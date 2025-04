Finanční zpráva: JOY GROUP v roce 2024 zvýšila příjmy o 36 % na 483 milionů USD díky růstu v různých kategoriích kosmetiky

V roce 2024 dosáhla společnost JOY GROUP významného růstu v mnoha kategoriích kosmetických produktů. V segmentu dekorativní kosmetiky se společnost JOY z hlediska tržního podílu stala jedničkou na domácím čínském trhu. Značka JUDYDOLL je v Číně nejprodávanější značkou dekorativní kosmetiky v Číně podle objemu prodeje. Její roční maloobchodní tržby přesáhly 345 milionů USD (2,5 miliardy RMB), což představuje meziroční nárůst o 23 %.

V kategorii péče o vlasy převzala společnost JOY GROUP k 1. lednu 2024 v Číně kompletní provoz prestižní francouzské značky René Furterer, založené v roce 1957. Značka dosáhla v prvním roce provozu silného růstu, zejména v druhém pololetí, kdy její tržby vzrostly o 72 %. Tento úspěch podpořily znalosti místního trhu a efektivní realizace obchodních strategií ze strany společnosti JOY.

Společnost pokračuje v posilování své strategie propojených prodejních kanálů. Kromě internetového obchodu zaměřeného na přímý prodej koncovým zákazníkům provozuje v Číně více než 80 samostatných značkových butiků všech tří značek a má zastoupení ve více než 15.000 maloobchodních prodejnách.

Allan Liu, předseda představenstva a generální ředitel společnosti JOY GROUP, uvedl: „V roce 2024 jsme úspěšně rozšířili své působení z oblasti dekorativní kosmetiky do oblasti péče o vlasy a z masového trhu na prémiový. Výsledky za rok 2024 jednoznačně potvrzují správnost naší strategie více značek napříč kategoriemi a cenovými segmenty. I nadále hodláme rozšiřovat naše značkové portfolio prostřednictvím strategických kroků, včetně fúzí, akvizic a rozvoje nových značek. Věříme, že tato portfoliová strategie podpoří dlouhodobý růst společnosti JOY. "

Na úspěchy, které společnost JOY dosáhla na domácím trhu v Číně, navazuje skupina dalším rozvojem své globalizační strategie. V roce 2024 vzrostl zahraniční obchod skupiny JOY GROUP o více než 400 %, přičemž prostřednictvím online prodeje a maloobchodu rozšířila svou působnost do více než 30 zemí.

JOY GROUP je kosmetická společnost zahrnující více značek, jejímž posláním je „Vytvářet svět krásy, který přináší radost všem". Do portfolia skupiny patří značky JUDYDOLL, JOOCYEE a René Furterer (v rámci svého působení v Číně), které pokrývají různé segmenty kosmetického průmyslu, včetně dekorativní kosmetiky a péče o vlasy. Za své silné postavení na trhu byla společnost JOY v roce 2024 opět zařazena do prestižního žebříčku WWD Beauty Inc. Top 100, kde obsadila 70. místo.

