Finanční ředitelé mají vlastní předstihový ukazatel české ekonomiky: CFO Forward Index ukazuje v říjnu 51 ^

Setkání CFO Clubu 14. října 2026
Setkání se zúčastnili finanční ředitelé a zástupci top managementu velkých firem, mimo jiné členové rady CFO Clubu Martin Novák (místopředseda CFO Clubu, ČEZ) a Martin Brix (Drivalia Lease Czech Republic), dále Roland Leisztner (Rolei Ltd.) a Jaroslav Macek (Elevion).
Index představil Dean Brabec, prezident CFO Clubu a zakladatel Strategic Partnership, jejíž tým CFI vyvinul a zajišťuje jeho výpočet.
„Finanční ředitelé rozhodují o investicích a financování minimálně na 1–3 roky dopředu, ale data, která mají na stole, popisují minulost. Chtěl jsem, aby CFO Club dal svým členům jedno srozumitelné číslo, které včas ukáže, kam česká ekonomika směřuje – postavené na objektivních datech a transparentní metodice. Protože investice plánujeme na roky, doplnili jsme index i o výhled HDP na dva roky dopředu – s pásmem, ve kterém se ekonomika s vysokou pravděpodobností bude pohybovat,“ řekl Dean Brabec.
„Rozhodujeme dnes o tom, co bude za půl roku. Oficiální data přitom popisují minulost: HDP vychází se zpožděním a prognózy ČNB a MF jen několikrát ročně. Nekonkurujeme ČNB ani MF. Ukazujeme, zda se rizika jejich prognóz kloní nahoru, nebo dolů – dřív a z pohledu firem,“ dodal.
K říjnovému výsledku řekl: „Růst pokračuje, zlepšování se však zpomalilo. Zlepšení zatím přichází z Německa. Rozhodne přenos z Německa do českého průmyslu.“
Říjen 2026: CFI 51 ^
Přesná hodnota 51,5 je o 0,7 bodu pod zářím, tříměsíční průměr ale vzrostl na 51,7 – proto šipka nahoru. Index je od jara 2026 v neutrálním pásmu.
Jak mají CEO a CFO index číst
Číslo ukazuje úroveň, šipka směr. Signál míří na 6–9 měsíců dopředu; nejde o bodovou prognózu, ale o to, kam se kloní cyklus a rizika.
|CFI
|Pásmo
|Co to znamená pro plán
|nad 60
|silná expanze
|plánovat nad trendem, hlídat kapacity a ceny vstupů
|53–60
|zrychlení
|rizika oficiálních prognóz se kloní nahoru
|47–53
|neutrál (říjen 51,5)
|plánovat trendový růst kolem 2 % s variantami
|40–47
|zpomalení
|rizika dolů; obezřetnost u zásob, pohledávek a investičních etap
|pod 40
|silné ochlazení
|krizový scénář, priorita likvidita a financování
– Šipka ^ › ˇ se mění, až když se tříměsíční průměr CFI posune aspoň o 0,75 bodu. Jednotlivé měsíční výkyvy proto nevedou k ukvapeným změnám plánu.
– Spouštěč revize plánu: CFI trvale nad 53, nebo pod 47.
– Výhled HDP dává pásmo, v němž se ekonomika s 80% pravděpodobností bude pohybovat; pro plánování na 1–3 roky je užitečnější než desetinky jednoho čísla.
Co z říjnového čísla plyne pro vedení firem:
|CEO
|CFO
|Postavit plán 2027 na růstu kolem 2 % a připravit varianty 1 % a 3 %
|Zajistit financování a úvěrové rámce včas, dokud jsou podmínky stabilní
|Připravené investice neodkládat; další etapy navázat na potvrzení oživení
|Zásoby a pohledávky řídit obezřetně, dokud domácí zakázky nepotvrdí obrat
|Obchodně posílit německé zákazníky – tam se očekávání zlepšují
|Výhled aktualizovat každý měsíc podle CFI
Co index táhne
Očekávání německého průmyslu se dostala nad neutrál poprvé od listopadu 2025. Domácí důvěra v průmyslu a zakázky naopak oslabily. Investiční signál 56,7 zůstává nejsilnější domácí složkou; šetření bank za 3. čtvrtletí se promítne do listopadového CFI.
