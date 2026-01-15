Festival Štěrkovna Open Music triumfoval v prestižní anketě European Festival Awards, i s pomocí VŠB-TUO

  10:00
Hlučín (Opavsko) 15. ledna 2026 (PROTEXT) - Festival Štěrkovna Open Music získal na evropské úrovni cenu za ekologické snahy. V Česku i Evropě patří s pomocí VŠB-TUO v tomto směru mezi nejlepší.

Festival Štěrkovna Open Music, který v posledních dvou letech patří mezi nejlepší festivaly v Evropě, letos opět zabodoval v prestižní anketě European Festival Awards. Ve středu večer získal v nizozemském městě Groningen hlavní cenu v kategorii The Green Operations Award. Tedy nejvyšší možné ocenění za snahu minimalizovat dopad akce na životní prostředí. Dnes to potvrdil zakladatel a ředitel festivalu David Moravec. Projekt nazvaný Trvale udržitelná zábava pořadatelé rozvíjejí už řadu let. Poslední tři roky intenzivně ve spolupráci s VŠB - Technickou univerzitou Ostrava.

"Vratné kelímky, výhradně jen keramické a splachovací toalety bez chemické zátěže, důsledné třídění odpadu s pomocí vlastní třídící linky či speciální informační kiosky s důležitými informacemi o třídění odpadu. To je jen část věcí, na které se zaměřujeme. Navíc jsme jediný festival v regionu, který si nechal detailně vypočítat uhlíkovou stopu," řekl Moravec. Druhý z ředitelského dua Matěj Ostárek doplnil: "V Česku v tomto směru patříme dlouhodobě mezi nejlepší. A nyní už i v Evropě. Jsme rádi, že naše úsilí a investované prostředky přinesly toto ocenění, kterého si velmi vážíme,“ uvedl.

Důraz organizátoři kladou i na třídění odpadu. V roce 2024 se podařilo vytřídit 70 procent odpadu. Díky mobilní třídicí lince se přímo v areálu separovalo 1,16 tun plastu, 0,6 tun papíru, 2,06 tun skla, 0,86 tun bioodpadu a 115 kusů elektronických cigaret. V loňské roce byla čísla ještě lepší. Celkem na festivalu vzniklo bezmála devět tun odpadu. Vytřídit se podařilo téměř 80 procent.

Jako jeden z mála festivalů v Evropě má Štěrkovna Open Music detailně zmapovanou uhlíkovou stopu. Festival spolupracuje na udržitelnosti s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava, konkrétně s katedrou environmentálního inženýrství Hornicko-geologické fakulty. „Naši odborníci pracovali na analýze toku odpadů a na výběru vhodného kompostovatelného nádobí a už druhým rokem zajišťujeme výpočet uhlíkové stopy festivalu. Pomáháme tak plnit záměr projektu Trvale udržitelná zábava, který cílí na dosažení stavu NET ZERO do roku 2028,“ uvedl Jan Halfar, festivalový ekolog a zástupce VŠB-TUO v organizačním týmu festivalu.

Dodal, že třídenní akce vyprodukovala v roce 2024 197 tun CO2, nejvíce v souvislosti s dopravou. Během festivalu se najelo přes 42.000 kilometrů - tedy jako jedna cesta kolem celé zeměkoule. Osobní auta tvořila 21 procent přepravy, autobusy jen jedno procento, které přepravily srovnatelný počet lidí jako auta, ale s mnohem menší uhlíkovou stopou. Na jednoho návštěvníka připadalo 6,6 kilogramů CO2 denně, což odpovídá asi 30 kilometrům jízdy autem se spalovacím motorem.

"Výpočet emisí není jen o číslech. Třeba u jídla jsme každou porci rozložili na suroviny a ty samostatně posuzovali. Je to mravenčí práce, kterou jsme zvládli hlavně díky důslednému sběru dat. Na festivalu se tomu věnovala jedna osoba naplno," uvedl Ostárek. Podle něj je důležité, že pořadatelé vědí, odkud emise přicházejí a co můžeme zlepšit. "Chceme hledat chytrá řešení. Od nízkouhlíkové dopravy až po lokální dodavatele a umělce. Do roku 2028 chceme být uhlíkově neutrální," dodal.

Festival se koná na břehu Hlučínského jezera od roku 2005. Zaměřuje se na českou a slovenskou scénu. Pořadatelé připravují i řadu mimořádných projektů, které lidé mají šanci slyšet jen v Hlučíně. Letos se návštěvníci mohou těšit například na Jaromíra Nohavicu, Janka Ledeckého s Janáčkovou filharmonií Ostrava či kapely No Name a Dymytry. Generálním partnerem festivalu Štěrkovna Open Music je stavební společnost Tomáš STRAUB s.r.o., koná se za podpory Moravskoslezského kraje a města Hlučín. Hlavními partnery jsou společnosti Kofola, Lenzing Biocel Paskov a NFCtron/Mastercard.

Zdroj: Štěrkovna Open Music

 

www.sterkovnamusic.com

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

