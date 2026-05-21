Filmová filharmonie zakončí sezónu velkolepě: Michael Giacchino v Rudolfinu

Michael Giacchino je americký skladatel, jehož kariéra se zrodila v prostředí videoher. V současné době je považován za jednoho z nejvýraznějších hollywoodských skladatelů. Jeho jméno najdete v titulcích filmů, které jste s největší pravděpodobností viděli. Spolupracuje s předními filmovými studii jako je Pixar, Disney, Paramount nebo Lucasfilm. Za hudbu k filmu Vzhůru do oblak (Up) získal Oscara, Zlatý glóbus i cenu BAFTA.
Dramaturgie večera vzniká s přímou podporou skladatele – jeho sestra a manažerka Maria Giacchino se na přípravě osobně podílí. Program koncertu nabídne průřez tím nejlepším z Giacchinovy tvorby: z herních začátků zazní Medal of Honor, z animovaných světů Ratatouille, Vzhůru do oblak a Úžasňákovi. Chybět nebudou ani superhrdinové – Spider-Man: Daleko od domova a Batman, nebo třeba seriál Ztraceni (Lost). Zazní také hudba, kterou Giacchino vědomě navazuje na tradici Johna Williamse: Jurský svět a Star Wars: Rogue One.
To vše v podání velkého symfonického orchestru Filmové filharmonie a Kühnova smíšeného sboru pod taktovkou Roberta Kružíka – šéfdirigenta Janáčkovy opery Národního divadla Brno, který loni jako teprve druhý dirigent v historii získal prestižní Cenu sira Charlese Mackerrase.
Kromě hudebních zážitků čeká na návštěvníky koncertu tradičně něco navíc. Ve foyer se mohou vyfotit s cosplayery nebo svěřit zachycení vzpomínky do rukou profesionální fotografky. Stejně jako vždy se mohou těšit na malé sladké překvapení v podobě čokoládových pralinek.