Výhled HDP: 1,9 % letos, 2,1 % v roce 2027
Trendová kotva CFO počítá pro rok 2026 s růstem 1,9 % (80% interval 1,6–2,2 %) a pro rok 2027 s 2,1 % (1,2–3,0 %). Ministerstvo financí (2,4 %) i ČNB (2,7 %) pro rok 2027 počítají s růstem nad trendem; obě prognózy leží uvnitř intervalu CFO. Mezinárodní měnový fond 13. října snížil odhad růstu ČR na 1,8 % pro letošek a 1,9 % pro rok 2027 (na jaře 2,2 % pro oba roky); oba nové odhady leží v pásmu CFO Clubu. Rostoucí trend CFI naznačuje, že rizika se kloní mírně nahoru.
Diskuse: firmy ztrácejí vlastní analytiku, potřebují společný signál
Následovala velmi odborná a živá diskuse. Řada finančních ředitelů konstatovala, že jejich firmy v posledních letech zrušily vlastní makroekonomická a analytická oddělení. Index podle nich proto bude důležitým nástrojem pro plánování v horizontu 3 až 36 měsíců – od rozpočtu a pracovního kapitálu po investiční rozhodnutí a financování.
Samotný signál CFI míří na 6–9 měsíců; delší plánovací horizont pokrývá čtvrtletní výhled HDP s 80% intervalem a srovnáním s ČNB a MF ČR.
Pro firmy z říjnového čísla plyne:
– Exportéři do Německa mají nejlepší výhled – očekávání německého průmyslu se zlepšují čtvrtý měsíc v řadě.
– Domácí průmysl a dodavatelé zatím obrat nevidí: důvěra v průmyslu klesla a růst zakázek zpomalil.
– Investice a financování jsou stabilní; investiční signál 56,7 je nejsilnější domácí složkou indexu.
– Plán na rok 2027: základ kolem 2 % reálného růstu, realistické rozpětí zhruba 1–3 %.
Pohled rady CFO Clubu
Index před spuštěním ověřili členové rady CFO Clubu Martin Novák, Pavel Elis, Patrik Choleva, Martin Brix a Roman Kuták a emeritní členové rady Bořivoj P. Pražák a Aleš Barabas.
„Průmyslová poptávka podle CFI zatím nezrychluje. Mnohem důležitější je pro nás ale výhled HDP v pásmu – interval místo jednoho čísla nám umožňuje lépe rozhodovat ve střednědobém horizontu o spotřebě, sítích i nových zdrojích,“ uvedl Martin Novák, člen představenstva, ředitel divize finance a zástupce generálního ředitele pro provoz ČEZ a viceprezident CFO Clubu.
„Pražská ekonomika a domácnosti drží poptávku po energiích stabilní. Pro nás je klíčový investiční cyklus firem a nová výstavba, která potřebuje připojení k síti – stabilní investiční signál CFI je proto dobrá zpráva,“ řekl Pavel Elis, předseda představenstva a generální ředitel Pražské energetiky a viceprezident CFO Clubu.
„Stavebnictví reaguje na cyklus se zpožděním. Každopádně vnímáme solidní produkci u rezidenčního a infrastrukturního, tedy veřejného sektoru, opatrnost je zjevná u komerčního developmentu a průmyslových projektů,“ uvedl Patrik Choleva, CFO a Executive Vice President Skanska Central Europe.
„Firemní flotily se obnovují podle očekávání. Neutrální CFI s rostoucím trendem znamená stabilní poptávku po operativním leasingu. Firmy se ale rozhodují déle a chtějí více flexibility. Trh s ojetými vozidly pokračuje v mírném poklesu,“ řekl Martin Brix, Managing Director Drivalia Lease Czech Republic.
„Roky 2027–2028 by měly přinést stabilní růst české ekonomiky okolo 2–3 %, relativně stabilní korunu a sazby kolem 3,5–4 %, přičemž hlavním faktorem úspěchu investic bude rychlost a síla oživení německé ekonomiky. Bankovní sektor neplánuje omezení a je připraven stále podporovat aktivity našich klientů,“ uvedl Roman Kuták, ředitel obchodní divize Global Banking Komerční banky.
„Spotřebitel je dnes tahounem růstu – index by ho měl vidět. A stojí za to průběžně hlídat, zda váha Německa není příliš vysoká,“ doporučil Aleš Barabas, dříve CFO a Chief Risk Officer UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.
„Německo je pro nás jistě dominantní, česká ekonomika je ale provázaná s celou Evropskou unií. Stojí za to doplnit index i o širší evropskou perspektivu,“ dodal Bořivoj P. Pražák, emeritní člen rady CFO Clubu.
