Filip Šejvl: „Kde roste infrastruktura, roste i bydlení.“ Developerský zájem a ceny v okolí nových tahů u Prahy sílí

Správa železnic v létě 2025 zprovoznila modernizovaný úsek Praha-Bubny – Praha-Výstaviště jako jednu z prvních etap železničního spojení na Kladno a Letiště Václava Havla. Současně pokračuje výstavba úseku Pražského okruhu D0–511 (Běchovice–D1) a projekt terminálu vysokorychlostní železnice Praha-východ u Nehvizd je v přípravě a jeho realizace je zvažována pro období po roce 2029.
Růst infrastruktury se navíc promítá i do developerské aktivity. V oblasti Bubny–Zátory už běží příprava jednoho z největších městských projektů v Česku, kde má vzniknout nová čtvrť pro desítky tisíc obyvatel. V jihovýchodní části Prahy, v blízkosti trasy D0–511, pokračují menší bytové a rodinné projekty v Uhříněvsi, Kolovratech či Horních Měcholupech, které těží z kombinace vlakového napojení a budoucího okruhu. A také ve „vějíři“ kolem budoucího terminálu VRT Praha-východ už probíhá výstavba menších rezidenčních celků, například v Nehvizdech, Jirnech nebo Zelenči. „Developeři reagují na dopravní příležitosti rychle – velké projekty se připravují a menší už se staví. To je jasný signál, že infrastruktura vytváří nové magnety pro bydlení,“ dodává Filip Šejvl.
„Zkušenost z posledního roku je naprosto konzistentní: lidé i investoři volí místa, odkud se do Prahy dostanou za patnáct až dvacet minut, ideálně vlakem,“ říká Filip Šejvl. „Rozhoduje docházková vzdálenost ke stanici a jistota, že infrastruktura se skutečně staví. Zatímco ceny v Praze rostou tempem okolo 10–16 %, u lokalit v blízkosti nových uzlů sledujeme výrazně rychlejší růst zájmu – kupující chtějí být připraveni dřív. Opačný trend vidíme u pozemků, které leží přímo u rušných tahů bez odpovídající ochrany.“
Tři pásma, kde je vliv infrastruktury nejvýraznější
1. Bubny–Zátory a širší Holešovice
Nové stanice a modernizovaná trať umožňují vznik nové městské čtvrti a zvyšují atraktivitu celého území. Bytové ceny v Praze 7 podle tržních dat meziročně rostou přibližně o 7–18 %.
2. Jihovýchod Prahy / D0–511 (Běchovice, Kolovraty, Uhříněves)
Zahájení stavby okruhu potvrdilo investiční potenciál lokality. Stavební pozemky se zde podle aktuálních nabídkových cen pohybují v pásmu jednotek až nižších desítek tisíc Kč/m2, přičemž menší pozemky poblíž zastávek veřejné dopravy mají vyšší cenovou hladinu.
3. Severovýchodní vějíř / VRT Praha-východ (Nehvizdy, Jirny, Zeleneč)
Výhled na terminál vysokorychlostní železnice přivádí do oblasti větší zájem individuálních kupujících i developerů. Ceny stavebních pozemků se podle nabídkových dat běžně pohybují přibližně v pásmu do 10–15 tisíc Kč/m2, podle velikosti parcely a dostupnosti inženýrských sítí.
Rostoucí infrastruktura tak zásadně mění realitní mapu v okolí Prahy. Není rozhodující samotná vzdálenost od centra, ale možnost rychlého spojení a pěší dostupnost ke stanici. „Pozemky a nemovitosti v docházkové vzdálenosti od nových stanic nebo přestupních uzlů zpravidla zhodnocují svou hodnotu rychleji než průměr trhu,“ vysvětluje Filip Šejvl. „Zatímco průměr ČR rostl loni o 6 %, lokality s novou nebo potvrzenou dopravní infrastrukturou mají podle analýz potenciál růstu výrazně vyšší, často o 15–20 % nad regionálním průměrem, zejména u pozemků.“
Podle Českého statistického úřadu se trh v roce 2024 stabilizoval – ceny bytů meziročně vzrostly o 6 % a rodinné domy se odrazily od předchozího útlumu. „To, co se mění nejvíce, není jen cena,“ dodává Šejvl. „Poprvé po letech vidíme, že lidé začínají vybírat lokalitu podle infrastruktury dřív, než tam vůbec začne výstavba. Kupující dnes věří, že okruh a nové tratě opravdu vzniknou – a podle toho se chovají.“
Fakta v kostce – stav dopravních projektů (stručná tabulka)
|Projekt / lokalita
|Stav 2025
|Dopad na trh
|Praha-Bubny – Výstaviště
|Zprovozněno 08/2025
|Růst atraktivity Prahy 7
|D0–511 Běchovice–D1
|Ve výstavbě (2024–2027)
|Vyšší jistota investorů, růst poptávky po pozemcích
|VRT Praha-východ (Nehvizdy)
|Příprava; stavba po 2029
|Výrazný dlouhodobý potenciál, růst zájmu o parcely
O realitní kanceláři Philip & Frank:
Nezávislou realitní kancelář Philip & Frank založili v roce 2014 Filip Šejvl společně s Františkem Jungrem a zaměřují se na prodej, pronájem i správu rezidenčních i komerčních prémiových nemovitostí jak v České republice, tak v zahraničí. Zaměřují se v rámci svých služeb především na osobní přístup i špičkovou kvalitu.
Zdroj: Philip & Frank