Finanční konference SMS ČR zaostří na hospodaření obcí. Místo mediálních výkřiků chce přinést korektní závěry

Program setkání, které je určeno především pro zástupce samospráv, ale i pro další zájemce o veřejné finance, zahrnuje kromě makroekonomické predikce 2026 také rozpočtové určení daní a financování projektů v období 2026+. Soustředit se konference bude i na efektivní správu obecního majetku a investic.
„Vrcholem konference budou dvě panelové debaty: v první se střetnou zástupci politických stran a hnutí, kteří budou diskutovat o fenoménu přebytků hospodaření samospráv. Právě účelové mediální výstupy kritizující obce a města kvůli přebytkům hospodaření a pro údajně špatné hospodaření pro nás byly impulsem pro vznik celé konference,“ uvádí místopředseda Sdružení místních samospráv ČR Petr Halada, který zároveň předsedá Pracovní skupině SMS ČR pro financování samospráv.
V druhém panelu budou hosté z řad starostů i politiků diskutovat o finančních výzvách, před nimiž obce a města v České republice aktuálně stojí.
Přebytky hospodaření optikou faktů
Téma přebytků hospodaření obcí považuje SMS ČR za palčivé a s jeho zkratkovitou, nepřesnou a mnohdy zavádějící prezentací ve sdělovacích prostředcích nesouzní.
„Je třeba se hospodaření obcí věnovat na odborné úrovni a pracovat se skutečnými daty. Cílem konference je proto vyvrátit polopravdy, pojmenovat problémy střízlivě a se zohledněním kontextu a nabídnout pohled představitelů samospráv, který ve veřejné diskusi citelně schází. Akce by měla přinést věcnou debatu a racionální závěry i výzvy pro další období, respektive pro novou vládu,“ říká Eliška Olšáková, předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR.
Zástupci obcí, kteří jsou pod neustálým tlakem legislativy a měnících se požadavků od státu, musí k hospodaření přistupovat maximálně pečlivě a musejí spořit, aby byli schopni ufinancovat své projekty v době, kdy nelze s jistotou počítat s dotační podporou.
„Každoročně dochází k obrovskému převisu objemu žádostí o dotace nad množstvím alokovaných prostředků. Obce vědí, jak dané finance optimálně využít, a mají již připravené projekty, na jejichž realizaci čekají. A mají proto naspořeny náležité vlastní prostředky pro spolufinancování,“ dodává Eliška Olšáková.
Konečně by obce rozhodně uvítaly širší možnosti a rady, jak se svými rezervami efektivně pracovat a kde je uložit nejen bezpečně, ale také výhodně. Tak aby na určitou dobu volné finanční prostředky v samosprávách neztrácely na své hodnotě.
Prestižní spíkři a panelisté
Z dosud potvrzených panelistů se účastníci mohou těšit například na místopředsedu Českého statistického úřadu Jaroslava Sixtu, ekonomy Daniela Münicha, Miroslava Zámečníka a Petra Zahradníka, Jana Pavla z Národní rozpočtové rady, Lucii Sedmihradskou z VŠE, předsedu Asociace krajů Radima Holiše, Filipa Hrůzu z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, vrchního ředitele Pavla Křečka z MŠMT nebo Adama Furka z Ministerstva vnitra. Do panelové diskuse se zástupci volebních stran se zapojí mimo jiné Alena Schillerová (ANO) nebo ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN).
Registrovat se na Finanční konferenci SMS ČR, která se uskuteční v konferenčních prostorách Hotelu DUO v Praze 9, mohou zájemci snadno online.
O Sdružení místních samospráv ČR
Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitická organizace s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentaci a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráci v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR. Sdružuje téměř 2 600 obcí a měst v ČR.
