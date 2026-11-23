Festival v Telči vstupuje do svého šestého ročníku a nabídne zkraje léta pořádnou porci živé hudby napříč žánry. Hlavním tahákem budou Chinaski, kteří v pátek 18. června ovládnou hlavní pódium. Těšit se můžete také na Davida Kollera, Tomáše Kluse, MIG 21, Čechomor, Horkýže Slíže, Fast Food Orchestra nebo Visací zámek. Na své si přijdou fanoušci rocku, popu, ska i alternativní hudby. A nebude chybět ani třetí stage, která znovu přiveze pořádnou dávku energie v podání výrazných interpretů včetně Separa.
Program odstartuje už ve čtvrtek 17. června a pokračovat bude až dlouho do sobotní noci. Tři pódia nabídnou pestrý výběr zavedených kapel a interpretů, kteří oslovují i mladší publikum. Vedle velkých jmen se představí například Panoptiko, Jamaron, Poetika, Alkehol, UDG, Petr Bende s cimbálovkou, Elizabeth, Sebastian, Kristián Šebek & Slawinski nebo Vopečbuřti. Festival tak nabídne nejen známé hity, které si zazpívá celý areál, ale také příležitost objevit nové hudební oblíbence.
"Festival jsme před šesti lety zakládali především proto, že máme rádi hudbu a chtěli jsme její radost předávat dál. Věřím, že hudba má jedinečnou schopnost spojovat lidi, ať už jsou mladí nebo starší, ať přijedou s přáteli, partnerem nebo celou rodinou. Festival od začátku podporuje firma Mareček Industrie, protože nám dává smysl vytvářet místo, kde se lidé potkávají, baví se a společně prožívají něco krásného. A když vidím, kolik návštěvníků se k nám vrací, vím, že to stojí za to," říká ředitel Festivalu v Telči Petr Mareček.
Koncerty, koupání a pohoda. Festival, který si užijete všemi smysly
Festival v Telči není jen o hodinách strávených před pódiem. Areál kempu U Roštěnky nabízí příjemné prostředí přímo u vody, kde si návštěvníci mohou mezi koncerty odpočinout na dece v trávě, zaplavat si nebo vyrazit na lodičky. V areálu je stanové městečko, vlastní parkoviště s kapacitou přibližně 500 aut i pestrá nabídka občerstvení.
Festival je koncipovaný jako rodinná akce, na kterou můžete vyrazit s přáteli i blízkými. A když si budete chtít od hudby na chvíli odpočinout, historické centrum Telče máte na dosah. Můžete tak spojit festivalový víkend s krásami jednoho z nejmalebnějších měst Vysočiny.
Dopřejte si festival ve VIP stylu
Kdo si chce koncerty užít s maximálním pohodlím, může sáhnout po VIP vstupence. Ta nabídne speciální VIP tribunu s nejlepším výhledem na hlavní pódium, vlastní chill-out zónu s krytým stanem a samostatný VIP bar se zvýhodněnými cenami piva, vína i nealkoholických nápojů. VIP vstupenky jsou určeny pro maximálně 99 návštěvníků, takže se nebudete o exkluzivnější festivalové zázemí dělit s davy.
Vstupenka pod stromeček? Dárek, který se v létě promění v zážitek
Vánoce jsou ideální příležitostí darovat něco, co nezůstane ležet v šuplíku. Celofestivalová vstupenka na tři dny plné hudby, přátel a letní pohody může potěšit partnera, kamarády i celou rodinu. Takto v předstihu ji pořídíte za nejlepší cenu: celofestivalová vstupenka pro dospělého teď stojí 1590 Kč, VIP vstupenka 5500 Kč.
Šestý Festival v Telči otevře své brány v kempu U Roštěnky ve čtvrtek 17. června 2027 a bude vás bavit až do pozdní sobotní noci 19. června 2027. Průběžně aktualizované informace o programu, vstupenkách a praktických podrobnostech najdete na oficiálním webu festivalvtelci.cz.
Zdroj: Festival v Telči
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60175.