Festival Literatura v parku je přehlídkou českých, německojazyčných a slovenských literárních novinek

  7:35
Praha 19. září 2025 (PROTEXT) - Pražský literární dům zve tradičně na třetí zářijovou neděli, letos 21.9.2025 do žižkovského Prague Central Campu k poslechu prózy, poezie i komiksových replik. Patnáctý ročník mezinárodního festivalu Literatura v parku kromě autorských čtení nabídne též zajímavé rozhovory se spisovateli z Česka, Německa, Rakouska a poprvé také ze Slovenska.

Festival každý rok představuje výběr nově vydané české a německojazyčné literatury a diskutuje témata, která především současnou literaturou prostupují. Stejně tak tomu bude i letos, kdy pozvání na festival přijala například vídeňská autorka Margit Mössmer, která již v roce 2015 byla oceněna za svůj tehdejší debut. A na letošním festivalu bude číst ze svého aktuálního románu Das Geheimnis meines Erfolgs (Tajemství mého úspěchu). Z německého Regensburgu dorazí Angela Kreuz se svým novým románem, Taktwechsel, jehož hlavní děj se odehrává začátkem 90. let v Praze a německá kritika ho nazývá románem smíření. Ze Slovenska dorazí Soňa Uriková, která bude číst ze své sbírky povídek Dôvod na radost, za kterou získala cenu Anasoft litera 2023. 

 „Jsme moc rádi, že kromě našich tradičních literárních hostů z německy mluvících zemích, můžeme na našem letošním 15. výročním festivalu uvítat i literátku ze Slovenska a podpořit tak současnou tamější kulturní scénu. Další novinkou letošního ročníku bude zapojení komiksové tvorby z pera německo-francouzské autorky Nathalie Frank, naší současné stipendistky, jež se ve svém komiksovém aktuálním díle zabývá především otázkou antisemitismu.“ dodává ředitel pořádajícího Pražského literárního domu David Stecher.

Dále se na festivalu představí mladá básnířka a žena v zákulisí kulturního dění Anna Řezníčková se svojí první básnickou sbírkou, Ahoj, my už se přece dávno známe, ty jsi taky člověk. 

Programem festivalu provedou již tradičně aktuální básník hl. města Prahy Petr Borkovec, který při příležitostí 15. ročníku nebude vystupovat pouze v roli moderátora a překladatelka Jitka Nešporová.

Autorská čtení budou probíhat v českém, slovenském a německém jazyce, simultánní tlumočení z němčiny bude k dispozici.

Začíná se ve 14:30 a vstup na festival je volný!

Více na: www.literarnidum.cz

 

Zdroj: Pražský literární dům autorů německého jazyka

Kontakt: 725 880 294

 

 

