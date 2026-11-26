Design propojuje nostalgii osmdesátých let s fascinací rychlostí a technologiemi. Autorem barevného konceptu a grafiky je Jan Černý, samotné kolo vzniklo v pražské dílně Festky. Přibližně třetinu rámu pokrývá 18karátové zlato, karbonové sedlo zdobí ručně aplikované krystaly Preciosa.
Rám Festka Spectre Road doplňují komponenty Bike Ahead Composites a sada Campagnolo Super Record. Každý exemplář limitované edice bude postaven na míru svému majiteli. Kolo bude dostupné od začátku roku 2027 za 50.079 eur (přibližně 1,22 milionu korun).
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Zdroj: Festka
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60252.