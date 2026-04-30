Festival žen pro budoucnost: Mezinárodní mírový den žen otevírá dialog i činy

Festival nabídl promítání dokumentu o ženských právech, workshopy nenásilné komunikace, ženského kruhu, tance a tematické zóny věnované harmonii, míru a kultuře. Motto akce: "Nečekáme, až mír přijde. Tvoříme ho spolu."
Slavnostního zahájení se zúčastnily honorární konzulka Kyrgyzské republiky Saadatkan Daminová, ředitelka Probační a mediační služby Mgr. Gabriela Slováková a konzulka moldavského velvyslanectví Tatiana Triboi.
Festival propojil ženy z komunitních projektů, neziskového sektoru, vzdělávání i kultury a podpořil vznik nových partnerství.
Zdroj: Český tým Mezinárodní mírové skupiny žen