Podněty rady klub otestuje pro verzi 1.1 jednotným kritériem – předstihem a přesností vůči HDP mimo kalibrační vzorek. Verze 1.0 se do rozhodnutí nemění.
Metodika: kalibrace od roku 2012, zmrazená pravidla, auditní stopa
„Důvěryhodnost stojí na pravidlech, ne na názoru,“ zdůraznil Dean Brabec.
– Sedm objektivních předstihových ukazatelů z veřejných zdrojů ČSÚ, ČNB a ifo: nové průmyslové zakázky (22,5 %), důvěra v průmyslu, investiční a úvěrový signál z šetření úvěrových podmínek bank ČNB, očekávání německého zpracovatelského průmyslu, německá exportní očekávání (každý 13,5 %) a index aktivity Rushin ČNB (10 %).
– Kalibrace na datech 2012–2025, tj. na celém období, kdy jsou k dispozici všechny vstupy včetně šetření bank ČNB. Skóre 50 je dlouhodobý průměr, pásmo 47–53 je neutrální.
– Data, metodika i model jsou zmrazeny. Váhy, transformace a kalibrační parametry se v rámci verze 1.0 nemění; každá změna znamená novou verzi s odůvodněním a paralelním testem.
– Auditovatelnost. Výpočet běží automaticky ze zdrojových dat bez ručních zásahů; každá měsíční uzávěrka dat a verze výpočtu se archivuje a publikované hodnoty se nikdy zpětně nepřepisují.
– Ověření na historii. Zpětně index zachycuje dno 2012–13, konjunkturu 2014–17, recesi 2023 i následné zotavení. Úroveň nad/pod 50 správně signalizovala růst HDP nad/pod trendem v 66–69 % případů.
– Ověření a oponentura. Index ověřili členové a emeritní členové rady CFO Clubu. Metodika je otevřená ekonomům a bankám; výběr složek, kalibraci a pravidla pro verzi 1.1 posoudí externí oponent Pavel Sobíšek, bývalý dlouholetý hlavní ekonom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.
CFI a HDP od roku 2012
Zpětná rekonstrukce ukazuje, že CFI sleduje český hospodářský cyklus: dno 2012–13, konjunkturu 2014–17, zpomalení 2019, propad během pandemie, recesi 2023 a postupné zotavení. Korelace CFI s meziročním růstem HDP o šest měsíců později dosahuje 0,69 (bez pandemických let 2020–21), o tři měsíce později 0,72.
Pravidelnost publikace
|Výstup
|Frekvence
|Obsah
|CFO Forward Index
|měsíčně, vždy první pondělí v měsíci
|hodnota CFI, šipka směru (změna tříměsíčního průměru o ±0,75 bodu), skóre sedmi složek, komentář
|Výhled HDP
|čtvrtletně, první pondělí v měsíci po zveřejnění HDP ČSÚ
|trendový růst s 80% intervalem, srovnání s aktuálními prognózami ČNB a MF ČR
|Vyhodnocení přesnosti
|při každém zveřejnění HDP
|chyba, směr, body obratu, pokrytí intervalu
Výsledky vycházejí v newsletteru CFO Weekly. Další vydání CFI vyjde v pondělí 2. listopadu 2026 a promítne šetření bank ČNB za 3. čtvrtletí; spolu s ním přijde první čtvrtletní aktualizace výhledu HDP.
O CFO Forward Indexu a CFO Clubu
CFO Forward Index (CFI) je měsíční předstihový ukazatel směru české ekonomiky na 6–9 měsíců. Vydává ho CFO Club CZ; metodickým partnerem a zpracovatelem je Strategic Partnership pod vedením Deana Brabce.
CFO Club CZ je prestižní profesní platforma sdružující finanční ředitele, vrcholové manažery, investory a přední odborníky z oblasti financí, ekonomiky a strategického řízení. Jeho posláním je podporovat strategické myšlení, sdílení zkušeností a propojování lídrů veřejného a soukromého sektoru. Prostřednictvím odborných konferencí, diskusních fór a strategických iniciativ otevírá klíčová témata konkurenceschopnosti české ekonomiky, financování investic, digitální transformace a inovací. CFO Club CZ aktivně přispívá k rozvoji odborné diskuse o budoucnosti českého hospodářství a vytváří prostor pro vznik nových partnerství a investičních příležitostí.
Zdroj: Klub finančních ředitelů
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59659.