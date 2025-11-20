Finanční poradci sjednali ve 3. čtvrtletí produkty za více než 64 miliard korun. Trh táhly hypotéky a rostoucí využití úvěrů ze stavebního spoření

Praha 20. listopadu 2025 (PROTEXT) - Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) zveřejnila výsledky trhu za třetí čtvrtletí 2025. Data potvrzují výrazný růst financování bydlení, především hypotečních úvěrů, jejichž objem meziročně vzrostl o více než 70 % na 37,3 miliardy Kč. Klienti také častěji využívají kombinaci hypotéky a úvěru ze stavebního spoření. Naopak investice a dlouhodobé spoření včetně Dlouhodobého investičního produktu (DIP) oslabily – objem jednorázových investic se meziročně snížil o 24 % na 13,8 miliardy Kč a DIP mezikvartálně poklesl o 16 %.

Hypoteční trh pokračoval v růstu, který je patrný od začátku roku 2025. Objem sjednaných hypoték přes členské společnosti ČASF dosáhl ve třetím čtvrtletí 37,3 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o více než 70 %. Proti druhému čtvrtletí se jedná o nárůst o téměř 12 %. Rostoucí aktivitu podporují stabilnější úrokové sazby kolem 4,5–5 %, pokračující odložená poptávka z minulých let a zvyšující se zájem domácností o řešení vlastního bydlení. 

Úvěry ze stavebního spoření ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostly o 32 % na 3,28 miliardy Kč a mírně posílily také oproti druhému čtvrtletí. Tento vývoj potvrzuje trend, kdy klienti při financování bydlení využívají více zdrojů, aby snížili náklady spojené s rekonstrukcemi nebo dofinancováním kupní ceny. Současně rostl i zájem o samotné stavební spoření, které dosáhlo objemu 944 milionů Kč, tedy meziročně o 40 % více. Kombinace stavebního spoření a hypotečního úvěru se tak stává běžnou strategií, kterou domácnosti využívají k optimalizaci financování bydlení. 

Hypoteční trh potvrzuje jednoznačný trend letošního roku. Domácnosti reagují na příznivější podmínky a hledají dostupné možnosti financování. Růst objemů ukazuje, že poptávka je silná a lidé řeší bydlení aktivněji než v předchozích letech. Úvěry ze stavebního spoření klienti často využívají na rekonstrukce nebo dofinancování, protože jim umožňují lépe rozložit zatížení rodinného rozpočtu.“ uvedl Marek Černoch, výkonný ředitel ČASF.

Stabilní výkon si ve třetím čtvrtletí udržel také pojistný trh. Objem sjednaných smluv v neživotním pojištění dosáhl 2,91 miliardy Kč, což představuje meziroční růst o 33 %. Největší část tvoří pojištění majetku a vozidel, kde domácnosti reagují na rostoucí hodnotu majetku. Životní pojištění pokračovalo v růstu zejména v oblasti běžně placeného pojistného, které se meziročně zvýšilo o více než 20 %. Klienti tak častěji využívají riziková pojištění zaměřená na krytí nemocí, úrazů a dlouhodobých výpadků příjmů. Jednorázově placené životní pojištění naopak zůstává na nízkých objemech. „Pojištění zůstává důležitou součástí finanční stability domácností. Růst neživotního pojištění ukazuje, že lidé více chrání svůj majetek a zdraví v době, kdy rostou náklady spojené s bydlením i každodenním fungováním. U životního pojištění vidíme posilující zájem o rizikové krytí, které dokáže domácnostem pomoci v případě vážných událostí,“ doplnil Marek Černoch, výkonný ředitel ČASF.

