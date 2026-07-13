Festivalová výbava nové generace: Co si vzít s sebou, abys nepřišel o vibe

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Praha 13. července 2026 (PROTEXT) - Festivalová sezona je v plném proudu a spolu s ní přichází každoroční otázka, co si vlastně sbalit, aby člověk zvládl celý den pod pódiem, ranní přesuny mezi stany i spontánní afterparty bez zbytečného stresu. Na festivalu dnes nikdo nechce řešit těžké batohy, zdlouhavé přípravy nebo nepohodlné věci, které vydrží jen na první fotku. Důležité je mít po ruce všechno, co usnadní den a zároveň neubere nic z atmosféry.

Malý crossbody bag místo obřího batohu

Zapomeň na přeplněné batohy. Trendem letošního léta jsou malé crossbody tašky, do kterých se vejde jen to nejdůležitější. Telefon, powerbanka, sluneční brýle, mini SPF, žvýkačky a samozřejmě něco dobrého na osvěžení. Čím méně řešíš věci kolem, tím víc si užiješ samotný festival.

Powerbanka je důležitější než třpytky

Možná to nezní glamour, ale bez nabitého telefonu dnes festival prakticky neexistuje. Fotky, videa, hledání kamarádů v davu nebo cashless placení, všechno stojí na baterce. Ideálně proto přibal kompaktní powerbanku, která zvládne alespoň dvě nabití.

Pohodlné outfity, které vydrží celý den

Letošní festivalová móda přeje oversized střihům, lehkým materiálům a teniskám, které přežijí několik hodin tance i cestu domů. Kombinace pohodlí a stylu je základ. Bonusové body získávají vrstvy, které zvládnou rozpálené odpoledne i chladnější noční koncerty.

Ready to drink jako festivalový must have

Festivalová atmosféra dnes přeje jednoduchosti úplně ve všem, a to platí i pro drinky. Ready to drink koktejly se staly jedním z nejvýraznějších trendů léta, protože přinášejí kvalitní chuť bez čekání, míchání nebo improvizace. Stačí dobře vychladit a vyrazit. Popularita ready-to-drink kategorie míchaných nápojů roste hlavně díky kombinaci pohodlí, mobility a chutí inspirovaných barovou kulturou. Přesně proto letos bodují ovocné a svěží varianty, které se hodí na festival, piknik i spontánní setkání s přáteli. Velkým benefitem navíc je, že vybrané příchutě jsou dostupné také v nealkoholické variantě, takže si festivalový vibe a letní atmosféru může užít opravdu každý.

Pokud jedeš na tropické vlně, ideální volbou může být například Amundsen Blue Lagoon s citrusy a ananasem nebo Amundsen Pornstar Martini s výraznou chutí marakuji. Milovníci elegantnějších ovocných tónů zase ocení Amundsen Cosmopolitan. A pokud patříte mezi fanoušky ginových drinků, letní jahodový nebo třešňový twist Dynybyl Gin & Tonic nabízí svěží ovocnou variantu klasického gin & tonicu. Výhodou je i samotný formát, a to praktická plechovka, která nezabere místo, snadno se přenáší a perfektně zapadá do festivalového lifestyle, kde se všechno odehrává v pohybu.

Nezapomeň na chill essentials

Vedle outfitů a hudby dělají festival také malé detaily. Hydratační mlha na obličej, sluchátka na cestu, instantní foťák nebo skládací deka na odpočinek mezi koncerty. Právě tyhle drobnosti vytvářejí pocit komfortu, díky kterému si člověk užije celý den naplno. A hlavně, neplánujte všechno dopředu. Ty nejlepší festivalové momenty většinou vznikají spontánně. Stačí dobrá parta, oblíbená hudba, něco vychlazeného po ruce a chuť být chvíli offline od běžného světa.

pijsrozumem.cz

O společnosti STOCK Plzeň-Božkov

RTD koktejly na český trh přináší společnost STOCK Plzeň-Božkov, přední výrobce a distributor lihovin, který je součástí skupiny Stock Spirits Group. Společnost působí na trhu více než 100 let a dlouhodobě si drží pozici lídra v segmentu lihovin v České republice. V jejím portfoliu se nachází více než 120 značek, včetně tradičních a oblíbených jmen jako Božkov, Fernet Stock, Amundsen či Pražská vodka. STOCK Plzeň-Božkov zároveň zastupuje i řadu mezinárodně úspěšných značek – například nejprodávanější importovaný rum na českém trhu Captain Morgan, světově nejsilnější značku skotské whisky Johnnie Walker, likér Baileys, bourbon Jim Beam nebo koňak Courvoisier. Od roku 2021 společnost distribuuje také prémiové značky z portfolia Diageo a jejich luxusní řady "Reserve", včetně rumu Zacapa, ginu Tanqueray nebo bourbonu Bulleit.

 

Zdroj: STOCK Plzeň-Božkov

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