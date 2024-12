Filip Šejvl z Philip & Frank: „Regulací Airbnb v Praze by ceny nájmů mohly klesnout až o 9 %, podobně jako v Lisabonu"

První vlaštovkou by měla být novela zákona o podnikání v cestovním ruchu posilující pravomoci obcí v regulaci krátkodobých pronájmů prostřednictvím systému e-Turista. V platnost vstoupí od poloviny roku 2025. „Vnímám to jako důležitý krok a věřím, že to bude mít pozitivní vliv na bytovou situaci v Praze, a to v podobě větší nabídky bytů k dlouhodobému pronájmu a především snížení cen nájmů,“ říká Filip Šejvl, managing partner realitní kanceláře Philip & Frank.

Zavedení regulace Airbnb by mohlo uklidnit trh s cenami nájmů v Česku, které by v opačném případě mohly nejen v roce 2025, ale také v dalších letech nadále růst. „Města jako Vídeň, Londýn, Barcelona, Amsterdam či Lisabon už podobné kroky v souvislosti s regulací Airbnb učinily a Praha je musí důsledně následovat. Třeba právě Amsterdam omezil pronájmy přes Airbnb na 30 nocí ročně, což vedlo ke snížení nabídek z 12.000 na 5000 za 5 let. Uvolnila se tím část trhu s bydlením. Dále Lisabon zakázal nové registrace krátkodobých pronájmů v některých historických čtvrtích, což vedlo k poklesu cen bydlení v těchto oblastech až o 9 %,” vysvětluje Filip Šejvl.

Airbnb se z původní myšlenky sdílené ekonomiky už dávno proměnilo v tvrdý byznys, který devastuje rezidenční trh. V Praze je aktuálně přes 8000 bytů nabízených přes tuto platformu, přičemž 80 % z nich vlastní profesionální pronajímatelé s více nemovitostmi. Tato norma by mohla situaci změnit. „Očekáváme, že po zavedení regulace by se na trh dlouhodobého nájemního bydlení mohlo vrátit tisíce bytů. Lidé by měli větší nabídku bydlení, zlepšila by se celková kvalita i bezpečnost života ve městě. Ale především by alespoň částečně klesl tlak na ceny nájmů –?????? v kombinaci s touto novelou by se mohly ceny dlouhodobých pronájmů zastavit, v ideálním případě snížit,“ uvádí Filip Šejvl. Nemovitostí k pronájmu je nedostatek a vyšponované ceny se stávají pro průměrně vydělávající rodinu velkým problémem. Průměrný nájem 2 + kk v širším centru Prahy se pohybuje okolo 25.000 Kč měsíčně, což představuje meziroční nárůst o 15 %.

Airbnb se výrazně dotýká také rezidentů. Ti se musí v domech, kde jsou byty s krátkodobými pronájmy, potýkat s hlukem, nepořádkem a narušenou bezpečností. Obyvatelé jsou prakticky bezbranní a mnohdy se nakonec raději odstěhují jinam. Toto vše samozřejmě ovlivňuje i pronájem a prodej bytů v takových lokalitách. „Potenciální kupci i možní nájemníci se domům s Airbnb vyhýbají. Největší problém je na Praze 1, kde je až 70 % využíváno ke krátkodobým pronájmům. Situace je zde neúnosná. I v tomto směru snad novela pomůže,” věří Filip Šejvl.

