Filip Šejvl: „Kde roste infrastruktura, roste i bydlení.“ Developerský zájem a ceny v okolí nových tahů u Prahy sílí

Autor:
  8:05
Praha 28. listopadu 2025 (PROTEXT) - Napojení Prahy novými úseky dálnic a železnic – od D0 (Běchovice–D1) přes modernizaci Bubny–Výstaviště až po plánovaný terminál vysokorychlostní železnice Praha-východ – výrazně ovlivňuje poptávku kupujících i investorů. „Nejvíc vítězí lokality s rychlým dojezdem a pěší dostupností k uzlům veřejné dopravy,“ říká Filip Šejvl, managing partner realitní kanceláře Philip & Frank. „Vidíme situaci, kdy se infrastruktura stává klíčovým faktorem růstu cen v okolí Prahy, a lidé reagují okamžitě.“

Správa železnic v létě 2025 zprovoznila modernizovaný úsek Praha-Bubny – Praha-Výstaviště jako jednu z prvních etap železničního spojení na Kladno a Letiště Václava Havla. Současně pokračuje výstavba úseku Pražského okruhu D0–511 (Běchovice–D1) a projekt terminálu vysokorychlostní železnice Praha-východ u Nehvizd je v přípravě a jeho realizace je zvažována pro období po roce 2029.

Růst infrastruktury se navíc promítá i do developerské aktivity. V oblasti Bubny–Zátory už běží příprava jednoho z největších městských projektů v Česku, kde má vzniknout nová čtvrť pro desítky tisíc obyvatel. V jihovýchodní části Prahy, v blízkosti trasy D0–511, pokračují menší bytové a rodinné projekty v Uhříněvsi, Kolovratech či Horních Měcholupech, které těží z kombinace vlakového napojení a budoucího okruhu. A také ve „vějíři“ kolem budoucího terminálu VRT Praha-východ už probíhá výstavba menších rezidenčních celků, například v Nehvizdech, Jirnech nebo Zelenči. „Developeři reagují na dopravní příležitosti rychle – velké projekty se připravují a menší už se staví. To je jasný signál, že infrastruktura vytváří nové magnety pro bydlení,“ dodává Filip Šejvl.

„Zkušenost z posledního roku je naprosto konzistentní: lidé i investoři volí místa, odkud se do Prahy dostanou za patnáct až dvacet minut, ideálně vlakem,“ říká Filip Šejvl. „Rozhoduje docházková vzdálenost ke stanici a jistota, že infrastruktura se skutečně staví. Zatímco ceny v Praze rostou tempem okolo 10–16 %, u lokalit v blízkosti nových uzlů sledujeme výrazně rychlejší růst zájmu – kupující chtějí být připraveni dřív. Opačný trend vidíme u pozemků, které leží přímo u rušných tahů bez odpovídající ochrany.“

 

Tři pásma, kde je vliv infrastruktury nejvýraznější

1. Bubny–Zátory a širší Holešovice

Nové stanice a modernizovaná trať umožňují vznik nové městské čtvrti a zvyšují atraktivitu celého území. Bytové ceny v Praze 7 podle tržních dat meziročně rostou přibližně o 7–18 %.

2. Jihovýchod Prahy / D0–511 (Běchovice, Kolovraty, Uhříněves)

Zahájení stavby okruhu potvrdilo investiční potenciál lokality. Stavební pozemky se zde podle aktuálních nabídkových cen pohybují v pásmu jednotek až nižších desítek tisíc Kč/m2, přičemž menší pozemky poblíž zastávek veřejné dopravy mají vyšší cenovou hladinu.

3. Severovýchodní vějíř / VRT Praha-východ (Nehvizdy, Jirny, Zeleneč)

Výhled na terminál vysokorychlostní železnice přivádí do oblasti větší zájem individuálních kupujících i developerů. Ceny stavebních pozemků se podle nabídkových dat běžně pohybují přibližně v pásmu do 10–15 tisíc Kč/m2, podle velikosti parcely a dostupnosti inženýrských sítí.

 

Rostoucí infrastruktura tak zásadně mění realitní mapu v okolí Prahy. Není rozhodující samotná vzdálenost od centra, ale možnost rychlého spojení a pěší dostupnost ke stanici. „Pozemky a nemovitosti v docházkové vzdálenosti od nových stanic nebo přestupních uzlů zpravidla zhodnocují svou hodnotu rychleji než průměr trhu,“ vysvětluje Filip Šejvl. „Zatímco průměr ČR rostl loni o 6 %, lokality s novou nebo potvrzenou dopravní infrastrukturou mají podle analýz potenciál růstu výrazně vyšší, často o 15–20 % nad regionálním průměrem, zejména u pozemků.“

Podle Českého statistického úřadu se trh v roce 2024 stabilizoval – ceny bytů meziročně vzrostly o 6 % a rodinné domy se odrazily od předchozího útlumu. „To, co se mění nejvíce, není jen cena,“ dodává Šejvl. „Poprvé po letech vidíme, že lidé začínají vybírat lokalitu podle infrastruktury dřív, než tam vůbec začne výstavba. Kupující dnes věří, že okruh a nové tratě opravdu vzniknou – a podle toho se chovají.“

 

Fakta v kostce – stav dopravních projektů (stručná tabulka)

