Filmy o textilním odpadu a cirkulární ekonomice v rámci seriálu „Móda v novém hávu"

Společnost Reju, vedoucí podnik v oblasti recyklace textilií, se objevuje v Módě v novém hávu, značkovém seriálu prezentovaném organizací Global Fashion Agenda a produkovaném pro GFA společností BBC StoryWorks Commercial Productions, která globálnímu publiku představuje udržitelnější inovace. Seriál měl celosvětovou premiéru 30. dubna na mikrowebu BBC.com.
Společnost Reju byla vybrána jako součást tohoto seriálu a je představena ve dvou krátkých filmech, které zkoumají práci společnosti při řešení jedné z nejnaléhavějších výzev v módním průmyslu, a to textilního odpadu. Filmy zdůrazňují jak rozsah tohoto problému, tak společná řešení potřebná k vybudování cirkulárnějšího textilního systému.
„Textilní odpad je jednou z nejnaléhavějších výzev módního průmyslu a jeho řešení vyžaduje inovace, infrastrukturu a spolupráci napříč hodnotovým řetězcem," řekl Patrik Frisk, generální ředitel společnosti Reju. „Jsme hrdí na to, že jsme součástí tohoto seriálu a že můžeme zdůraznit koordinované úsilí v oblasti technologie, infrastruktury a partnerství, které je nezbytné k tomu, aby byl cirkulární systém možný."
První film se zabývá rozsahem a složitostí textilního odpadu a přináší vhled do vlastností polyesteru jako materiálu i do technologie, na níž je založen patentovaný recyklační proces společnosti Reju. Druhý film se zaměřuje na partnerskou spolupráci a představuje spojenectví mezi společnostmi Reju a Goodwill Industries, které zdůrazňuje význam synergie v rámci sběru, třídění, přípravy a recyklace. Film ukazuje, co je zapotřebí k vybudování cirkulárního textilního systému.
„Goodwill již dlouho stojí v čele snah o nalezení nejúčinnějších způsobů opětovného využití secondhandových textilií," řekl Steve Preston, prezident a generální ředitel společnosti Goodwill Industries International. „Vzhledem k tomu, že globální textilní výroba stále roste, seriál Móda v novém hávu zdůrazňuje, jak technologie, infrastruktura a spolupráce posouvají cirkulární ekonomiku vpřed – vytvářejí hodnotu pro komunitu a zároveň snižují množství odpadu. Partnerství Goodwillu se společností Reju, které je představeno v jednom z filmů, odráží náš společný závazek budovat praktická, reálná řešení pro zpětné získávání a opětovné použití textilu."
Seriál odráží rostoucí zájem o škálovatelná řešení na systémové úrovni pro cirkulární ekonomiku v textilním průmyslu. Prostřednictvím své recyklační technologie a partnerství v rámci ekosystému se společnost Reju snaží řešit kritickou mezeru v cirkulární ekonomice v textilním průmyslu tím, že umožňuje sběr, třídění, přípravu a recyklaci textilního odpadu s vysokým obsahem polyesteru v průmyslovém měřítku.
Seriál „Móda v novém hávu" je nyní k dispozici na www.fashionredressed.com.
O organizaci Goodwill Industries International
Goodwill se snaží zlepšovat kvalitu života jednotlivců i rodin posilováním komunit, vytvářením příležitostí a pomáháním lidem v nouzi naplnit jejich potenciál prostřednictvím vzdělávání a projektu „Power of Work®" (Síla práce).
Již téměř 125 let pomáhají organizace Goodwill po celé Severní Americe lidem najít práci, uživit jejich rodiny a pocítit uspokojení, které přináší práce. Existuje 150 místních organizací Goodwill, které pomáhají lidem prostřednictvím různých služeb zprostředkování zaměstnání, programů odborné přípravy a dalších komunitních služeb. Tisíce lidí získávají zaměstnání a další sociální služby díky Goodwill a v roce 2024 organizace pomohla více než 2,1 milionu lidí rozvíjet odbornost, získat přístup ke zdrojům a posunout se v kariéře.
Goodwill prodává darované předměty ve více než 3 400 maloobchodních prodejnách a obchodech se zlevněným značkovým zbožím v USA a Kanadě, stejně jako prostřednictvím online tržišť. Výnosy slouží k financování školicích programů a zprostředkování zaměstnání, které lidem pomáhají najít práci nebo rozvíjet jejich kariéru.
Goodwill hraje klíčovou roli v podpoře cirkulární ekonomiky a je jedním z největších propagátorů opětovného použití v Severní Americe. V roce 2024 pomohl Goodwill udržet v oběhu 4,4 miliardy liber (téměř dva miliony tun) zboží, čímž prodloužil životnost textilií a dalších darovaných věcí.
Další informace nebo nejbližší pobočku Goodwill najdete na goodwill.org.
O BBC StoryWorks Commercial Productions
BBC StoryWorks je oceněné studio zabývající se tvorbou značkového obsahu, které patří pod BBC Studios, komerční divizi skupiny BBC. S oporou ve stoleté tradici BBC jako důvěryhodného vypravěče vytváří StoryWorks pro své klienty nádherně zpracované příběhy, které dojímají a inspirují zvídavé mysli napříč platformami a po celém světě. Více informací o BBC StoryWorks najdete na www.bbc.com/storyworks.
O společnosti Reju
Reju je společnost zabývající se recyklací textilních materiálů, která se zaměřuje na vytváření inovativních řešení pro recyklaci polyesterových textilií a PET odpadu po spotřebě. Společnost Reju, která je ve vlastnictví Technip Energies a využívá technologii vyvinutou ve spolupráci s IBM Research, si klade za cíl vytvořit globální cirkulární textilní systém pro řešení problému PET plastů nacházejících se v textilním odpadu po spotřebě. Více informací najdete na www.reju.com.
