Filmová filharmonie uvede již čtvrtý koncert věnovaný Johnu Williamsovi

John Williams patří k největším osobnostem filmové hudby. Je autorem hudby k více než stu filmům, držitelem pěti Oscarů, čtyř Zlatých glóbů a 25 cen Grammy. Jeho melodie provázejí filmové fanoušky napříč generacemi. Filmová filharmonie mu věnovala první koncert již v roce 2019 a zájem publika byl pokaždé mimořádný. Letošní, v pořadí čtvrtý Williamsův večer nabídne dosud nejrozsáhlejší a nejpestřejší program. Na dirigentském stupínku se letos posluchačům představí Ondřej Vrabec, jedna z výrazných osobností současné české dirigentské scény.
Program večera přinese vedle osvědčených klasik i řadu zajímavých novinek. Zazní hudba z filmů Superman, Blízká setkání třetího druhu, Schindlerův seznam, Hook, Indiana Jones, E. T. – Mimozemšťan, Harry Potter, Jurský park i Star Wars. Zajímavostí letošního programu jsou také skladby z méně obvyklých Williamsových děl – filmů Zemětřesení, Jana Eyrová, Čarodějky z Eastwicku a Gejša.
Filmová filharmonie je přední český orchestr specializovaný na filmovou hudbu, které se věnuje systematicky od roku 2014. Díky dlouhodobé činnosti, spolupráci s výraznými dirigentskými osobnostmi a důrazu na vysokou interpretační úroveň patří její koncerty k nejnavštěvovanějším projektům svého druhu v České republice.
Zájem publika o letošní Williamsův koncert je mimořádný. První termín, 11. dubna, je již téměř vyprodaný. Na druhý termín 18. dubna jsou vstupenky stále k dispozici. Koncerty se konají v Dvořákově síni Rudolfina. Následující koncert Filmové filharmonie, tentokrát hudby z pera Michaela Giacchina, se bude konat 20. června.
Vstupenky zakoupíte na www.filmharmonie.cz.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=APf4lbsOOjw
Zdroj: Filmová filharmonie