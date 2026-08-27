Finanční poradci pomáhají spotřebitelům

„Smyslem kvalitního finančního poradenství není klientovi pouze zprostředkovat produkt, ale pomoci mu udělat informované rozhodnutí, kterému rozumí a které odpovídá jeho potřebám. Poradce klientovi vysvětluje rozdíly mezi jednotlivými možnostmi, jejich náklady, rizika i dlouhodobé důsledky. Tím pomáhá snižovat riziko rozhodnutí, které může být pro klienta z dlouhodobého pohledu nevhodné. Zároveň plní důležitou roli mezi klientem a finanční institucí – převádí parametry často poměrně složitých finančních produktů do konkrétního rozhodnutí klienta,“ říká Marek Černoch, výkonný ředitel ČASF.
Rozdíl mezi oběma formami investování je výrazný i ve srovnání s prvním čtvrtletím. Jednorázové investice klesly o 29 % na 14,83 miliardy korun, pravidelné o 12 %. Meziroční vývoj je však opačný: pravidelné investice rostou o 28 %, zatímco jednorázové o desetinu klesají. Z dat nelze dovozovat, že klienti přímo přesouvají prostředky z jednorázových do pravidelných investic, ukazují ale rozdílnou dynamiku obou forem. Vývoj proti začátku roku zároveň ukazuje, jak rychle se může investiční aktivita mezi jednotlivými čtvrtletími měnit. V prvním čtvrtletí byly pravidelné investice ještě meziročně mírně slabší, ve druhém už vykazují růst o 28 %. Jednorázové investice se naopak po silnějším začátku roku ve druhém čtvrtletí snížily. Z delšího pohledu tak bude podstatné sledovat, zda se růst pravidelného investování udrží i v dalších měsících.
Výrazně posílilo také doplňkové penzijní spoření. Suma ročních příspěvků vzrostla meziročně o 64 % na 782 milionů korun a počet smluv o 20 % na více než 51 tisíc. Roční objem investic do dlouhodobého investičního produktu (DIP) se zvýšil o 17 % na 510 milionů korun. Tradiční penzijní připojištění pokračovalo v opačném trendu – suma ročního navýšení příspěvků klesla o 40 % a počet smluv o 38 %. Růst doplňkového penzijního spoření navazuje na vývoj z prvního čtvrtletí, kdy roční příspěvky meziročně vzrostly o 37 %. Ve druhém čtvrtletí se tempo růstu dále zvýšilo. U DIP je vývoj pozvolnější – meziročně vzrostl objem investic o 17 %, výraznější je ale mezikvartální nárůst počtu sjednaných produktů o 43 %. Jednotlivé nástroje dlouhodobého zajištění se tak vyvíjejí rozdílným tempem. „U dlouhodobých rezerv začíná být důležitější pravidelnost než hledání správného okamžiku. Vidíme to na růstu pravidelných investic i doplňkového penzijního spoření. Pro domácnosti je podstatné, že rezervu nemusí vytvořit jedním velkým rozhodnutím, ale mohou ji budovat postupně a v čase ji přizpůsobovat své finanční situaci,“ říká Marek Černoch.
Největší objem produkce nadále připadá na financování bydlení. Členové ČASF ve druhém čtvrtletí zprostředkovali hypotéky za 52,65 miliardy korun, meziročně o 57 % více. Počet hypotečních úvěrů vzrostl o 39 % na 12 188. Růst pokračoval i proti prvnímu čtvrtletí letošního roku, kdy se objem zvýšil o 24 % a počet hypoték o 18 %. Druhé čtvrtletí zároveň přineslo další zrychlení proti začátku roku. Zatímco v prvním čtvrtletí členové ČASF zprostředkovali hypotéky za 42,4 miliardy korun, ve druhém už jejich objem přesáhl 52,6 miliardy. Hypoteční aktivita tak nejen výrazně převyšuje loňskou úroveň, ale roste i v průběhu letošního roku.
Domácnosti řeší financování bydlení i při vyšších úrokových sazbách, než na jaké byly zvyklé před několika lety. Vedle ceny úvěru do jejich rozhodování vstupuje také další vývoj cen nemovitostí. Čekání na levnější financování totiž může současně znamenat riziko, že stejná nemovitost bude později dražší. Tento trend navazuje už na vývoj z roku 2025, kdy růst cen nemovitostí patřil k důležitým faktorům ovlivňujícím rozhodování domácností o bydlení.
„Právě hypotéka dobře ukazuje, proč je při finančním rozhodování důležité dívat se dál než na jediný parametr. A kde je skutečný přínos finančního poradce. Čekat na ideální sazbu nemusí znamenat levnější bydlení. Pokud mezitím vzroste cena nemovitosti, může být výsledný účet naopak vyšší. Klienti proto více počítají s celkovými náklady a s tím, co si mohou dlouhodobě dovolit. Stále větším tématem budou také refixace, které části domácností změní výši měsíční splátky,“ říká Marek Černoch.
Úvěry ze stavebního spoření se vyvíjely opačně. Jejich objem meziročně klesl o 7 % na 2,98 miliardy korun a počet zůstal téměř beze změny. U samotného stavebního spoření se suma sjednaných cílových částek meziročně snížila o 70 %.
Růst zaznamenalo také neživotní pojištění. Objem produkčního pojistného se meziročně zvýšil o 24 % na 3,70 miliardy korun a počet smluv o 21 % na více než 468 tisíc. Nejrychleji rostlo ostatní neživotní pojištění, jehož objem stoupl o 45 %. Autopojištění vzrostlo o 15 % na 2,39 miliardy korun. Běžně placené životní pojištění se vyvíjelo stabilněji, s meziročním růstem objemu o 3 %. „Růst neživotního pojištění souvisí také s tím, jak se mění hodnota majetku a náklady na odstranění škod. Dražší jsou nemovitosti, automobily, stavební práce i opravy. Pojistné částky a limity nastavené před několika lety proto nemusí odpovídat tomu, kolik by dnes stálo poškozený nebo zničený majetek nahradit,“ uzavírá Marek Černoch.
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Zdroj: Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF)
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