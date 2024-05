FIDRIX vstupuje na trh nástrojů pro kybernetickou bezpečnost a správu sítí

FIDRIX svým zákazníkům nabídne širokou paletu produktů včetně firewallů, šifrování dat, sofistikovaných nástrojů pro detekci a reakci na hrozby, správu síťové infrastruktury, monitorování a optimalizaci provozu sítě. FIDRIX vstupuje na trh s produktovým portfoliem společnosti NOVICOM

Na trhu chce FIDRIX uspět především nejen díky širokému produktovému portfoliu, které plánuje v budoucnosti rozšiřovat, ale také díky přidané hodnotě pro partnery formou dalších služeb, které pomohou následně v poskytování lepšího servisu jejich koncovým zákazníkům.

„Digitální technologie se ve stále větší míře stávají běžnou součástí veřejného, pracovního i soukromého prostoru, souběžně s tím roste i počet kybernetických útoků, za kterými nestojí pouze jednotlivci či organizované skupiny, ale i státy podporovaní aktéři. Pokud k tomu připočteme stále rostoucí výpočetní výkon, stává se ochrana před sofistikovanými kybernetickými útoky netriviální záležitostí. Terčem útoků bývá nejčastěji kritická infrastruktura státu, energetické sítě, doprava, zdravotnictví nebo orgány státní správy a samosprávy, ale také řada subjektů ze soukromé sféry, včetně jednotlivců. FIDRIX byl založen, aby na trh přinesl produkty, které patří v oblasti kybernetické bezpečnosti a správy sítí mezi světovou špičku a poskytnou tak firmám a organizacím všech velikostí a zaměření vše, co je ochrání před digitálními zločinci,“ vysvětluje Luboš Strapina, ředitel společnosti FIDRIX.

V nabídce FIDRIX nebudou chybět konzultační služby a dlouhodobá podpora v oblasti kybernetické bezpečnosti a správy sítí, včetně implementace a školení.

„V Novicomu jsme nadšeni ze záměru společnosti FIDRIX a způsobu, jakým chce aktivně podporovat naše řešení na českém trhu. Jsme přesvědčeni, že specializovaná distribuce s přidanou hodnotou má význam a může Novicom posunout při prosazování svého unikátního řešení ADDNET – jediného integrovaného DDI/NAC nástroje na trhu. Chceme zkusit vystoupit ze stínu mnoha značek, které mají ve svém portfoliu klasičtí distributoři, a nabídnout tak našim partnerům podporu a péči na úplně jiné úrovni,“ uvedl Jindřich Šavel, CEO Novicomu.

O společnostech

FIDRIX je autorizovaný distributor nástrojů kybernetické bezpečnosti a správu sítí. Klíčem k široké nabídce inovativních produktů a řešení je zkušený týmu odborníků a úzká spolupráci s předními domácími i světovými výrobci. Věříme, že zabezpečení a správa sítí by měly být efektivní a dostupné pro každou firmu. Více informací naleznete na www.fidrix.cz.

Novicom je český výrobce nástrojů pro síťovou správu, monitoring a bezpečnost. Díky vlastním technologiím dosahuje nadstandardní bezpečnosti a provozní spolehlivosti, a to i v rozsáhlých distribuovaných sítích. Novicom působí na IT trhu již od roku 1994 a orientuje se na střední a velké zákazníky, vyžadující vysokou míru bezpečnosti a provozní spolehlivosti svých sítí. Kromě České republiky se prosazuje se svými řešeními i v zahraničí. Klíčovými produkty společnosti jsou Novicom ADDNET pro efektivní správu síťových služeb a řízení přístupu do sítě a Novicom BVS (Business Visibility Suite) pro vizualizaci síťových zařízení včetně jejich návaznosti na business procesy. Více informací naleznete na www.novicom.cz.

