Filmová filharmonie představuje novou sezónu: Fantasy, Vánoce, Horner a Zimmer

Sezónu otevře FANTASY (24. a 25. října 2026), jeden z oblíbených tematických programů Filmové filharmonie, který v nové podobě nabídne další výpravu do fantastických světů filmového plátna. Zazní hudba z filmů Harry Potter, Jak vycvičit draka, Karlík a továrna na čokoládu, Piráti z Karibiku a dalších v podání velkého symfonického orchestru, Vysokoškolského uměleckého souboru a chlapeckého sboru Bonifantes.
Prosincový program VÁNOCE (12. a 20. prosince 2026) přinese do Rudolfina atmosféru filmových Vánoc. Hudba z filmů Sám doma, Láska nebeská, Polární expres nebo Vánoční koleda zazní v podání Filmové filharmonie společně s Kühnovým smíšeným sborem a chlapeckým sborem Bonifantes.
Valentýnský večer bude patřit JAMESI HORNEROVI (14. února 2027), autorovi hudby k filmům Titanic, Statečné srdce, Legenda o vášni nebo Zorro: Tajemná tvář. Jeho nezaměnitelné melodie nabídnou romantický večer, v němž naplno vynikne síla živého symfonického a sborového provedení.
Sezónu zakončí koncert věnovaný HANSI ZIMMEROVI (10. a 11. dubna 2027), jednomu z nejvýraznějších současných skladatelů filmové hudby. Program nabídne hudbu z filmů Duna, Interstellar, Počátek nebo Lví král a představí Zimmerovu tvorbu v její monumentální orchestrální podobě s pěveckým sborem.
Filmová filharmonie se již více než dvanáct let specializuje na koncertní provedení filmové hudby. Za tu dobu si vybudovala rozsáhlé zkušenosti s filmovou a herní hudbou napříč nejrůznějšími žánry a pravidelně přivádí velký symfonický orchestr do Dvořákovy síně pražského Rudolfina.
Její koncerty staví na tom, co filmové hudbě sluší nejvíce: orchestr ve velkém obsazení, exotické a netradiční nástroje, špičkové hudební provedení a zvuk živé hudby. Bez filmového plátna zůstává v centru pozornosti samotná hudba a její síla, kterou si posluchači mohou vychutnat v jednom z nejvýznamnějších koncertních sálů v Česku.
Vstupenky na koncerty sezóny 2026/2027 jsou již nyní v prodeji na www.filmharmonie.cz.
Zdroj: Filmová filharmonie
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