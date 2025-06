FIFA čelí tlaku na ukončení partnerství s limonádovým gigantem kvůli zdravotním rizikům – Vital Strategies

Vlivná skupina světových odborníků na veřejné zdraví a zastánců veřejného zájmu vyzývá FIFA, aby ukončila své desítky let trvající partnerství se společností Coca-Cola. Tu obviňují z takzvaného „sportwashingu" – tedy zneužívání sportu k zastírání negativních zdravotních dopadů jejích slazených nápojů. Kampaň Kick Big Soda Out poukazuje na to, že sponzorství Coca-Coly je v přímém rozporu z oficiálně deklarovanými závazky FIFA v oblasti veřejného zdraví a fair play. V souvislosti s nadcházejícím Mistrovstvím světa klubů FIFA 2025 apelují organizátoři kampaně na neodkladné kroky k ochraně fanoušků – zejména dětí – před zavádějícím spojováním značky s vrcholovým sportem.

Kampaň Kick Big Soda Out získala mezinárodní podporu během Letních olympijských her v Paříži v roce 2024, kdy její petici podepsalo přes 255.000 osob a 93 organizací vyzvalo Mezinárodní olympijský výbor k ukončení partnerství s Coca-Colou. Podle zprávy organizace Vital Strategies však 78 procent mediálních výstupů prezentovalo sponzorství Coca-Coly v příznivém světle, a to s důrazem na propagaci značky, sdílené hodnoty či ekonomické přínosy. Kritický pohled na toto partnerství jako hlavní téma se objevil pouze ve dvou procentech článků, které upozorňovaly především na problematické aspekty jako vykořisťování, zdravotní rizika nebo neetické jednání.

„FIFA se sice veřejně hlásí k podpoře zdraví, avšak její úzké vazby na Coca-Colu svědčí o opaku," prohlásila Trish Cotterová z organizace Vital Strategies. „Tím, že Coca-Cole poskytuje prostor na stadionech, v přenosech i na sociálních sítích, přispívá k propagaci produktu, který je spojován s rostoucím výskytem obezity, cukrovky 2. typu a kardiovaskulárních onemocnění. Jde o zjevný případ tzv. sportwashingu, který ohrožuje jak veřejné zdraví, tak důvěryhodnost samotné FIFA," dodala.

Fotbaloví fanoušci i obhájci veřejného zdraví nyní v rámci druhé vlny kampaně Kick Big Soda Out, která probíhá na sociálních sítích YouTube, Instagram a Facebook žádají, aby FIFA partnerství s Coca-Colou ukončila.

„FIFA má na výběr: buď bude hájit čest fotbalu, nebo bude dál poskytovat korporacím bezprecedentní příležitost vylepšovat si image," uvedl Dr. Simón Barquera, prezident Světové federace pro obezitu. „Pokud se FIFA konečně postaví limonádovým gigantům, může začít konečně jednat v souladu s tím, co veřejně hlásá."

Kampaň Kick Big Soda Out upozorňuje na narůstající množství důkazů z celého světa, které prokazují souvislost mezi nadměrným příjmem cukru a výskytem neinfekčních onemocnění. V chudších zemích, kde výskyt těchto chorob roste znepokojivým tempem, limonádové koncerny agresivně propagují slazené nápoje milionům spotřebitelů.

„Pro FIFA nastal rozhodující okamžik. Reklamy na slazené nápoje podporují u dětí nezdravé návyky. Omezit tento typ marketingu je zásadní pro ochranu zdraví a blahobyt dětské populace," uvedla Carolina Pinerosová z organizace Red PaPaz.

Veřejnost se může připojit k iniciativě požadující ukončení partnerství mezi FIFA a Coca-Colou na adrese www.kickbigsodaout.org a zapojit se do veřejné debaty prostřednictvím hashtagu #KickBigSodaOutofSport.

Kontakt pro média: Rachel Burns, rburns@vitalstrategies.org