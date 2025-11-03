Filmový festival BOO nabídne nejlepší krátké filmy, největší průšvihy a program pro publikum od 5 do 99 let

36 českých premiér, výběr z 2 259 přihlášek
Program čítá v soutěžních sekcích 36 českých premiér, celkově festival uvede přes sto filmů z 2 259 přihlášených filmů a propojuje dosud neobjevenou současnou krátkometrážní tvorbu s tituly uvedenými či oceněnými na Sundance, Cannes, Locarnu nebo Berlinale, včetně filmů nominovaných na Oscary. Soutěžní sekce Evropské BOO a Česko-německé BOO představí téměř 60 filmů.
V porotě Evropského BOO zasednou Aleks Dimitrijevic (London Short Film Festival; dříve BFI Future Film Festival), Daniel Lundquist (BUFF Malmö) a Pantelis Panteloglou (Olympia International Film Festival for Children and Young People; prezident ECFA). Česko-německou porotu tvoří Julia Fleißig (LUCAS IFF), Amrei Keul (International Short Film Week Regensburg; board AG Kurzfilm), režisérka Adéla Komrzý (Jednotka intenzivního života, Zkouška umění) a producentka Eva Váchová (Přišla v noci, Kdyby radši hořelo).
Od 5 do 99 let
„V prvních dvou dnech festivalu se rozebíhají specifické programy pro diváky, které po vzoru Bohumila Hrabala označujeme jako diváky starší a pokročilé. Je to skupina, které se dnes na festivalech věnuje málo pozornosti a chceme to postupně změnit. Zároveň festival představí to nejlepší z evropského krátkého filmu pro dospělé diváky i děti a studenty,“ říká ředitel festivalu Filip Kršiak a dodává: „Festival jsme si darovali k desátému výročí vzniku spolku KRUTÓN s cílem oslovit diváky od 5 do 99 let.“
Festival nabízí moderované reflexe a rozhodování diváckých porot, které vedle odborných porot dávají reálný vliv dětem (5–8), studentům (12–14), teenagerům (15–19) i starším divákům (60+). Večery v Kinu Kavalírka přinesou kurátorské bloky pro dospělé s účastí tvůrců a krátké „film & talk“ formáty napříč žánry od hrané tvorby přes dokument a animaci až po experiment.
Work Hard, Fail Hard: anatomie neúspěchu v DOXu (st 5. 11., 19:00)
Středa 5. listopadu od 19:00 patří DOX události Work Hard, Fail Hard – otevřené, upřímné sérii výpovědí o „anatomii neúspěchu“ v audiovizi. Svá selhání i poučení z nich popíší Matěj Chlupáček, Jan Špaček, Petr Šprincl, Jan Saska a Ladislav Čumba; večer moderuje Tereza Bonaventurová. Akce je přístupná veřejnosti a slibuje humor i sebereflexi. Vedoucí industry programu Radka Hoffman říká: „Work Hard, Fail Hard je večer o neúspěchu bez přikrášlování.“
Industry: Monyová, intimita, Audience Design (čt–so 6.–8. 11.)
Ve čtvrtek 6. 11. proběhne Speed Networking pro ženy v audiovizi, Case Study minisérie Monyová (TV Nova) s Klárou Follovou a Ilonou Kleníkovou a panel Intimita ve filmu s koordinátorkami Janou Neustupovou, Martinou Čurdovou a Amy Huck za účasti herečky Alžběty Malé.
Na pátek 7. 11. je připraven workshop Audience Design s Ewou Bojanowskou a Mezinárodní industry fórum zaměřené na rozvoj diváků a audiovizuální výchovu s keynote řečníky: Melika Gothe (Berlinale), Tessa van Grafhorst (Taartrovers), Sylke de Heus (Eye Filmmuseum) a Hidde de Vries (Cinekid). V sobotu 8. 11. proběhne inspirativní mezinárodní program filmové výchovy pro učitele, kde ocenění zahraniční učitelé představí příklady nejlepší praxe v zemích jako je Holandsko, Německo či Polsko.
Speciální formáty
Festival uvede i speciální formáty jako Sounds of Games (živé hraní videoher s živou hudbou), Animáky s živou hudbou pro děti či site-specific Cinema Walk s Adamem Gebrianem, který rozšiřuje filmový zážitek do prostoru města.
Festival BOO probíhá 3.–9. listopadu 2025 v Praze. Další informace a vstupenky: boofest.cz.
FOTKY A GRAFICKÉ MATERIÁLY KE STAŽENÍ
Organizátor:
KRUTÓN
Spoluorganizátor: Centrum současného umění DOX
Hlavní partneři: Státní fond audiovize, Mezinárodní Visegrádský fond, Kreativní Evropa MEDIA, Hlavní město Praha, Ministerstvo kultury ČR, Městská část Praha 5, Kancelář Kreativní Evropa.Česko-německý program podpořil: Česko-německý fond budoucnosti.
Zdroj: krutón
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
PROTEXT