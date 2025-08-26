Filip Šejvl: „Sekundární bydlení? Neřešte design kuchyně, ale kam půjdete na kafe nebo lyžovat.“

Autor:
  14:18
Praha 26. srpna 2025 (PROTEXT) - Poohlížíte se po druhém domově? Chalupě na horách, apartmánu u vody nebo bytu v lázeňském městě? Mnozí se při výběru sekundárního bydlení rozhodují podle kvality nemovitosti, ať už se jedná o její celkový komfort, stavební provedení nebo dispozice a funkčnost. Podle Filipa Šejvla, managing partnera realitní kanceláře Philip & Frank, je to důležité, ale mnohem důležitější je to, co se nachází za okny: dostupnost, infrastruktura, vyžití v létě i v zimě nebo blízkost města. Lokalita je podle něj klíčovým kritériem – nejen pro spokojenost, ale také investiční smysl takové nemovitosti.

„Jedná se o nový trend, se kterým se setkávám stále častěji, za což jsem rád. Já sám všem, co se poohlíží po sekundárním bydlení, zdůrazňuji význam lokality, ve které si chtějí takovou nemovitost pořídit. Klienti se často rozhodují podle samotné kvality nemovitosti, jejího technického stavu, vybavení a vzhledu interiéru nebo třeba energetické náročnosti. Já jim ale radím: skutečnou hodnotu nemovitosti určuje až její okolí, místo, kam se budete rádi vracet i za pět let, nikoliv to, zda vás zaujme moderní kuchyň nebo nově zrekonstruovaná koupelna,“ vysvětluje Filip Šejvl, managing partner realitní kanceláře Philip & Frank.

Nové apartmány postavené na louce bez infrastruktury nejsou investicí, ale rizikem. Chybí restaurace, obchody, kulturní vyžití nebo snadné spojení s větším městem. Pokud se s dopravním napojením ani občanskou vybaveností nepočítá, je třeba volbu dobře zvážit.

Opačným příkladem může být Špindlerův Mlýn nebo Pec pod Sněžkou. Tyto lokality sice nabízejí kompletní infrastrukturu, skvělé spojení i celoroční vyžití, ale za ceny, které často nedávají ekonomický smysl. U nových bytů se ve Špindlerově Mlýně podle dat společnosti Deloitte průměrná cena pohybuje kolem 190 000 Kč/m2, což je výrazně více než u novostaveb v Praze. V nabídce se objevují například byty 3+kk o 75 m2 za přibližně 17,5 mil. Kč a 2+kk (40–60 m2) v cenovém rozpětí 10–12 mil. Kč. „Takové vysoké ceny jsou nerentabilní a jako sekundární bydlení i investice ztrácí smysl,“ komentuje Filip Šejvl.

Lidé dnes stále více inklinují k lokalitám, které jsou klidnější, méně přelidněné, ale přesto prověřené. „Zájem roste o Rokytnici nad Jizerou, Karlovy Vary nebo Lipno. Právě Rokytnice spojuje všechny důležité aspekty – lyžařské a turistické trasy, přírodu, městský servis i rozvíjející se infrastrukturu. Příkladem může být projekt Rokytná Resort, který staví na silných stránkách lokality a potvrzuje její investiční potenciál. Výborné dopravní spojení a kvalitní občanská vybavenost zajišťují Rokytnici dlouhodobý rozvojový potenciál. Nemluvě o stále přijatelnější ceně oproti Špindlerovu Mlýnu a výrazném očekávaném růstu díky rozvíjejícímu se zázemí a službám,“ říká Filip Šejvl.

Právě Karlovy Vary bodují především snadnou dostupností z Prahy a kompletním zázemím služeb. Navíc nabízejí celoroční vyžití, od lázeňských procedur a wellness přes kulturní akce až po kvalitní gastronomii. Oblast Lipna zase láká na propojení přírody s moderním zázemím: cyklostezky, sjezdovky, možnosti koupání i pestrá nabídka restaurací. Bonusem je výhodné napojení na dálniční síť, díky čemuž je cesta z Prahy otázkou několika hodin.

Ať už jde o horský apartmán, rekreační byt u jezera nebo lázeňský dům, každá lokalita by měla splňovat tři klíčová kritéria: dobrou dopravní dostupnost, funkční občanské zázemí a celoroční možnosti vyžití – v zimě lyžování, v létě turistiku, cyklistiku či relaxaci v přírodě. Právě kombinace těchto faktorů rozhoduje, jestli se z nemovitosti stane skutečný druhý domov – nebo jen sezónní rozmar.

