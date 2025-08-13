Finanční poradci zprostředkovali ve 2. čtvrtletí 2025 finanční produkty za více než 60 miliard korun

  17:44
Praha 13. srpna 2025 (PROTEXT) - Finanční poradci zprostředkovali ve 2. čtvrtletí 2025 finanční produkty za více než 60 miliard korun, klientům pomohli zajistit každou druhou hypotéku v Česku

Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) zveřejnila výsledky trhu za druhé čtvrtletí 2025. Data potvrzují, že finanční poradci a zprostředkovatelé zůstávají nenahraditelnou spojkou mezi finančními domy a jejich klienty. Zajišťují dostupnost širokého spektra řešení napříč segmenty, nezávisle produkty hodnotí a významně přispívají k dlouhodobé finanční stabilitě českých domácností.

Hlavním tahounem trhu byly ve druhém čtvrtletí 2025 hypoteční úvěry, které dosáhly objemu 33,4 miliardy Kč (meziročně o 70 % více). Finanční poradci zprostředkovali v prvním pololetí přibližně 55 % celkového objemu úvěrů na trhu. Druhou nejsilnější skupinou produktů z hlediska objemu smluv byly investice – jednorázové i pravidelné – s objemem 17,5 miliardy Kč (29 %). Významný podíl si udržely také úvěry ze stavebního spoření (3,2 mld. Kč; 5 %) a neživotní pojištění (3 mld. Kč; 5 %).

„Hypoteční trh by bez práce finančních poradců vypadal zcela jinak. Jsou to oni, kdo klienty provází celým procesem, porovnávají nabídky napříč trhem a umí nastavit podmínky, které odpovídají reálným možnostem domácnosti. V době, kdy se úrokové sazby drží kolem pěti procent a ceny bytů zůstávají vysoko, je jejich role v distribuci hypoték nezastupitelná,“ uvádí Marek Černoch, výkonný ředitel ČASF.

Penzijní produkty ve druhém čtvrtletí zaznamenaly meziroční pokles napříč všemi segmenty. Objem sjednaného penzijního připojištění dosáhl pouze 39 milionů Kč, což je o 45 % méně než před rokem a představuje pouhých 6 % celkového objemu penzijních produktů. Doplňkové penzijní spoření (DPS) kleslo na 476 milionů Kč (-15 % meziročně) a tvoří více než polovinu tohoto segmentu. Dlouhodobý investiční produkt (DIP) dosáhl 435 milionů Kč tedy téměř stejného objemu jako DPS, avšak jeho podíl na trhu narůstá pomaleji.   

Data potvrzují, že ačkoli si většina Čechů uvědomuje potřebu spořit na penzi, motivace k využívání dostupných nástrojů slábne. „Dlouhodobý investiční produkt má potenciál stát se jedním z hlavních pilířů finanční přípravy na stáří. Aby se tento potenciál naplnil, je klíčové, aby se veřejnost lépe seznámila s jeho výhodami a možnostmi. Posílení komunikace a cílená edukace jsou cestou, jak motivovat více lidí, aby tyto produkty aktivně využívali,“ doplnil Marek Černoch, výkonný ředitel ČASF.

Segment pojištění naopak vyrostl, zejména v oblasti neživotního pojištění. Celkový objem sjednaných smluv na neživotní pojištění dosáhl téměř 3 miliard Kč, což je meziročně o třetinu více. Největší část tvořilo autopojištění (2 mld. Kč, téměř 70 % segmentu), následované ostatními druhy pojištění (860 mil. Kč) a cestovním pojištěním (60 mil. Kč). Sjednáno bylo celkem 386 tisíc smluv – tedy více než pětinásobek počtu nových smluv v životním pojištění. V životním pojištění se objem běžně placeného pojistného zvýšil o 15 % na 1,5 miliardy Kč při více než 65 tisících nových smluv. Naopak jednorázově placené pojistné kleslo o 83 % na pouhých 7 milionů Kč.

