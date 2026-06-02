Festival v Telči 2026 se blíží. Olympic zve na léto ve velkém stylu

Telč 2. června 2026 (PROTEXT) - Pátý ročník multižánrového Festivalu v Telči otevře brány areálu U Roštěnky už 19. a 20. června. Na tisíce návštěvníků čekají hned tři samostatná pódia, z nichž budou hudbu a emoce rozdávat na tři desítky nejžádanějších interpretů – nově včetně výrazných jmen rapové scény. Organizátoři hlásí dosud nejnabitější line-up v historii festivalu a spoustu jídla, pití a zábavy pro všechny generace. Zve i Petr Janda a Olympic.

„Na koncerty pod širým nebem se vždycky těšíme. A Telč má navíc nádhernou atmosféru, kterou člověk cítí hned, jak přijede. Věřím, že si to lidé letos užijí naplno a společně odstartujeme léto tak, jak se sluší – muzikou, pohodou a pořádnou dávkou energie,“ zve fanoušky rocková legenda Petr Janda a frontman kapely Olympic.

Na hlavní stagi se představí špička domácí rockové a popové scény s přesahy do metalu i melodického folku. Vedle ikony českého rocku, kapely Olympic, vystoupí další slavná jména jako: Rybičky 48, Dymytry, Richard Müller, Anna K., Walda Gang, Petr Bende nebo Kateřina Marie Tichá & BandJeez. Vedlejší scéna nabídne prostor zavedeným kapelám s vlastním kultem jako je Wohnout, Vesna, IMT Smile, Adam Ďurica, Pekař, Vosolit! nebo Kalybr.

Festivalovou jízdu na hlavní i vedlejší stagi bude moderovat herec a showman Jan Antonín Duchoslav, který dodá programu humor i energii. A bude to opravdu dlouhý hudební maraton – hrát se bude od pátečního odpoledne až do nedělních ranních hodin.

Novinkou letošního ročníku je samostatné rapové pódium s výraznými interprety mladé scény jako jsou Gleb, 58G, Rohony, Pain, Dorian, Robin Zoot, Rook & Brehchus, Vlaďkysyn nebo Pio Squad. Moderátorem této stage bude Tonda Duchoslav mladší, který má k aktuální hudební scéně přirozeně blízko.

Organizátoři letos očekávají rekordní návštěvnost a potvrzují, že pátý ročník bude dosud největší v historii celé akce. „Když jsme Festival v Telči před pěti lety zakládali, chtěli jsme vytvořit místo, kde se propojí skvělá hudba, přátelé, rodiny a atmosféra začínajícího léta. Dnes vidíme, že si festival našel své publikum a stal se akcí, na kterou se lidé každý rok vracejí. Letos jsme program i celý areál posunuli zase o kus dál,“ říká autor festivalu a jednatel společnosti Mareček Industrie Petr Mareček.

Výjimečnost celé události podtrhuje také samotná Telč – renesanční město zapsané na seznamu UNESCO, které dodává festivalu neopakovatelnou kulisu a je partnerem Festivalu v Telči. Mediálním partnerem je Hitrádio Vysočina. Akce se uskuteční i díky celé řadě dalších partnerů.

Festival v Telči ale není jen o hudbě. Návštěvníci se mohou těšit na chill-out zóny, kvalitní gastronomii, stanové městečko v těsné blízkosti areálu, koupání přímo v kempu i zázemí pro rodiny s dětmi. Pro ty, co si chtějí festivalové dění užít naplno, jsou ještě k dispozici VIP vstupenky. Ze samostatné VIP tribuny bude skvělý výhled na hlavní stage, k dispozici bude komfortní chill-out zázemí s neomezenou konzumací na baru a možností setkat se s vybranými interprety. Festival v Telči 2026 proběhne 19.–20. června v areálu Kempu U Roštěnky. Vstupenky jsou v prodeji na oficiálním webu festivalvtelci.cz.

 

Zdroj: Festival v Telči

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

