Finanční poradci sjednali za první pololetí více než šest miliard v neživotním pojištění, to však stále nestačí, domácnosti zůstávají podpojištěny

„Výsledky ukazují, že se domácnosti po loňském útlumu znovu vracejí k aktivní ochraně svého majetku. Rok 2024 byl pro celý trh složitý, ale letošní vývoj potvrzuje, že kvalitní pojištění je pro rodiny nezbytné. Zavedené poradenské společnosti se svými klienty o podpojištění velmi aktivně komunikují a přispívají k tomu, aby se lidé dokázali včas přizpůsobit změnám cen a podmínek,“ komentuje Marek Černoch, výkonný ředitel ČASF.
Statistiky ČASF ukazují, že v prvním pololetí 2025 se sjednané pojištění zřetelně zvýšilo. Neživotní pojištění přesáhlo 6 miliard korun, což je o třetinu více než ve stejném období loňského roku. Podobný růst vykázalo i životní pojištění – celkový objem nových smluv dosáhl přibližně 3 miliard korun, což představuje meziroční nárůst více než 40 %.
Přesto podpojištění zůstává jedním z největších rizik českých domácností. Podle odhadů je v Česku podpojištěno více než 1,3 milionu nemovitostí – tedy zhruba třetina všech domácností. V praxi to znamená, že při škodě dostane rodina v průměru o třetinu nižší náhradu, než kolik činí skutečná škoda. U rozsáhlejších živelných pohrom se tak mohou ztráty pohybovat ve statisících až milionech korun.
„Podpojištění je problém, který lidé často zjistí až ve chvíli, kdy je pozdě. Správně nastavená smlouva přitom není jednorázová záležitost, ale živý dokument, který je třeba pravidelně kontrolovat. Finanční poradce klientovi vysvětlí nejen princip indexace, ale také připomene, že pojišťovně je nutné nahlásit každou větší změnu – rekonstrukci, přístavbu nebo nákup nového vybavení. Jen tak může pojistka odpovídat reálné hodnotě majetku,“ dodává Černoch.
V prvním pololetí 2025 sjednali poradci finanční produkty v hodnotě více než 113 miliard korun. Největší část tvořily hypotéky a investice, zatímco životní a neživotní pojištění dohromady představovaly necelých 10 miliard – tedy méně než desetinu celkového objemu.
„Je pochopitelné, že lidé investují a řeší financování bydlení, protože chtějí svůj majetek zhodnocovat. Jenže právě v této chvíli je klíčové myslet i na jeho ochranu. Pokud domácnost podcení riziko podpojištění, může jediná škoda během okamžiku smazat roky úspor a investic,“ upozorňuje Marek Černoch, výkonný ředitel ČASF.
Správně nastavené pojištění tak není jen otázkou ceny, ale i bezpečí. Indexace pomáhá chránit hodnotu smlouvy před inflací, ale klient musí dát souhlas s jejím uplatněním. Zároveň je nutné mít na paměti výjimky – pojišťovna vždy hradí jen to, co je smluvně dohodnuto. Proto je odborné poradenství klíčové. Na rozdíl od nákupu spotřebního zboží online totiž pojištění vyžaduje znalost detailů a schopnost posoudit konkrétní životní situaci.
O ČASF
Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) reprezentuje trh finančního poradenství při tvorbě nové legislativy a regulace, zároveň vyvíjí významnou samoregulační a analytickou činnost. Jde o sdružení, které zastupuje většinu finančních poradců a zprostředkovatelů v ČR a je tak jediným relevantním reprezentantem tohoto odvětví. V čele Asociace stojí představenstvo, kde jsou osobně účastni nejvýznamnější hráči trhu a další významné osobnosti. Strukturu Asociace dále tvoří rada a odborné pracovní skupiny, ve kterých jsou zastoupeny všechny členské společnosti.
Členské společnosti ČASF: Allfin Pro Holding a.s., Broker Consulting, a.s., Broker Trust a.s., Bohemika a.s., Cleverty Invest s.r.o., Comfort servis Plzeň s.r.o., DataLife, s.r.o., eDO finance, a.s., Fingo s.r.o., FEDS s.r.o., Swiss Life Select a.s., Froglet, s.r.o., Generali Česká Distribuce a.s., In Investments a.s., INTERLIFE, s.r.o., JPL SERVIS, s.r.o., KAPITOL, a.s., KZ FINANCE, spol. s r.o., MONECO, spol. s r. o., M.S.QUATRO, s.r.o., NWD Finance, a.s., OVB Allfinanz, a.s., OK KLIENT a.s., Partners Financial Services a.s., Prosperity Financial Services, a.s., RUBIKONFIN a.s., SMS finance a.s., SAB servis, s.r.o., ZFP Akademie, a.s. Přidružení členové: Evropská asociace finančního plánování Česká republika, VECTOR Certifikace s.r.o., Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Zdroj: ČASF
PROTEXT