Stavební spoření a úvěry ze stavebního spoření zaznamenaly ve sledovaném období výrazný růst. Objem nových smluv v segmentu stavebního spoření dosáhl na 1,2 miliardy Kč (+29 % meziročně) při 1 780 uzavřených smlouvách. Poskytnuté úvěry ze stavebního spoření vzrostly dokonce o 79 % na 3,2 miliardy Kč, sjednáno bylo 2 767 smluv. Tento vývoj souvisí mimo jiné s častější kombinací stavebního spoření s hypotečním úvěrem – klienti jej využívají k financování rekonstrukcí nebo jako doplňkový zdroj k hypotéce, kdy chtějí snížit zátěž rodinného rozpočtu a získat stabilnější úrokovou sazbu.

Investice byly ve druhém čtvrtletí druhým nejsilnějším segmentem finančního trhu. Objem jednorázových i pravidelných investic přes členské společnosti ČASF dosáhl 17,5 miliardy Kč, což představuje 29 % celkového trhu. Přetrvávající zájem o investiční produkty ukazuje, že lidé hledají způsoby, jak ochránit a zhodnotit své úspory, a to i v době zvýšené tržní volatility.
 

Do tohoto prostředí však přichází novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu, která vedle technických změn a harmonizace s evropskými předpisy přináší i zásadní zásah do modelu odměňování investičních zprostředkovatelů. Povinné zavedení fixních odměn pro poradce by znamenalo výrazné zvýšení nákladů, omezení konkurence a odchod menších poskytovatelů z trhu. Dopad na veřejnost by byl negativní – snížení dostupnosti nezávislého poradenství, zúžení nabídky a riziko, že klienti se obrátí k neregulovaným kanálům, kde ochrana spotřebitele prakticky neexistuje.

„Fixní odměny jsou krokem, který deformuje tržní prostředí a oslabuje ochranu investorů. Pokud z trhu zmizí menší a regionální poradci, běžný klient zůstane odkázán jen na omezený výběr produktů a méně individuální přístup. Zkušenosti z jiných zemí ukazují, že podobná opatření vedou k odlivu klientů k méně regulovaným a rizikovějším poskytovatelům, kde už žádná reálná ochrana není,“ uzavírá Marek Černoch, výkonný ředitel ČASF.

Podrobná data naleznete ZDE.

 

O ČASF

Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) reprezentuje trh finančního poradenství při tvorbě nové legislativy a regulace, zároveň vyvíjí významnou samoregulační a analytickou činnost. Jde o sdružení, které zastupuje většinu finančních poradců a zprostředkovatelů v ČR a je tak jediným relevantním reprezentantem tohoto odvětví. V čele Asociace stojí představenstvo, kde jsou osobně účastni nejvýznamnější hráči trhu a další významné osobnosti. Strukturu Asociace dále tvoří rada a odborné pracovní skupiny, ve kterých jsou zastoupeny všechny členské společnosti.

Členské společnosti ČASF: Allfin Pro Holding a.s., Broker Consulting, a.s., Broker Trust a.s., Bohemika a.s., Cleverty Invest s.r.o., Comfort servis Plzeň s.r.o., DataLife, s.r.o., eDO finance, a.s., Fingo s.r.o., FEDS s.r.o., Swiss Life Select a.s., Froglet, s.r.o., Generali Česká Distribuce a.s., In Investments a.s., INTERLIFE, s.r.o., JPL SERVIS, s.r.o., KAPITOL, a.s., KZ FINANCE, spol. s r.o., MONECO, spol. s r. o., M.S.QUATRO, s.r.o., NWD Finance, a.s., OVB Allfinanz, a.s., OK KLIENT a.s., Partners Financial Services a.s., Prosperity Financial Services, a.s., RUBIKONFIN a.s., SMS finance a.s., SAB servis, s.r.o., ZFP Akademie, a.s. Přidružení členové: Evropská asociace finančního plánování Česká republika, VECTOR Certifikace s.r.o., Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Zdroj: ČASF

 

