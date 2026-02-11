Finanční poradci sjednali v roce 2025 finanční produkty za více než 240 miliard korun, meziročně o 27 % více

Data ze závěru roku ukazují, že domácnosti reagovaly především na vývoj cen nemovitostí, zvýšenou volatilitu finančních trhů a nejistotu spojenou s dlouhodobým zajištěním na stáří. Zároveň ukázal celý uplynulý rok 2025 na zásadní význam finančního poradenství jako klíčového článku distribuce finančních produktů. Osobní poradci mají prostor věnovat se skutečným potřebám klientů, vysvětlovat dlouhodobé dopady jednotlivých rozhodnutí a pomáhat s výběrem řešení, která nelze vždy efektivně sjednat online. Díky jejich dostupnosti ve všech regionech ČR mají domácnosti přístup k odbornému poradenství bez ohledu na místo bydliště a na své příjmy.
Hypoteční trh ve čtvrtém kvartálu 2025 potvrdil, že financování bydlení bylo nejvýznamnějším tématem celého roku. Objem hypotečních úvěrů zprostředkovaných přes členské společnosti ČASF dosáhl ve 4. kvartálu 41,6 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 55,6 %. Současně bylo sjednáno 9937 hypotečních smluv, tedy o 62,3 % více než ve stejném období roku 2024.
Zatímco v průběhu roku hrály roli i změny úrokových sazeb, závěr roku byl jednoznačně tažen vývojem cen nemovitostí, které v průběhu roku dále rostly a zvyšovaly tlak na dostupnost bydlení. Domácnosti tak řešily financování aktivně i na konci roku, bez ohledu na sezónnost.
Celoroční pohled ukazuje, že rok 2025 byl z hlediska hypoték jeden z nejsilnějších za poslední roky – objem zprostředkovaných hypotečních úvěrů přesáhl za celý rok 130 miliard Kč a druhá polovina roku byla výrazně silnější než první. „Rok 2025 potvrdil, že české domácnosti se v oblasti bydlení musely definitivně přizpůsobit novým podmínkám na hypotečním trhu. Éře velmi nízkých úrokových sazeb odzvonilo a sazby se po většinu roku pohybovaly v rozmezí čtyř až pěti procent. Přesto zůstala poptávka po financování bydlení silná, a to zejména kvůli pokračujícímu růstu cen nemovitostí. Data za celý rok ukazují, že lidé řeší bydlení i bez očekávání návratu levných hypoték,“ říká Marek Černoch, výkonný ředitel ČASF.
Investiční aktivita ve 4. kvartálu 2025 zůstala objemově vysoká, ale struktura investic potvrdila výrazně opatrnější chování investorů. Objem jednorázových investic dosáhl 17,0 miliardy Kč, což znamená meziroční pokles o 21,4 %, a pravidelné investice klesly meziročně o 21,9 % na 1,19 miliardy Kč. Počet nově sjednaných investičních smluv se meziročně snížil o 13,1 %.
Závěr roku byl ovlivněn především nejistotou na globálních trzích, geopolitickými riziky a citlivými reakcemi investorů na politický vývoj v zahraničí. Klienti se méně pouštěli do větších jednorázových rozhodnutí a více zvažovali dlouhodobější investiční strategie.
Celoroční data za rok 2025 ale ukazují jiný obraz: investice zůstaly jedním z pilířů finančně-poradenského trhu, s celkovým objemem přesahujícím 65 miliard Kč. Kolísání v jednotlivých kvartálech tak odráželo spíše změny nálady investorů než ústup od investování jako takového.
„Z investičního pohledu byl rok 2025 velmi proměnlivý. Data ukazují, že zájem o investování zůstával po celý rok vysoký, ale chování investorů bylo výrazně opatrnější než v předchozích letech. Klienti citlivě reagovali na volatilitu trhů a geopolitická rizika, což se projevovalo zejména u jednorázových investic. Přesto je z celoročních čísel patrné, že domácnosti investování neopouštějí, ale přizpůsobují ho nejistému prostředí,“ doplňuje Marek Černoch.
Zajištění na stáří zůstalo i ve čtvrtém kvartálu 2025 jednou z nejslabších oblastí trhu. Doplňkové penzijní spoření sice ve 4. kvartálu dosáhlo objemu 528 milionů Kč, což znamená meziroční nárůst o 14,9 %, tradiční penzijní připojištění však dál výrazně oslabovalo a jeho objem klesl o 65,5 % na 29,2 milionu Kč. Dlouhodobý investiční produkt (DIP) dosáhl objemu 507,5 milionu Kč, jeho využívání však zůstává omezené.
Závěr roku tak potvrdil rozpor mezi rostoucí veřejnou debatou o budoucnosti důchodů a skutečným chováním domácností. Vyšší náklady na bydlení a každodenní výdaje vedou k tomu, že systematické dlouhodobé spoření zůstává pro řadu lidí odkládaným tématem „Rok 2025 znovu ukázal, že zajištění na stáří zůstává nejslabším místem osobních financí českých domácností. Přestože se o budoucnosti důchodového systému intenzivně diskutuje, celoroční data potvrzují, že lidé systematické dlouhodobé spoření často odkládají. Bez aktivního přístupu jednotlivců a bez odborného poradenství se tento problém v dalších letech jen prohloubí,“ uzavírá Marek Černoch.
Pojištění si ve čtvrtém kvartálu 2025 udrželo stabilní a objemově silnou pozici, která navázala na vývoj z předchozích částí roku. V oblasti neživotního pojištění dosáhl objem zprostředkovaných produktů 3,22 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 17 % oproti čtvrtému kvartálu 2024. Největší část objemu nadále připadala na pojištění vozidel a majetku, kde se promítá nejen rostoucí hodnota pojišťovaného majetku, ale také vyšší důraz domácností na jeho ochranu. Ve 4. kvartálu bylo v neživotním pojištění sjednáno více než 360 tisíc smluv, což potvrzuje vysokou aktivitu klientů i na konci roku. V oblasti životního pojištění pokračoval ve čtvrtém kvartálu výrazný posun směrem k dlouhodobému rizikovému krytí. Běžně placené pojistné dosáhlo objemu 1,85 miliardy Kč, což znamená meziroční nárůst o 65,1 %, zatímco jednorázově placené životní pojištění zůstávalo i nadále na nízkých objemech. Tento vývoj odráží změnu preferencí klientů, kteří v prostředí ekonomické nejistoty a rostoucích životních nákladů kladou větší důraz na průběžnou ochranu příjmů a rodiny.
Celoroční pohled na rok 2025 potvrzuje, že pojištění patřilo k nejstabilnějším segmentům finančně-poradenského trhu. Zatímco u investic a penzijních produktů se projevovalo kolísání v závislosti na náladě domácností a vývoji trhů, pojištění si po celý rok udržovalo vysoký počet nově sjednaných smluv a relativně vyrovnaný objem. Pojištění tak v roce 2025 plnilo roli základního pilíře finanční ochrany domácností, zejména v kombinaci s rostoucími náklady na bydlení a každodenní fungování.
