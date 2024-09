Filmový festival ELBE DOCK zná své vítězky: krátkometrážní kategorie ovládly režisérky

Zakončení proběhlo v sobotu 7. září 2024 od 19:00 v bývalém nákladovém nádraží GEH8 v Drážďanech.

Letošní rok se přihlásilo do všech soutěžních kategorií přes 1100 filmů, ze kterých bylo vybráno 52 soutěžních filmů – 12 do kategorie Cena Pavla Kouteckého a 40 filmů do soutěžních kategorií ELBE DOCK NORDIC a CENTRAL.

Obě poroty CEN ELBE DOCK byly složeny z filmových profesionálek pocházejících z Česka i ze zahraničí. Porota soutěžní sekce CENTRAL se rozhodovala mezi 25 krátkými filmy ze střední Evropy a skládala se z Dagmar Sedláčkové – producentky a spolumajitelky nezávislé produkční společnosti MasterFilm, Gudrun Sommer – ředitelky festivalu DOXS RUHR a majitelky poradenské agentury Fair enough, Rebekky Garrido – producentky a vedoucí postprodukce a Tereza Czesany Dvořáková – vedoucí katedry produkce FAMU.

O vítězném filmu ze sekce NORDIC, ve které bylo celkem 15 soutěžních snímků ze Skandinávie, rozhodovaly Birgitte Weinberger – umělecká ředitelka Odense International Film Festival (OFF), Hrönn Marinósdóttir – zakladatelka a ředitelka festivalu Reykjavík International Film Festival (RIFF) a Liisa Nurmela zastávající pozici Industry Communications Manager v rámci Göteborg International Film Festival.

CENA ELBE DOCK PRO KRÁTKOMETRÁŽNÍ STŘEDOEVROPSKÝ FILM: KREV A KYTKY

Soutěžní kategorii CENTRAL vyhrál animovaný film Krev a kytky polské režisérky Sabiny a jejího projektu Poor Girl's Production. Film vypráví příběh dívky, která už měla všeho dost. Rozhodla se zabít každého, koho znala, a poté se vydala na sebeobjevnou cestu s duchem svého milovaného psa. “Tento film je energickou oslavou dívčí síly. Vypráví příběh silné hlavní hrdinky, která se s humorem vypořádává se složitými emocemi. Úžasná vizuální stránka, poutavá zvuková stopa i úchvatné komediální momenty umocňují zážitek z filmu. Režisérka balancuje mezi smíchem a hloubkou, jež vynikají v oblasti animovaného vyprávění příběhu”, zdůvodňuje své rozhodnutí porota.

Sabina je polská umělkyně specializující se na animaci, experimentální filmy a koláže. Její díla se zaměřují na feminismus, konec civilizace, kulturu celebrit, „teenage dream/drama“, zvládání hněvu, strach, hranice toho, co znamená být člověkem a celkovou podstatu svobody.

ZVLÁŠTNÍ UZNÁNÍ CENY ELBE DOCK PRO KRÁTKOMETRÁŽNÍ STŘEDOEVROPSKÝ FILM: DOM STROM

Porota se v této soutěžní kategorii rozhodla udělit i zvláštní uznání. Získal ho slovenský film Dom Strom režisérky Kataríny Gramatové. Příběh se odehrává na slovenském venkově a hlavním hrdinou je dvanáctiletý dřevorubec Adam ze slovenské hladové doliny. Malý chlapec bojuje se stereotypy ve vesnici, popírá svůj původ a snaží se ukázat, že je přesným opakem toho, jak Romy vidí jeho kamarádi. Porota své rozhodnutí zdůvodnila následovně: “Zvláštní uznání získává mnohovrstevnatý, originální obraz ze slovenského venkova, prodchnutý jemným humorem a ironií.”

CENA ELBE DOCK PRO KRÁTKOMETRÁŽNÍ SKANDINÁVSKÝ FILM: STUDIE O EMPATII

V soutěžní kategorii NORDIC se porota rozhodla udělit cenu filmu Studie o empatii režisérky Hilke Rönnfeldt. Film je produkovaný Asbjorn H. Kelstrupem (Frau Film). Vypráví příběh dvou žen, Dany a Penelope. Dana chce projevit empatii a Penelope naopak empatii zkoumá. Penelope spustí svůj umělecký experiment a Dana se musí vypořádat se svými vlastními emocemi.

„Porota se rozhodla udělit CENU ELBE DOCK PRO KRÁTKOMETRÁŽNÍ SKANDINÁVSKÝ FILM snímku, který originálním způsobem zachycuje citlivé niance lidských vztahů a umění. Film natočený talentovanými tvůrci využívá přesný a výstižný filmový jazyk k vyprávění aktuálního a v moderní společnosti důležitého příběhu,” vysvětluje porota své rozhodnutí.

Hilke Rönnfeldt je mimo jiné absolventkou Berlinale Talents, Oxbelly Episodic Lab a European Short Pitch. Ve svých projektech se věnuje tématům jako jsou život ve venkovských komunitách, svět práce, moři či intimitě, přičemž pevně věří v poetické schopnosti obrazu.

CENA PAVLA KOUTECKÉHO: POCHCÁNEK, VE TMĚ, POCHYBNOST

S festivalem ELBE DOCK je úzce spojena již 18. Cena Pavla Kouteckého, která byla vyhlášena v obou soutěžních kategoriích na zahájení festivalu v Ústí nad Labem ve středu 4.9. v bývalém casinu Ještěrka. V kategorii prvního nebo druhého celovečerního dokumentárního filmu zvítězil snímek Pochcánek režiséra Jana Huška. Vítězným filmem v krátkometrážní sekci se stal film Ve tmě Anety J. Zvláštní uznání ve stejné kategorii udělila porota snímku Pochybnost režisérky Adély Křižovenské.

Festival se letos rozhodl udělit zvláštní uznání youtuberovi a komikovi Janu Špačkovi. "Rozhodli jsme se udělit zvláštní uznání pro tvůrce, který se pohybuje na hranici mezi dokumentem a fikcí, je takovým specifickým pohledem do pokojíčku jednotlivých politických osobností,” uvedli zástupci festivalu.

KONEC A NOVÝ ZAČÁTEK: ELBE DOCK - ENDE DOCK? BOO!

Mezinárodní filmový festival ELBE DOCK proběhl v Ústí nad Labem a v Drážďanech letos naposledy. Po 7 letech se pořadatelé festivalu rozhodli jeho koncept proměnit. Příští rok se můžete těšit na spojení dvou festivalů – Mezinárodního filmového festivalu ELBE DOCK a Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež Young Film Fest, z nichž vznikne festival s krátkým názvem BOO, který proběhne na podzim příštího roku. “Jsem nadšený, že se podařilo oba festivaly vytvořit a realizovat. Ještě více se těším na velkou změnu, která nás čeká v příštím roce v podobě spojení toho nejlepšího z obou festivalů. Práce s diváky, nejlepší krátkometrážní filmy, programy zaměřené na kritické myšlení, mimo jiné také workshopy střihu a hudby zaměřené na pochopení významu, audiovizuální výchova pro všechny věkové kategorie od dětí až po seniory a mnoho mnoho dalšího,” říká ředitel festivalu ELBE DOCK Filip Kršiak.

Více informací o letošním MFF ELBE DOCK i další tiskové zprávy naleznete na webu.

