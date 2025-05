Finanční poradci sjednali v prvním čtvrtletí 2025 finanční produkty v celkové hodnotě více než 53 miliard Kč

Doplňkové penzijní spoření zaznamenalo meziroční nárůst o 3 %, poradci sjednali smlouvy v objemu 629,7 milionu Kč. Penzijní připojištění vzrostlo o 8 % na 58,7 milionu Kč. Tyto údaje naznačují stabilizaci zájmu o penzijní produkty, přestože růst je poměrně mírný. Klienti si jsou vědomi důležitosti spoření na důchod, ale nižší růst může být ovlivněn konkurenčními produkty, jako je Dlouhodobý investiční produkt (DIP).

Právě Dlouhodobý investiční produkt (DIP) si postupně nachází své pevné místo v nabídce finančního poradenství. V prvním čtvrtletí roku 2025 zprostředkovaly členské společnosti ČASF smlouvy v objemu 512 milionů Kč. Tento výsledek dokládá, že poradci jsou schopni efektivně využívat nový produkt v kontextu dlouhodobého finančního plánování svých klientů, a zároveň se aktivně podílejí na postupném rozvoji této formy spoření.

„Zájem o DIP reflektuje potřebu dlouhodobého zajištění a zájem Čechů o využití státem poskytnutých daňových výhod. I když jde zatím o menší část trhu v porovnání s tradičními produkty, roli poradců v distribuci DIP nelze přehlížet – právě oni často klienty seznamují s výhodami produktu, vysvětlují podmínky a nastavují pravidelný investiční režim, který odpovídá individuálním potřebám,“ uvedl Marek Černoch, výkonný ředitel ČASF.

Segment životního pojištění vykázal významný meziroční nárůst. Celkový objem sjednaného pojistného dosáhl 1,58 miliardy Kč, což představuje růst o 67 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Tahounem růstu bylo především běžně placené pojistné, zatímco jednorázově placené pojistné zaznamenalo pokles o 71 % na 12,5 milionu Kč. Oblast neživotního pojištění vykázala meziroční nárůst o 31 %, s celkovým objemem pojistného ve výši 2,87 miliardy Kč. Tento růst potvrzuje zvýšenou poptávku po ochraně majetku a zdraví, ale také růst sazeb pojistného u existujících smluv.

„Výsledky z oblasti pojištění potvrzují rostoucí odpovědnost českých domácností. Meziroční nárůst o 67 % u životního pojištění a 31 % v segmentu neživotního pojištění jasně ukazují, že klienti stále více vnímají důležitost ochrany před pojistnými riziky, ať už jde o budoucnost jejich blízkých nebo zabezpečení majetku. Vývoj v segmentu pojištění ukazuje, jak moc je role kvalifikovaného finančního zprostředkování důležitá v době nejistoty na trzích i kontinuálního růstu cen nemovitostí,“ doplnil Marek Černoch.

Celková suma poskytnutých hypotečních úvěrů dosáhla výše 24,18 miliard Kč, což v meziročním porovnání znamená nárůst o 39 %. Oproti poslednímu kvartálu loňského roku však celková suma zprostředkovaných úvěrů poklesla o 10 %. Objem zprostředkovaných hypotečních úvěrů odráží postupné snižování úrokových sazeb i tradiční sezónnost v zájmu o financování bydlení.

Oblast investic i nadále vykazuje silnou dynamiku. Objem jednorázově investovaných prostředků přes finanční poradce dosáhl v prvním čtvrtletí 2025 částky 14,9 miliardy Kč, což znamená meziroční nárůst o 6,4 %. Přestože se jedná o stabilní výsledek, patrná je postupná změna preferencí klientů směrem k pravidelnému investování. Pravidelné investice vzrostly meziročně téměř čtyřnásobně – z 1,31 miliardy Kč ve stejném období 2024 na 4,84 miliardy Kč v prvním kvartálu 2025.

„Tento výrazný skok potvrzuje, že finanční poradci úspěšně pracují se svými klienty na budování investičních návyků a dlouhodobého portfolia. Pravidelné investování nabízí větší rozložení rizika v čase a možnost efektivnější reakce na kolísání trhů, což je ve fázi ekonomické nejistoty stále více oceňováno“, uzavírá Marek Černoch, výkonný ředitel ČASF.

Podrobná data naleznete ZDE.

O ČASF

Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) reprezentuje trh finančního poradenství při tvorbě nové legislativy a regulace, zároveň vyvíjí významnou samoregulační a analytickou činnost. Jde o sdružení, které zastupuje většinu finančních poradců a zprostředkovatelů v ČR a je tak jediným relevantním reprezentantem tohoto odvětví. V čele Asociace stojí představenstvo, kde jsou osobně účastni nejvýznamnější hráči trhu a další významné osobnosti. Strukturu Asociace dále tvoří rada a odborné pracovní skupiny, ve kterých jsou zastoupeny všechny členské společnosti.

Členské společnosti ČASF: Allfin Pro Holding a.s., Broker Consulting, a.s., Broker Trust a.s., Bohemika a.s., Cleverty Invest s.r.o., Comfort servis Plzeň s.r.o., DataLife, s.r.o., eDO finance, a.s., Fingo s.r.o., FEDS s.r.o., Swiss Life Select a.s., Froglet, s.r.o., Generali Česká Distribuce a.s., In Investments a.s., INTERLIFE, s.r.o., JPL SERVIS, s.r.o., KAPITOL, a.s., KZ FINANCE, spol. s r.o., MONECO, spol. s r. o., M.S.QUATRO, s.r.o., NWD Finance, a.s., OVB Allfinanz, a.s., OK KLIENT a.s., Partners Financial Services a.s., Prosperity Financial Services, a.s., RUBIKONFIN a.s., SMS finance a.s., SAB servis, s.r.o., ZFP Akademie, a.s. Přidružení členové: Evropská asociace finančního plánování Česká republika, VECTOR Certifikace s.r.o., Vysoká škola finanční a správní, a.s.