Investiční segment byl ve třetím čtvrtletí ovlivněn kombinací domácích a globálních faktorů. Objem jednorázových investic klesl meziročně o 24 % na 13,8 miliardy Kč a pravidelné investice o      27 %, i když oproti druhému čtvrtletí vzrostly o více než 20 %. Trh potvrzuje přetrvávající opatrnost investorů v prostředí zvýšené nejistoty. Na globálních trzích se letos projevuje výrazná volatilita spojená s pokračujícími debatami o clech a obchodních bariérách, které ovlivňují ceny komodit i firemních akcií. K tomu se přidává nejistota ohledně dalšího vývoje měnové politiky – trhy střídavě reagují na signály centrálních bank o tempu snižování úrokových sazeb. Významnou roli hraje i geopolitika, kdy výsledky amerických voleb a změny v obchodní politice Spojených států vedou ke krátkodobým výkyvům rizikových aktiv. Domácí investoři tak častěji odkládají větší jednorázové vklady a soustředí se spíše na pravidelné investování, které lépe rozkládá riziko v čase.

„Sledujeme mimořádně proměnlivé prostředí na globálních trzích. Investoři reagují na obchodní spory, geopolitické napětí i nejistotu kolem vývoje úrokových sazeb. Pozitivní ale je, že roste zájem o pravidelné investování, které pomáhá domácnostem vytvářet rezervy i v období vyšší volatility,“ doplňuje Marek Černoch, výkonný ředitel ČASF.

Penzijní produkty ve třetím čtvrtletí pokračovaly v oslabeném výkonu. Objem doplňkového penzijního spoření klesl meziročně o 8 % na 430 milionů Kč a penzijní připojištění o 62 % na 32 milionů Kč. Dlouhodobý investiční produkt (DIP) dosáhl ve třetím čtvrtletí objemu 367 milionů Kč, mezičtvrtletně tedy o 16 % méně. Ačkoli se DIP od svého zavedení stal důležitým doplňkem penzijního systému, jeho využívání naráží na nízké povědomí a stále omezenou orientaci veřejnosti v nových možnostech dlouhodobého spoření. Data tak ukazují, že domácnosti sice potřebu finanční přípravy na stáří vnímají, ale v době vyšších nákladů a ekonomické nejistoty odkládají rozhodnutí o uzavření nových smluv. 

„Dlouhodobé spoření je oblast, která je citlivá na ekonomickou situaci domácností. Vyšší výdaje spojené s bydlením nebo cenami energií mají přímý dopad na ochotu lidí zakládat nové penzijní smlouvy. DIP přitom nabízí moderní a flexibilní způsob přípravy na penzi, ale jeho potenciál se plně naplní teprve tehdy, když se zvýší informovanost veřejnosti a produkt získá širší důvěru,“ uzavírá Marek Černoch, výkonný ředitel ČASF.

Podrobná data naleznete ZDE.

 

O ČASF

Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) reprezentuje trh finančního poradenství při tvorbě nové legislativy a regulace, zároveň vyvíjí významnou samoregulační a analytickou činnost. Jde o sdružení, které zastupuje většinu finančních poradců a zprostředkovatelů v ČR a je tak jediným relevantním reprezentantem tohoto odvětví. V čele Asociace stojí představenstvo, kde jsou osobně účastni nejvýznamnější hráči trhu a další významné osobnosti. Strukturu Asociace dále tvoří rada a odborné pracovní skupiny, ve kterých jsou zastoupeny všechny členské společnosti.

Členské společnosti ČASF: Allfin Pro Holding a.s., Broker Consulting, a.s., Broker Trust a.s., Bohemika a.s., Cleverty Invest s.r.o., Comfort servis Plzeň s.r.o., DataLife, s.r.o., eDO finance, a.s., Fingo s.r.o., FEDS s.r.o., Swiss Life Select a.s., Froglet, s.r.o., Generali Česká Distribuce a.s., In Investments a.s., INTERLIFE, s.r.o., JPL SERVIS, s.r.o., KAPITOL, a.s., KZ FINANCE, spol. s r.o., MONECO, spol. s r. o., M.S.QUATRO, s.r.o., NWD Finance, a.s., OVB Allfinanz, a.s., OK KLIENT a.s., Partners Financial Services a.s., Prosperity Financial Services, a.s., RUBIKONFIN a.s., SMS finance a.s., SAB servis, s.r.o., ZFP Akademie, a.s. Přidružení členové: Evropská asociace finančního plánování Česká republika, VECTOR Certifikace s.r.o., Vysoká škola finanční a správní, a.s.

