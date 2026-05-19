Finanční poradci pomáhají Čechům investovat i spořit na stáří

Nezávislí finanční poradci zůstávají hlavním kanálem, který běžným domácnostem pomáhá orientovat se v čím dál složitějším světě financí. „Poradci v posledních měsících kromě řešení bytových potřeb daleko častěji motivují domácnosti k vytváření dlouhodobých rezerv a pomáhají jim připravit se na ekonomickou realitu dneška, kdy je role vlastních úspor při finančním plánování v době penze stále důležitější,“ uvedl Marek Černoch, výkonný ředitel ČASF.
Výsledky zároveň potvrzují, že finanční poradenství představuje funkční a stabilní součást českého finančního trhu. Poradenské společnosti dnes zajišťují dostupnost investičních a penzijních produktů napříč regiony a významně přispívají k finanční gramotnosti i dlouhodobé finanční stabilitě domácností.
Objem jednorázových investic překročil 20,8 mld. Kč. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku jde o mírný pokles o necelá 4 %, oproti předchozímu čtvrtletí však objem investic vzrostl o více než 22 %. Pravidelné investice mezikvartálně rovněž posílily – z 1,19 mld. Kč ve čtvrtém čtvrtletí 2025 na 1,45 mld. Kč. Meziročně však zůstaly přibližně o 5 % nižší. Data potvrzují, že domácnosti se po závěru loňského roku postupně vracejí k investování a dlouhodobému finančnímu plánování, a to i v prostředí pokračující nejistoty na finančních trzích a opatrnějšího vývoje světové ekonomiky.
„Investování dnes pro běžné domácnosti představuje jednu z klíčových cest, jak dlouhodobě ochránit hodnotu úspor a připravit se na budoucnost. V prostředí kolísavých trhů a nejistoty je role finančního poradce zásadní – pomáhá klientům nepodléhat krátkodobým emocím, správně rozložit riziko a držet dlouhodobou investiční strategii. Díky poradenství se investování stává dostupnějším i pro domácnosti, které by se jinak na kapitálový trh vůbec nedostaly,“ vysvětluje Marek Černoch.
Doplňkové penzijní spoření (DPS) pokračovalo v silném růstu i v prvním čtvrtletí 2026. Objem sjednaných ročních příspěvků dosáhl 630 milionů korun, meziročně o 37 % více. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím vzrostl objem DPS o 19 %. Objem prostředků vložených do Dlouhodobého investičního produktu (DIP) činil 449 milionů korun. Právě finanční poradci přitom hrají zásadní roli při rozšiřování investičních a penzijních produktů mezi retailové klienty. Bez dostupného poradenství by se významná část domácností k dlouhodobému investování vůbec nedostala nebo by zůstávala v konzervativních produktech s nízkým výnosem.
„Debata o budoucnosti penzí už dávno není jen otázkou státu. Čím dál větší část odpovědnosti bude ležet na samotných domácnostech. Pokud chceme, aby si lidé skutečně vytvářeli dlouhodobé rezervy, musí mít dostupné a srozumitelné poradenství. Data jasně ukazují, že právě finanční poradci dnes přivádějí klienty k moderním investičním produktům pro zajištění na stáří,“ uvádí Marek Černoch.
Objem hypotečních úvěrů zprostředkovaných členskými společnostmi ČASF dosáhl 42,4 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 58 %. Poradci pomohli uzavřít více než 10 tisíc hypotečních smluv. Silná poptávka přetrvává také u úvěrů ze stavebního spoření, jejichž objem meziročně rostl o 67 %. Stavební spoření pokračuje v útlumu, objem sjednaných cílových částek meziročně klesl o 13 %.
Pojištění si i v prvním čtvrtletí 2026 udrželo stabilní a objemově silnou pozici. V oblasti neživotního pojištění dosáhl objem zprostředkovaného pojistného 2,92 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 2 % oproti stejnému období roku 2025. Největší podíl nadále připadal na autopojištění s objemem přes 2 miliardy Kč. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím zde sice došlo k mírnému poklesu, segment ale zůstává dominantní součástí trhu neživotního pojištění. Pokles zaznamenalo také ostatní neživotní pojištění, zatímco cestovní pojištění naopak mezikvartálně rostlo, což souvisí se zvýšeným zájmem domácností o zahraniční cesty před začátkem hlavní turistické sezóny.
Běžně placené životní pojištění dosáhlo objemu 1,63 miliardy Kč, což znamená meziroční růst o 4 %. Jednorázově placené životní pojištění vzrostlo meziročně o 8 % na 13,5 milionu Kč, jeho podíl na trhu však zůstává nízký. Data potvrzují, že klienti nadále preferují dlouhodobou ochranu příjmů, zdraví a rodiny před jednorázovými investičně pojistnými produkty.
„Vývoj v pojištění ukazuje, že domácnosti dnes mnohem více řeší skutečnou ochranu svých financí a majetku. Klienti se nesoustředí jen na cenu produktu, ale stále častěji hledají kvalitní krytí rizik, která mohou zásadně ovlivnit rodinný rozpočet. To se týká jak životního pojištění, tak ochrany majetku a bydlení, kde rostoucí hodnoty nemovitostí i automobilů zvyšují důležitost správně nastaveného pojištění,“ uvedl Marek Černoch, výkonný ředitel ČASF.
Zdroj: Česká asociace společnosti finančního poradenství a zprostředkování (ČASF)