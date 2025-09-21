Finalistky 22. ročníku cen Stevie® pro ženy v podnikání vyhlášeny

Fairfax (Virginie) 21. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Nejvyšší světové ocenění pro ženy v byznysové sféře se budou předávat 10. listopadu v New Yorku

Nejprestižnější světové ocenění pro podnikatelky, manažerky, zaměstnankyně a jejich organizace Stevie® Awards for Women in Business dnes oznámilo finalistky 22. ročníku.

Kompletní seznam finalistek podle kategorií najdete na http://www.StevieAwards.com/Women.

Ceny Stevie Awards for Women in Business pořádá společnost Stevie Awards, která je mimo jiné i zakladatelem podnikatelských ocenění The American Business Awards® a The International Business Awards®. Samotné „Stevies" se všeobecně považují za jedno z nejprestižnějších světových ocenění pracovních úspěchů.

Letošní zlaté, stříbrné a bronzové ceny Stevie Award budou finalistkám předány na slavnostním banketu v newyorském hotelu Marriott Marquis v pondělí 10. listopadu. Události, která bude také živě vysílána, by se mělo zúčastnit než 400 oceněných, hostů a porotců Stevie Awards z celého světa.

Letos bylo organizacemi a jednotlivci nominováno více než 1500 kandidátek v kategoriích jako Manažerka roku (Executive of the Year), Podnikatelka roku (Entrepreneur of the Year), Startup roku (Startup of the Year), Ženy pomáhající ženám (Women Helping Women), Ženami řízené pracoviště roku (Women-run Workplace of the Year) a mnoho dalších.

Nominace zaslaly organizace z 48 zemí, včetně Austrálie, Bangladéše, Brazílie, Bulharska, Kanady, Číny, Kolumbie, Kypru, Dominikánské republiky, Egypta, Estonska, Francie, Německa, Guyany, Hongkongu / Číny, Maďarska, Indie, Indonésie, Irska, Izraele, Itálie, Japonska, Jordánska, Kuvajtu, Litvy, Maroka, Nizozemska, Nového Zélandu, Pákistánu, Peru, Filipín, Polska, Kataru, Rumunska, Saúdské Arábie, Srbska a Černé Hory, Singapuru, Jižní Afriky, Španělska, Švýcarska, Thajska, Trinidadu a Tobaga, Turecka, Ukrajiny, Spojených arabských emirátů, Spojeného království a Spojených států amerických.

Finalistkami se stala celá řada výjimečných žen a organizací, mezi nimiž obzvláště vyniká následující skupina se čtyřmi nebo více nominacemi:

IBM, více měst (13), Purpol Marketing Ltd, Chippenham, Velká Británie (13), FASSLING.AI, Ontario, Kanada (11), Cherishers 811 CIC, Cannock, Velká Británie (10), RISER, Armadale, Austrálie (8), Ocean Rescue Alliance International, Apollo Beach, Florida (6), Sleepm Global, Inc., Ontario, Kanada (6), Dream Culture, Sydney, Austrálie (6), C-Strategies Inc., Chicago, Illinois (5), Everise, Plantation, Florida (5), Global Touch, El Cerrito, Kalifornie (5), Green Door Co, Sydney, Austrálie (5), Nextiva, Inc., Phoenix, Arizona (5), Speak Up, Giza, Egypt (5), The Financial Literacy Youth Initiative, Providence, Rhode Island (5), Buy From A Black Woman, Atlanta, Georgie (5), Foundations of Hope, Orlando, Florida (5), SANAME, Austrálie (4), BELBIM, Istanbul, Turecko (4), Collaborative Support Programs of New Jersey, Freehold, New Jersey (4), Elephant in the Room Consulting, Queensland, Austrálie (4), Elivate, Tahoe City, Kalifornie (4), Global Press Journal, Washington, DC (4), Hilary Saxton, Property Mastermind, Queensland, Austrálie (4), HR EXAM PREP with Angela, Canton, Mississippi (4), Jared Dunscombe Foundation, Mount Eliza, Austrálie (4), Megaworld Lifestyle Malls, Taguig City, Filipíny (4), Sadaya's Properties LLC, Saint Paul, Minnesota (4), Serenity Press, Waikiki WA Austrálie (4), Staying Independent, Sydney, Austrálie (4), Theory Crew, Armadale, Austrálie (4), The Audacious Agency, Austrálie (4), The Marketing Factory, South Brisbane, Austrálie (4) a Viderity, Washington DC (4).

Výběr finalistek se řídil průměrným hodnocením více než 190 odborníků z celého světa, sdružených do šesti porot . Na základě jejich hodnocení budou z řad finalistek vybrány vítězky zlaté, stříbrné a bronzové ceny Stevie, které budou vyhlášeny 10. listopadu na slavnostním ceremoniálu.

O cenách Stevie® AwardsCeny Stevie se udělují v devíti programech: Asijsko-pacifické ceny Stevie, Německé ceny Stevie, Ceny Stevie pro Blízký východ a severní Afriku, The American Business Awards®, The International Business Awards®, Ceny Stevie pro skvělé zaměstnavatele, Ceny Stevie pro ženy v podnikání, Ceny Stevie za vynikající technologie a Ceny Stevie za prodej a zákaznický servis. Do soutěží Stevie Awards se každoročně přihlásí více než 12.000 organizací z více než 70 zemí. Ceny Stevie, které oceňují organizace všech typů a velikostí a lidi, kteří za nimi stojí, přinášejí uznání vynikajících výkonů na pracovišti po celém světě. Další informace o ocenění Stevie Awards najdete na http://www.StevieAwards.com .

Kontakt pro marketing

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com 

+1 (703) 547-8389

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2776147/SAWIB25_Finalist.jpg 

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2634929/The_Stevie_Awards_Logo.jpg 

 

Zdroj: The Stevie Awards

 

 

