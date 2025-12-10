Finále Velké Ceny J+M Autodíly ukázalo sílu mladých techniků i podporu průmyslu

Velkou roli v kvalitě letošního ročníku sehrála také široká síť partnerů, která soutěži poskytla profesionální zázemí. Generálním partnerem byla společnost FEBI BILSTEIN, mezi hlavní partnery patřily SKF, MANN-FILTER a Filtron. Podporu dále poskytly také Valeo, KYB, TotalEnergies Marketing Česká republika s.r.o., NRF, Schaffer Automotive a European Aerosoft. Díky nim měli studenti přístup k moderním technologiím, odbornému know-how i k reálným postupům z praxe.
Do kvalifikací se zapojilo více než 1000 mladých automechaniků ze všech 14 krajů. Nejprve absolvovali online testy z teorie a do finále postoupilo 14 nejlepších - vítězové jednotlivých krajů, kteří v Praze tvořili absolutní špičku.
Finálový den prověřil jejich znalosti, dovednosti i schopnost řešit problémy pod tlakem. Odborná porota složená z profesionálů sledovala přesnost postupů, logické uvažování i samostatnost. Atmosféra byla férová, soutěživá a zároveň kolegiální – studenti si navzájem fandili, i když bojovali o každou sekundu.
Soutěž vyvrcholila vyhlášením tří nejlepších. Na prvním místě se umístil Jakub Hesoun ze školy SOŠ a SOU Písek. Druhé místo obsadil Adrian Šnajdárek ze školy Střední škola, Odry a třetí místo získala Anita Štanglicová ze školy SŠ-COPT Kroměříž. Vítěz získal 30.000 Kč a jeho škola 20.000 Kč, druhé místo bylo oceněno 20.000 Kč + 10.000 Kč a třetí 15.000 Kč + 5000 Kč. Finalisté obdrželi také diplomy, věcné ceny a nabídky stipendií.
"Finále ukázalo, že účast v této prestižní soutěži není jen o trofeji, ale především o startu profesionální kariéry. Mnozí účastníci získali nabídky na budoucí spolupráci a všichni odjížděli s cennou zkušeností, kontakty a novou sebedůvěrou. Velká Cena J+M Autodíly tak podpořila kvalitu technického vzdělávání, propojila školy s průmyslem a pomohla tomu, aby vzdělávací systém lépe reagoval na rychlé změny v oblasti autoopravárenství," dodává Adam Petřík, Výkonný ředitel společnosti J+M Autodíly.
Silné momenty finále přinesly situace, kdy soutěžící řešili technické úkoly s profesionální jistotou. Nechyběly napínavé okamžiky, v nichž rozhodovala přesnost měření nebo správné vyhodnocení dat, a řada výkonů si vysloužila spontánní potlesk. Velká Cena J+M Autodíly se tak dál profiluje jako vzorová událost v oblasti automechaniky a jako důležitý pilíř podpory mladých techniků.
Organizátoři už připravují další ročník, který má ambici přilákat ještě více škol a talentovaných studentů z celé republiky. Soutěž zůstává otevřenou výzvou pro všechny, kteří chtějí prověřit své schopnosti a posunout se blíže k úspěšné kariéře v automobilovém oboru.
Autor článku a fotografií: J + M Autodíly, s.r.o.
Webová stránka: www.velkacena-jmautodily.cz