Finshape posiluje globální růst: novým CEO se stává Neil Budd

  13:40
Praha 7. ledna 2026 (PROTEXT) - Finshape, někdejší česká firma a dnes přední poskytovatel globálních digitálních bankovních řešení, nově jmenuje Neila Budda do pozice generálního ředitele.

Budd přichází do firmy s více než 25 lety zkušeností z bankovnictví, technologického poradenství a digitální transformace finančních institucí. Ve Finshape se Budd zaměří na další mezinárodní růst společnosti, posilování přínosu firmy pro klienty a rozvoj aktivit zejména v západní Evropě, na Blízkém východě a v regionu APAC. Dosavadní CEO Petr Koutný se stává předsedou představenstva.

Finanční instituce dnes řeší dvě klíčové výzvy: jak převést investice do digitalizace na měřitelné výsledky a jak efektivně využít potenciál umělé inteligence.

„Banky hledají technologické partnery, kterým mohou dlouhodobě věřit. Finshape má silné a relevantní produktové portfolio, zkušené týmy a stabilní vztahy s bankami. S naším digitální bankovním řešením - agentic Digital Bank Operating System a novými možnostmi v oblasti loajality jsem přesvědčen, že budeme bankám dál pomáhat zlepšovat jejich nabídku zákazníkům a zároveň urychlíme naši penetraci nových trhů, “ říká Neil Budd, CEO Finshape.

Posílení pozice v globálním digitálním bankovnictví

Finshape dlouhodobě roste zejména ve střední a východní Evropě, kde spolupracuje s velkými finančními institucemi, mezi něž patří například Erste Group, Raiffeisen Bank International, OTP Bank Group nebo Banca Transilvania. Podle konsolidovaných výsledků dosáhla společnost v roce 2025 tržeb 55 milionů EUR a meziročně vzrostla o 30 %.

Firma zároveň rozšiřuje svoji mezinárodní působnost. K tomu přispěla mimo jiné také nedávná akvizice věrnostní platformy Realtime-XLS od skupiny Collinson Group a strategické partnerství s Dubai Islamic Bank (DIB), největší islámskou bankou ve Spojených arabských emirátech.

Těmito kroky Finshape posiluje svou roli v globálním digitálním bankovnictví. Ambicí společnosti je patřit mezi lídry v zavádění technologických inovací, a to se zvláštním důrazem na praktickou integraci AI do bankovních operací i klientských služeb tak, aby výsledky byly pro banky měřitelné.

Nová éra s novým CEO

Strategickému rozvoji pomohou globální zkušenosti nového ředitele. Neil Budd před nástupem do Finshape působil v několika předních konzultačních a technologických firmách. Ve společnosti Finastra zastával role Vice President & Global Head of Managed Services a následně Vice President & Global Head of Strategic Partnerships, Ecosystem & Alliances. Ve společnosti Accenture pracoval jako Managing Director zodpovědný za oblast finančních služeb.

Budd střídá Petra Koutného, který je se společností spojen více než 30 let. „Finshape stojí na profesionálních týmech, robustní produktové strategii a dlouhodobé důvěře klientů. Neil přináší cenné zkušenosti pro další etapu rozvoje a věřím, že bude pro firmu výraznou posilou,“ říká Petr Koutný, současný předseda představenstva Finshape.

Majoritní vlastník Finshape, společnost PortfoLion Capital Partners, k tomu dodává: „Expanze do nových regionů přivedla Finshape do bodu, kdy je potřeba řídit firmu jako skutečně globální organizaci a současně držet vysokou úroveň spokojenosti klientů. Jsem přesvědčen, že Neil bude díky svým zkušenostem a kompetencím klíčovou posilou vedení společnosti pro využití současných změn na trhu i v technologiích,“ říká Jeno Nieder, zástupce generálního ředitele PortfoLion Capital Partners.

Kombinace organického růstu a akvizic

Finshape dnes obsluhuje více než 100 finančních institucí v 25 zemích na čtyřech kontinentech. Tým tvoří přes 600 specialistů, kteří podporují desítky milionů koncových uživatelů. Růst společnosti stojí na kombinaci organického vývoje a cílených akvizic.

„Klienti oceňují nejen naše produkty a expertízu, ale hlavně praktický dopad digitální transformace v rámci jejich strategických programů. Naším cílem je dál rozvíjet technologie a služby, které obstojí v náročném bankovním prostředí. Zároveň jsme otevření spolupráci s partnery, kteří sdílejí stejné hodnoty – důraz na kvalitu a orientaci na zákazníka,“ uzavírá Neil Budd.

 

 

O společnosti Finshape

Finshape je přední poskytovatel digitálních bankovních řešení s více než 30 lety zkušeností. Společnost pomáhá finančním institucím využívat nejmodernější technologie k urychlení digitální transformace, zvýšení provozní efektivity a posílení zákaznické zkušenosti. Řešení Finshape používá více než 100 finančních institucí ve 25 zemích na čtyřech kontinentech; podporuje je tým více než 600 expertů, kteří obsluhují desítky milionů koncových uživatelů po celém světě. Díky platformě Agentic Digital Bank Operating System Finshape propojuje IT a byznys tak, aby bankám umožnil jednotnou zákaznickou zkušenost napříč kanály (web, mobil, pobočka), personalizaci poháněnou umělou inteligencí a architekturu připravenou na budoucnost. Ta bankám pomáhá dosáhnout takzvané „vendor sovereignty“ – tedy suverenity nad dodavatelským ekosystémem, nejen pouhé nezávislosti na dodavateli.

 

 

