Finanční náročnost údržby rodinných domů se může lišit o desetitisíce korun ročně

Rekonstrukce a úpravy domu rizikem pro peněženku

Údržba rodinného domu se může časem stát náročnější než jeho samotná výstavba. A to jak časově, tak finančně a koordinačně. „Zděné stavby mohou ve člověku budit neotřesitelnou stabilitu. Ale i samotné zdi či dokonce základy domu si časem řeknou o určité druhy oprav nebo dokonce kompletní rekonstrukci. Není výjimkou, že majitel je nucen ke zbourání celé stavby, což pro něj může znamenat fatální finanční komplikace,“ říká David Rieger, obchodní ředitel stavební společnosti Warex, která se specializuje na modulární stavebnictví, a dodává: „U každé opravy či rekonstrukce je klíčové myslet na kvalitu jejího provedení a zároveň odolnost. V případě, že majitel svůj rodinný dům modernizuje, měl by to dělat zpravidla za účelem, aby mu v kvalitním stavu vydržela co nejdéle.“ Řešením mohou být modulární stavby. Mezi hlavní výhody patří rychlá a efektivní výstavba, nízké náklady, možnost přemístění, flexibilita designu a šetrnost k životnímu prostředí.

Bydlím ve svém, ale ruinuje mě energetická náročnost

Starost o rodinný dům není jednoduchou záležitostí. Obzvláště, pokud se jedná o starší stavení. Dříve postavené domy mají sice nižší pořizovací hodnotu, nesou s sebou ale mnoho rizik v podobě skrytých vad a zejména znatelně vyšší energetickou náročnost. Princip je stejný jako například u spotřebičů a kategorie jsou stanoveny v rozmezí A-G. Domy stavěné v dnešní době musí splňovat minimálně kategorii C. Starší a často nezateplené domy spadají v drtivé většině do kategorie G. Rozdíl mezi kategoriemi C a G bude přibližně trojnásobný, co se týče energetické náročnosti. Tyto stavby bývají ve špatném stavu. Běžnými problémy jsou pak vlhkostí a plísněmi. To často vede k nutnosti komplexní sanaci zdiva a rekonstrukci domu.

