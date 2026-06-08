FIFA, Global Citizen a MetLife podporují vzdělávání a sport dětí na celém světě

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  14:48
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Praha 8. června 2026 (PROTEXT) - Společnosti MetLife a Global Citizen spustily před zahájením MS ve fotbale (FIFA World Cup) globální kampaň „#Footwork for Futures“, která je otevřena všem zájemcům bez ohledu na národnost, pohlaví, věk či sportovní zkušenosti. Tím, že se zapojí a natočí krátké video, jak žonglují s míčem, mohou svým malým dílem přispět na vzdělávání a sport pro děti na celém světě. Za každé video splňující podmínky věnuje MetLife do fondu FIFA Global Citizen 5 dolarů.

„Fond FIFA pro globální občanské vzdělávání je důkazem toho, čeho lze dosáhnout, když spojíme celosvětovou lásku k fotbalu se silou vzdělávání za účelem posílení našich komunit,“ uvedla Nuria Garcia, vedoucí oddělení globální udržitelnosti ve společnosti MetLife a předsedkyně nadace MetLife Foundation. „Projekt Footwork for Futures pomáhá učinit tuto misi zábavnou, reálnou a dostupnou. Každé zaslané video představuje významný krok k budování jistější budoucnosti pro mladé lidi na celém světě.“

S #FootworkForFutures může přispět každý

Kampaň vyzývá lidi, aby na Instagramu, LinkedInu, X, TikToku Facebooku nebo Meta sdíleli krátké video, na kterém žonglují, nebo se pokoušejí žonglovat, s fotbalovým míčem, a přidali k němu hashtag #FootworkForFutures. Video mohou také nahrát a odeslat prostřednictvím aplikace Global Citizen. Kampaň probíhá buď až do finále MS - 19. července 2026, nebo skončí v den, kdy bude dosaženo maximálního darovacího cíle 100 tisíc USD. Zapojit se může opravdu každý – jednotlivci, kamarádi, rodiny, školy, sportovní týmy i firmy. Všechna videa samozřejmě musí dodržovat pravidla a podmínky kampaně i příslušných sociálních médií.

Za každé takové video věnuje MetLife 5 dolarů do FIFA Global Citizen Education Fund do celkové výše 100.000 amerických dolarů. Kampaň navazuje na vznik Fondu FIFA Global Citizen Education Fund, který podporuje přístup dětí ke kvalitnímu vzdělání a sportu po celém světě. Fond vznikl díky počátečnímu příspěvku ve výši 9 milionů dolarů od Nadace společnosti MetLife a jeho cílem je vybrat celkem 100 milionů dolarů a pomoci více než 100.000 dětem.

FIFA a Global Citizen také už oznámily první příjemce grantů z Fondu FIFA Global Citizen Education Fund. V prvním kole bylo vybráno 27 místních organizací v komunitách v 10 zemích, včetně USA, Japonska, Mexika, Brazílie a Kolumbie. Granty ve výši od 50.000 do 250.000 dolarů podpoří programy zaměřené na vzdělávání, doučování, sportovní aktivity a rozvoj dovedností pro děti a mladé lidi v komunitách s omezeným přístupem ke vzdělání.

O společnosti MetLife

Společnost MetLife, Inc. je prostřednictvím svých dceřiných a přidružených společností jedním z předních světových lídrů poskytujících finanční služby. Nabízí pojištění, důchodové produkty, zaměstnanecké benefity a správu majetku s cílem pomoci individuálním i institucionálním zákazníkům budovat jistější budoucnost. Společnost MetLife byla založena v roce 1868, působí na více než 40 trzích po celém světě, vedoucí pozici má ve Spojených státech, Asii, Latinské Americe, Evropě a na Středním východě. Další informace na www.metlife.com.

O MetLife Foundation

MetLife Foundation se zavázala k podpoře inkluzivní ekonomické mobility. Spolupracuje s neziskovými organizacemi a poskytuje granty zaměřené na tři strategické oblasti – ekonomické posílení, finanční zdraví a odolné komunity. Zároveň zapojuje dobrovolníky z řad zaměstnanců MetLife, aby pomohli zvýšit dopad těchto aktivit. MetLife Foundation byla založena v roce 1976 a za již 50 let od svého založení přispěla více než 1 miliardou dolarů na posílení komunit, kde má společnost MetLife své zastoupení. Více na www.metlife.org.

O Global Citizen

Global Citizen je největší světové hnutí za ukončení extrémní chudoby. Hnutí podporuje celosvětová komunita každodenních aktivistů a jejich působení je zesíleno kampaněmi a akcemi v čele s lídry z oblasti hudby, zábavy, politiky, médií i korporátního sektoru. Od začátku hnutí bylo na platformách Global Citizen nastřádáno 49 miliard dolarů, což ovlivnilo 1,3 miliardy životů. Tým Global Citizen byl založený v Austrálii v roce 2008, působí v mnoha světových metropolích – New Yorku, Londýně, Paříži, Berlíně, Ženevě, Melbourne, Torontu, Johannesburgu a na dalších. Více na globalcitizen.org.

Zdroj: MetLife

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

 

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