Finshape představuje Agentic DBOS: agentní AI, která pomáhá při vývoji digitálních bankovních služeb

ADBOS již není pouze technologickým konceptem, ale řešením ověřeným v praxi. Finshape jej využívá v projektech pro stávající i nové klienty, mezi něž patří mimo jiné také bankovní skupina OTP Group. Její projektový tým při práci využívá AI agenty ADBOS a první digitální aplikace vyvinutá s jejich pomocí je již v produkčním provozu.
První produkční verze nových digitálních služeb se v nedávných projektech Finshape podařilo s využitím ADBOS uvést do provozu za 6 až 7 měsíců. U srovnatelných projektů přitom vývoj prvních funkčních verzí (MVP) dříve trval 9 až 12 měsíců. Výhodou ADBOS je také to, že AI agenti navazují na technologickou platformu, kterou banka již zná a používá.
Nasazení agentní AI bankám přináší řadu konkrétních výhod; od lepší uživatelské a zákaznické zkušenosti (UX a CX) přes rychlejší zavádění služeb a nižší náklady na obsluhu klientů až po nové zdroje příjmů. Zásadní otázkou zůstává rovněž důvěra. Bankovnictví patří mezi přísně regulovaná odvětví a finanční instituce potřebují umělou inteligenci, jejíž chování je předvídatelné, činnost plně auditovatelná a fungování pod jejich kontrolou.
Právě proto ADBOS staví na platformě DBOS, kterou již využívá více než sto bank po celém světě. Zároveň těží z více než třicetiletých zkušeností Finshape s bankovními technologiemi, které společnost promítá do svých produktů i AI agentů. Propojení osvědčené bankovní platformy s agentní AI tak umožňuje výrazně urychlit bezpečné zavádění umělé inteligence do bankovní praxe.
„ADBOS představuje zásadní posun pro Finshape i naše klienty. Mění způsob, jakým mohou banky vyvíjet, uvádět na trh a dále rozvíjet digitální služby. Umožňuje jim postupovat rychleji a efektivněji než kdy dříve. Banky nepotřebují další technologickou vrstvu. Potřebují spolehlivý základ, na kterém mohou stavět i v budoucnu. Právě tím je ADBOS. Dává bankám rychlost, inteligentní řešení a kontrolu, aby mohly obstát v konkurenci podle vlastních potřeb,“ říká Neil Budd, generální ředitel společnosti Finshape.
„Projekt postupuje velmi dobrým tempem, k čemuž významně přispívá úzká spolupráce obou našich týmů. Oceňujeme jak dosavadní průběh spolupráce, tak dosažené výsledky. Věříme, že na ně budeme moci dále úspěšně navázat,“ uvádí András Sebők, CIO OTP Bank.
ADBOS bankám nabízí praktickou cestu k využití agentní umělé inteligence. Vychází z technologického prostředí, které banky již znají a mají pod kontrolou. Zásadní rozhodnutí a kontrola přitom nadále zůstávají v rukou jejich zaměstnanců.
O společnosti Finshape
Finshape patří mezi přední poskytovatele řešení pro digitální bankovnictví. Na trhu působí více než 36 let a její tým čítající přes 600 zaměstnanců poskytuje služby 116 bankovním klientům ve 44 zemích světa. Finshape pomáhá finančním institucím využívat moderní technologie k urychlení digitální transformace, zvyšování provozní efektivity a zlepšování digitálních služeb a komunikace s klienty. Společnost přináší nové přístupy k vývoji digitálního bankovnictví a klade důraz na dlouhodobá partnerství a úspěch svých klientů. Bankám umožňuje zavádět inteligentní digitální řešení, nad nimiž si zachovávají kontrolu.
Zdroj: Finshape
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59932.