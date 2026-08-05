Filip Šejvl: „Druhé domovy ožívají, pravidla ale zaspala.“

Během pandemie lidé pořizovali rekreační nemovitosti především jako únik z města a prostor pro vlastní rodinu. Současná poptávka je praktičtější. Kupující více sledují provozní náklady, technický stav, možnost celoročního užívání i výnosový potenciál nemovitosti.
„Dnes vidíme zcela jiný trend než během covidu. Kupující neřeší jen to, kam mohou odjet na víkend. Zajímá je, zda nemovitost nabízí standard plnohodnotného bydlení, kolik bude stát její provoz a jestli ji mohou v době, kdy ji sami nevyužívají, pronajímat,“ uvádí Filip Šejvl, managing partner realitní kanceláře Philip & Frank.
Výhodu proto mají zejména nově postavené nemovitosti nebo kvalitně zrekonstruované objekty. Celoroční provoz, dobrá dostupnost, moderní vybavení a dostatek soukromí zvyšují jejich atraktivitu nejen pro kupující, ale také pro hosty. Klasickou sezónní chatu tak postupně doplňuje model druhého bydlení, které kombinuje vlastní rekreaci s příjmem z krátkodobého pronájmu.
Zahraniční hosté posilují nový model druhého bydlení
Tomuto vývoji nahrává rostoucí zájem o krátkodobé ubytování. Přes Airbnb, Booking a Expedii se v Evropské unii v roce 2025 uskutečnilo 951,6 milionu přenocování, meziročně o 11,4 % více. V prvním čtvrtletí roku 2026 jejich počet vzrostl o dalších 9,7 %. V Česku se v roce 2025 uskutečnilo přes online platformy více než 12 milionů přenocování, přičemž téměř 72 % z nich připadalo na zahraniční hosty.
Příznivé podmínky pro tento model vytváří zejména rostoucí návštěvnost horských a příhraničních regionů. Jihočeský kraj v roce 2025 zaznamenal v hromadných ubytovacích zařízeních rekordních 1,8 milionu hostů a 4,6 milionu přenocování. V prvním čtvrtletí letošního roku zde počet hostů meziročně vzrostl o 16,7 % a počet nocí o 19,6 %, nejvíce ze všech krajů. Významnou část zahraniční klientely tvoří návštěvníci z Německa a Rakouska.
„Češi tradičně míří do rakouských Alp, ale pohyb funguje také opačně. Němci a Rakušané dobře znají Šumavu, okolí Lipna i další části jižních Čech. Pro rodinu nebo skupinu přátel může být pronájem celého domu praktičtější než několik hotelových pokojů. Chtějí ale vysoký standard,“ doplňuje Filip Šejvl.
Česká pravidla za trhem zaostávají
Česko dosud nemá jednotnou evidenci krátkodobého ubytování. Ministerstvo pro místní rozvoj zatím interně testuje pouze základní funkce systému eTurista a jeho další vývoj váže na schválení potřebné legislativy. Sněmovní tisky 106 a 107, které se této oblasti týkají, ke konci července nedokončily ani první čtení. Rakousko naproti tomu uplatňuje pravidla podle jednotlivých spolkových zemí a lokalit. Například v Tyrolsku je využívání nemovitostí jako rekreačních rezidencí výrazně omezeno.
„Bez evidence stát neví, jak rozsáhlý trh má regulovat a kde skutečně vznikají problémy. Jiný dopad má krátkodobě pronajímaný byt v místě s nedostatkem dlouhodobého bydlení a jiný rekreační objekt v lokalitě, kde podobné ubytování tvoří běžnou součást turistické nabídky. Česko nemusí přebírat přísné alpské zákazy, ale potřebuje přehled a pravidla, která dokážou mezi těmito situacemi rozlišovat,“ uzavírá Filip Šejvl.
Zdroj: Realitní kancelář Philip & Frank