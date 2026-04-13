Festival v Telči 2026: Sen, který přerostl v událost pro tisíce lidí

Začalo to snem
Před pěti lety si podnikatel a hudební nadšenec Petr Mareček splnil sen. Nechtěl zakládat další komerční festival. Nešlo mu o byznys ani ambice. Chtěl jeden víkend v roce, kdy se potká skvělá hudba, přátelé, rodina a lidé, kteří se umí radovat ze života. „Hudba mě drží celý život. A chtěl jsem udělat něco, co spojí lidi – stejně jako spojuje mě, moje děti a moji partnerku Martinu,“ říká Petr.
A tak vznikl první Festival v Telči. Malá, upřímná akce „pro známé“, kde šlo hlavně o atmosféru. Bez agentur, bez profesionálního marketingu. Petr si dělal většinu věcí sám s kamarády a sociální sítě občas převzal někdo ze známých. Všechno vznikalo trochu punkově – a právě tato lehkost a autenticita dodala festivalu jeho jedinečný charakter.
Od spontánní akce k festivalu, který spojuje generace
Jenže láska k hudbě se nezastavila. Každý ročník přinesl nové nápady, větší kapely, víc návštěvníků. Petr nikdy neřešil, jestli se festival zaplatí. Ve skutečnosti akci celou dobu pravidelně dotoval, protože věřil, že některé věci mají cenu, kterou peníze vyčíslit neumí.
„Nejdůležitější je, když vidím lidi, jak se smějí, baví, užívají si to. Tohle je moje odměna,“ říká Petr. A tak festival rostl. Přirozeně, bez tlaku. Z malé komorní akce se během let proměnil v událost pro tisíce.
Festival v Telči 2026 zahájí letní festivalovou sezónu ve městě UNESCO
Festival se uskuteční předposlední červnový víkend, 19. a 20. června 2026 v jednom z nejkrásnějších měst České republiky: v Telči, které je jako jedno z mála českých měst zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Právě díky tomuto místu má akce atmosféru, kterou nezažijete nikde jinde.
Největší line-up v historii
Letošní ročník přináší zásadní posun. Program se poprvé rozprostře hned na tři samostatná pódia a nabídne víc než tři desítky špičkových českých a slovenských interpretů. Dorazí jména jako Rybičky 48, Dymytry a Olympic, Wohnout, Vesna, IMT Smile, Richard Müller i výrazné osobnosti současné rapové scény v čele s Glebem, 58G, Rohonym, Painem, Rookem & Brehchusem nebo ReFEWem.
Hlavní stage bude patřit největším hvězdám, vedlejší scéna nabídne kapely s vlastním kultem a nově vzniklé rapové pódium otevře prostor nejaktuálnějším jménům mladé scény. Právě to dodává festivalu nový rozměr a posiluje jeho žánrovou pestrost o alternativní proudy. Chybět nebude ani stand-up stage a oblíbený Afterparty stan s bohatou nabídkou jídla a pití.
Hudba, ale také zážitky: Festival, který žije i mimo pódia
Festival v Telči není jen o koncertech. Celý víkend nabízí i pestrý doprovodný program v kempu a okolí. Návštěvníci si mohou užít ranní jógu, vodní sporty, projížďky na lodičkách nebo cyklostezku kolem Telče. Nechybí ani možnost navštívit zámek a historické centrum.
Myslí se i na rodiny s dětmi – připraven je skákací hrad, malování na fólii i další zábavné aktivity. Novinkou letošního ročníku je také možnost zapůjčení typických holandských městských kol přímo v areálu festivalu.
Když srdce přitahuje lidi
S rostoucí návštěvností, která letos směřuje až k 5000 lidí denně, přitahuje festival pozornost partnerů. Přesto zůstává věrný své původní filozofii – spolupracovat jen s těmi, kteří sdílejí hodnoty klidu, lidskosti a radosti.
Kolem Petra a jeho partnerky Martiny se navíc nově formuje tým lidí, kteří chtějí festival posouvat dál. Stále však platí to hlavní: dělat věci přirozeně, bez stresu, bez pózy a s chutí.
Telč jako kulisa snů
Telč se každé léto proměňuje v místo, kde se potkávají generace, hudební styly i životní příběhy. A přesně o tom Festival v Telči je. O atmosféře, která vás vtáhne – a nepustí.
Festival v Telči 2026 proběhne 19.–20. června. Vstupenky jsou již v prodeji.
Zdroj: Festival v Telči