Projekt / lokalitaStav 2025Dopad na trh
Praha-Bubny – VýstavištěZprovozněno 08/2025Růst atraktivity Prahy 7
D0–511 Běchovice–D1Ve výstavbě (2024–2027)Vyšší jistota investorů, růst poptávky po pozemcích
VRT Praha-východ (Nehvizdy)Příprava; stavba po 2029Výrazný dlouhodobý potenciál, růst zájmu o parcely

 

 

O realitní kanceláři Philip & Frank:

Nezávislou realitní kancelář Philip & Frank založili v roce 2014 Filip Šejvl společně s Františkem Jungrem a zaměřují se na prodej, pronájem i správu rezidenčních i komerčních prémiových nemovitostí jak v České republice, tak v zahraničí. Zaměřují se v rámci svých služeb především na osobní přístup i špičkovou kvalitu.

www.philip-frank.com/cs

 

 

Zdroj: Philip & Frank

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Přelet nad kukaččím hnízdem. Liberecké divadlo zve na kultovní drama

Generálka Přeletu nad kukaččím hnízdem v Divadle F. X. Šaldy (25. listopadu...

Mříže v oknech, křeslo s koženými pouty, bílé čepce sestřiček. Činohra libereckého divadla nastudovala drama Přelet nad kukaččím hnízdem. Stalo se tak přesně padesát let od premiéry kultovního filmu...

28. listopadu 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Na ubytovně v Kroměříži v noci unikal plyn, osm lidí odvezla záchranka

ilustrační snímek

K úniku plynu na jedné z kroměřížských ubytoven došlo v pátek před druhou hodinou ranní. Osm lidí odvezla zdravotnická záchranná služba do nemocnic, dva ve vážném stavu. Čtyři desítky ubytovaných se...

28. listopadu 2025  9:52,  aktualizováno  10:08

Dvě vraždy v kraji krátce po sobě. Policie vyšetřuje násilnou smrt muže v Přerově

ilustrační snímek

Dvanáctý letošní případ vraždy nebo pokusu o ni vyšetřují nyní kriminalisté z Olomouckého kraje. Obětí je třiapadesátiletý muž, jehož tělo bylo nalezeno v Přerově. Podezřelého už policisté zadrželi....

28. listopadu 2025  9:32,  aktualizováno  10:03

Nový parkovací dům u areny v Pardubicích je poloprázdný. A nevydělá si na sebe

V Pardubicích se u zimního stadionu otevřel nový parkovací dům, který pojme 442...

Nový parkovací dům v Pardubicích není často zaplněný ani z poloviny. Ve všední den odpoledne stojí u enteria areny v průměru 111 aut. Kapacita je však 442 míst, a tak není divu, že objekt prodělává...

28. listopadu 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Karlovarském kraji mrzne, silnice jsou sjízdné bez omezení a dopravních nehod

ilustrační snímek

V Karlovarském kraji jsou silnice i dálnice vymrzlé, ale holé. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností, ale bez omezení. Ve vyšších polohách na nich místy zůstává...

28. listopadu 2025  8:24,  aktualizováno  8:24

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Vydejte se na jejich slavnostní průvod městem

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

28. listopadu 2025

Ceny svařáku či trdelníku na největších trzích v Praze? Pod stovku nepůjdete

Zdobení vánočního stromečku na Staroměstském náměstí (27. listopadu 2025)

V sobotu dopoledne odstartují v Praze na Staroměstském a Václavském náměstí největší vánoční trhy v Česku. Redakce iDNES.cz oslovila společnost Taiko, která trhy organizuje už podvacáté, a zjistila v...

28. listopadu 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

První v kraji rozsvítí strom v Táboře, Budějovice se chystají na sobotu

Vánoční strom v Táboře

Rozsvícení vánočních stromů každoročně láká do center jihočeských měst tisíce lidí. Nemusejí to nutně být jejich obyvatelé, návštěvníci často přijíždějí za touto událostí cíleně z různých koutů...

28. listopadu 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Doprava není jen pro kluky. Kampaň ukazuje, která MHD má nejvíce řidiček

Řidičkou trolejbusu v Ústí se Zuzana Dručkovová stala před třemi roky a životní...

Ženy dnes tvoří téměř 18 procent všech zaměstnanců dopravních podniků. Přímo za volantem jich ale sedí pouze 12 procent. Nejvyšší podíl žen má Dopravní společnost Zlín–Otrokovice. Kampaň Holky jedou!...

27. listopadu 2025  15:22,  aktualizováno  28. 11. 9:47

Five Guys míří do Prahy. První pobočka otevře na začátku prosince, nabídne arašídy zdarma

interiér

Fanoušci šťavnatých burgerů se dočkali. Americký řetězec Five Guys uvádí svou vůbec první restauraci v Česku. Domov najde v nově zrekonstruovaném obchodním domě Máj na Národní třídě.

28. listopadu 2025  9:44

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Evropské město kultury doslova „za humny“. Trenčín hostí prestižní titul

Slovenský Trenčín bude v roce 2026 držitelem prestižního titulu Evropské hlavní...

Kdysi byl pro obyvatele příhraničních obcí na Slovácku i Valašsku tradičním cílem rodinných výletů spojených s návštěvou ikonického hradu, termálních lázní, trhů i obchodů. Do Trenčína se v dobách...

28. listopadu 2025  9:42,  aktualizováno  9:42

Praha 2 náměstí Míru.

Praha 2 náměstí Míru.

Včera nebyly vánoční trhy na náměstí Míru se sněhovým popraškem, ale stále krásné.

vydáno 28. listopadu 2025  9:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.