O realitní kanceláři Philip & Frank:

Nezávislou realitní kancelář Philip & Frank založili v roce 2014 Filip Šejvl společně s Františkem Jungrem a zaměřují se na prodej, pronájem i správu rezidenčních i komerčních prémiových nemovitostí jak v České republice, tak v zahraničí. Zakládají si na špičkovém servisu a osobním přístupu. Více na www.philip-frank.com/cs/.

Zdroj: Philip & Frank

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

Kolik stojí roční kupon na MHD? Cenou překvapí drahé Brno a krajské město na západě Čech

Ceny ročních kuponů na městskou hromadnou dopravu se v jednotlivých krajských městech liší i o více než tisíc korun. Praha, který má nejhustší síť MHD a jako jediná metro, patří k nejlevnějším.

Radnice Prahy 1 nechala instalovat první značku zakazující vjezd elektrokoloběžek. Blíží se jejich soumrak?

Praze 1 už došla trpělivost s nebezpečnou jízdou koloběžkářů. V centru metropole se objevil první zákaz, kam tato elektrická vozítka nemohou. Podobně se, nejen Praha, vypořádala v minulosti s vozítky...

26. srpna 2025  15:03

Nová Spirála: Podzim 2025 v Praze přinese kosmický kabaret, světové hudební ikony i návrat českých legend

26. srpna 2025  14:57

Sem elektrokoloběžky nesmí. Praha 1 je cedulemi zakázala v Nerudově ulici

Do Nerudovy ulice na Malé Straně nesmí elektrokoloběžky. Radnice Prahy 1 na jejím začátku a konci v úterý osadila dvě dopravní značky, které vjezd zakazují. Jedná se o první takové v celé republice....

26. srpna 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

Kněží ze dvou třebíčských farností mají od srpna jiná působiště

Po letech působení se s věřícími ze svých farností loučí kněží Vojtěch Loub z třebíčského kostela Proměnění Páně v Třebíči a Jiří Dobeš od sv. Martina v centru stejného města. Mají nová působiště.

26. srpna 2025  14:40

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Filip Šejvl: „Sekundární bydlení? Neřešte design kuchyně, ale kam půjdete na kafe nebo lyžovat.“

26. srpna 2025  14:18

Nový Jičín nechá opravit silnici do Kojetína, první etapa začne v polovině září

Město Nový Jičín nechá opravit silnici vedoucí do místní části Kojetín. Protože oprava bude finančně náročná, rozdělilo ji do čtyř etap. První etapa začne v...

26. srpna 2025  12:44,  aktualizováno  12:44

Dvanáctiletou dceru osahával, za špatné známky ji opakovaně bil, soudí vojáka

Svou dvanáctiletou dceru přitlačil ke zdi a začal osahávat. Jindy ji bil řemenem nebo vařečkou. Podle obžaloby ji zkrátka trvale fyzicky i psychicky týral a sexuálně na ni naléhal. Dnes kvůli tomu...

26. srpna 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

Podívejte se, co jedni lidé v Praze ztrácejí a druzí zase nalézají. A poctivě vracejí

Jednou ze zajímavých facebookových stránek je veřejná stránka Ztráty a nálezy v Praze. Užitečná pro ty, kteří trpí „sklerózou“ a neustále někde něco zapomínají.

26. srpna 2025  13:54

Na Znojemské vinobraní se prodalo 14.000 vstupenek,z loňska se jich vrátilo 2500

Na Znojemské historické vinobraní, které se uskuteční od 12. do 14. září, už pořadatelé ze Znojemské Besedy prodali zhruba 14.000 vstupenek a rychle se...

26. srpna 2025  12:04,  aktualizováno  12:04

V Průhonicích navrtali plynové potrubí, nejméně 100 lidí museli evakuovat

V Průhonicích u Prahy začal po porušení potrubí při podvrtávání silnice unikat plyn. Nejméně 100 lidí se muselo evakuovat. Na místě zasahovali hasiči z Říčan, Slaného a Prahy. Po třech hodinách prací...

26. srpna 2025  13:22,  aktualizováno  13:44

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Na Vysočině roste počet meteostanic u silnic, kraj je umístí i ke „trojkám“

Už to není jen výsada dálnic a těch nejvytíženějších páteřních komunikací. Také u silnic nižších tříd se prakticky po celé Vysočině začínají objevovat meteorologické stanice. Jde o menší automatická...

26. srpna 2025  13:42,  aktualizováno  13:42

Nadává i funí. Unikátní zloděj opět ručkuje po římse olomouckého muzea

Už zase ručkuje a nadává. I letos se na římse budovy Muzea umění v Olomouci objevil laminátový zlodějíček, který ručkuje pod okny. Chrlí při tom jednu hlášku za druhou a nešetří ani nadávkami. Zloděj...

26. srpna 2025  13:42,  aktualizováno  13:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.