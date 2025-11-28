FGG posiluje pozici v InPostu. Vidíme mimořádnou tržní příležitost

FGG dlouhodobě vyhledává příležitosti zejména v oblasti distressed assets a vymáhání pohledávek. Do skupiny patří projekty Bond Acquisition a partnerská struktura RYG Investments, které se zaměřují na odkup a správu pohledávek v ČR a SR.
„InPost považujeme za špičkovou firmu s vynikajícím vedením, která je momentálně podhodnocena. Tento typ investice je významnou příležitostí,“ — vedení FGG důvěřuje kombinaci silného managementu Rafała Brzosky, kapitálu a strategie PPF a globálního know-how Marcela Claure. Očekává synergický dlouhodobý růst.
FGG působí v technologických investicích, akciích, spoluvlastnických nemovitostech a správě pohledávek.
Zdroj: Financial Garant Group