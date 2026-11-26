Klub finančních ředitelů (CFO Club CZ) dnes večer v PressCentru ČTK v Praze vyhlásil Finančního ředitele roku 2025. Ocenění získal Holger Peters, člen představenstva Škoda Auto pro finance, IT a právní záležitosti. Titul Finanční projekt roku 2025 obdržel IPO tým Doosan Škoda Power za úspěšný vstup společnosti na pražskou burzu. Nově udělené ocenění Investiční záměr roku 2025 si odnesl projekt FINOBCE.
Holger Peters vedl finance Škoda Auto v roce, kdy automobilka dosáhla rekordních tržeb 30,1 miliardy eur, o 8,3 % více než v předchozím roce. Ocenění mu předali Martin Křižák, Managing Partner hlavního partnera večera msg Plaut CZ, a loňský vítěz Zdeněk Jurák, finanční ředitel Czechoslovak Group.
„Letošní finalisté ukázali, že finanční ředitel dnes není jen strážcem čísel, ale spolutvůrcem strategie firmy. Holger Peters je toho výborným příkladem – rekordní výsledky Škoda Auto v náročném prostředí jsou i jeho zásluhou,“ uvedl Dean Brabec, prezident CFO Club CZ.
„Je mi ctí převzít toto ocenění jménem všech týmů Škoda Auto, které k tomuto úspěchu přispěly. Jejich odhodlání, flexibilita a úsilí aktivně utvářet budoucnost jsou základem silných finančních výsledků naší společnosti v době, kdy automobilový průmysl prochází zásadní transformací,“ vyzdvihl Holger Peters, finanční ředitel Škoda Auto a držitel ocenění CFO roku 2025.
Finanční projekt roku 2025: IPO Doosan Škoda Power
Ocenění získal IPO tým Doosan Škoda Power za vstup společnosti na pražskou burzu s objemem nabídky 2,53 miliardy korun. Cenu předal Martin Brix, Managing Director společnosti Drivalia a člen Rady Klubu.
„Velmi si vážíme ocenění za realizaci projektu IPO společnosti Doosan Škoda Power. Byl to náročný projekt, kterému jsme se věnovali více než rok a který zahrnoval i řadu souvisejících kroků nezbytných pro vstup na burzu. Zazvonění na burzovní zvon 6. února 2025 završilo etapu vstupu na burzu a zároveň odstartovalo neméně náročný proces adaptace na fungování společnosti jako subjektu veřejného zájmu. Věříme, že náš vstup na burzu byl pozitivním impulzem pro český kapitálový trh a doufáme, že úspěšná realizace tohoto projektu může motivovat další společnosti, které o vstup na burzu uvažují,“ uvedl Jiří Jindra, vedoucí Finančního oddělení společnosti Doosan Škoda Power.
Investiční záměr roku 2025: FINOBCE
Ocenění převzal projekt FINOBCE zaměřený na efektivnější správu veřejného kapitálu obcí. Cenu předal Patrik Choleva, člen Rady Klubu.
TOP 10 CFO roku 2025
Mezi finalisty ocenění se letos zařadili:
- Jan Bechyně, O2 Czech Republic
- Jan Friček, MONETA Money Bank
- Jakub Hlavica, ČEZ Distribuce
- Jan Menclík, CETIN
- Holger Peters, Škoda Auto
- Milan Smutný, Seyfor
- Lukáš Svoboda, České dráhy
- Šárka Švecová, TV Nova
O ocenění
CFO Club CZ oceňuje Finančního ředitele roku od roku 2005. Nominace schvaluje Rada Klubu, vítěze volí Finanční akademie složená z 25 osobností z bank, velkých podniků a akademické sféry. Hodnotí se finanční výsledky, transakce, řízení rizik, přínos pro firmu a osobní přístup. Vedle Finančního ředitele roku Klub vyhlašuje také Finanční projekt roku.
Vítěz získal křišťálovou cenu ruční výroby od Martina Paskaleva a hodinky od společnosti Koscom. Vítězný projekt získal voucher na vůz BMW 740x Drive Sedan od společnosti Drivalia. Galavečer se konal v PressCentru ČTK, hlavním partnerem byla společnost msg Plaut CZ, dalšími partnery Strategic Partnership, Drivalia, Koscom, Blanc Reality, Dobrá nálada a Crystalex. Mediálním partnerem byla společnost ČTK Connect.
O CFO Club CZ
Klub finančních ředitelů sdružuje finanční ředitele a vedoucí pracovníky v oblasti financí předních firem v České republice. Propojuje své členy a partnery, aby byli lídry ve svém oboru.
Zdroj: CFO Club CZ
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60258.