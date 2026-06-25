Festival Nového evropského Bauhausu 2026, Brusel, 9.–13. června: Utváření prostoru s občany a pro občany

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Brusel 25. června 2026 (PROTEXT) - Letos v červnu přivedl Festival Nového evropského Bauhausu do Bruselu místní komunity, tvůrce, inovátory a hybatele změn, aby společně zkoumali, jak mohou kvalitnější domovy, čtvrti a sdílené prostory zlepšit každodenní život. Během pěti dnů se účastníci seznámili s přístupy a řešeními, která jsou udržitelná, inkluzivní a vycházejí z místních potřeb a podmínek.

V rámci tématu pro rok 2026 „Život. Prostory. Budovy.“ se diskuse zaměřily na demokratické zapojení veřejnosti a dostupné bydlení. Ukázaly, jak mohou komunity společně navrhovat udržitelnější, inkluzivnější a odolnější domovy a čtvrti.

Festival, který je otevřený všem zájemcům, nabídl konferenci na vysoké úrovni (Fórum), výstavy projektů a prototypů (Veletrh), kulturní vystoupení (Fest), praktické workshopy a komentované prohlídky zrekonstruovaných čtvrtí.

Festival v bruselském parku Cinquantenaire proběhl souběžně se satelitními akcemi pořádanými po celé Evropě i mimo ni, čímž propojil místní zkušenosti s evropskými a globálními perspektivami.

Hlavní body festivalu

  • Na fóru se k odborníkům z mezinárodních organizací, vládních institucí a akademické sféry, renomovaným myslitelům, jako jsou Johan Rockström a Carlo Ratti, a také k odborníkům z oblasti architektury, designu, vědy a občanské společnosti připojí vedoucí představitelé EU, včetně předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové a předsedy Evropské rady Antónia Costy. Společně budou diskutovat o tom, jak demokracie, udržitelnost a design utvářejí budoucí podobu životního prostředí v Evropě.
  • Na veletrhu představí své projekty a prototypy téměř 80 vystavovatelů, včetně stavebních a izolačních panelů vyrobených ze zemědělského odpadu, nábytku z olivových zbytků nebo dlaždic vyrobených z ústřicových skořápek a mořských řas.
  • Na festivalové scéně Fest se každý den představí tanečníci, zpěváci, hudebníci a řemeslníci a podělí se o své nápady a kreativitu. Kromě programu přímo na místě se ve spolupráci s BOZAR (Bruselské centrum výtvarných umění) pořádá série filmových projekcí

Staňte se součástí festivalu

Kompletní program Festivalu Nového evropského Bauhausu 2026 je k dispozici zde.

Festival je zdarma a otevřený médiím. Některé akce však mají omezenou kapacitu a vyžadují předchozí registraci. Registrovat se můžete zde.

Chcete-li dostávat tiskové materiály k festivalu, přihlaste se k odběru prostřednictvím tohoto odkazu.

Kontakt: press-neb-festival2026@spectraconsortium.eu

 

O iniciativě Nový evropský Bauhaus

Nový evropský Bauhaus (NEB) zahájila Evropská komise v roce 2020 jako iniciativu usilující o to, aby se udržitelný, inkluzivní a kvalitní způsob života stal realitou.

Dnes se jedná o rostoucí hnutí komunit a tvůrců sdružující více než 2 000 členů po celé Evropě i mimo ni, kteří prostřednictvím komunitních projektů vyvíjejí a testují nové nápady a řešení. Od roku 2020 NEB zmobilizovalo 1 900 členů komunity a zahájilo téměř 700 projektů ve všech zemích EU.

Každé dva roky se členové scházejí na festivalu, aby se podělili o své pokroky, představili osvědčené postupy a oslavili své úspěchy.

Zjistěte více.

 

Zdroj: AFP

 

 

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