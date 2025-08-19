Finshape rozšiřuje nabídku produktů a služeb akvizicí věrnostní platformy

Společnost Finshape, přední poskytovatel digitálních bankovních řešení, dokončila akvizici Realtime-XLS, globální věrnostní platformy skupiny Collinson. Jedná se o první převzetí produktové zahraniční společnosti v historii Finshape, které významně rozšiřuje expertizu firmy v oblasti věrnostních řešení a její geografický dosah.
„Tato akvizice pomáhá Finshape být globálním poskytovatelem digitálních bankovních služeb a zapadá do naší strategie buy-and-build,“ říká Petr Koutný, CEO Finshape.
Začleněním Realtime-XLS rozšiřuje Finshape svoji platformu pro digitální bankovnictví (DBOS) o věrnostní řešení, které umožní bankám odměňovat své klienty za každodenní nákupy v reálném čase – například formou okamžitých slev, věrnostních bodů nebo vrácení části utracené částky. Díky tomu mohou banky lépe pracovat se zákaznickou věrností, zvýšit své příjmy a zároveň zlepšit zákaznickou zkušenost – bez nutnosti měnit své stávající systémy. Celé řešení je navíc připravené pro rychlé nasazení.
„Jde o strategický milník na naší cestě měnit způsob, jak banky fungují – uvolněním plného potenciálu lidí a technologií,“ říká Koutný a dodává: „Naší vizí je AI-ready DBOS (Digital Bank Operating System), který bankám umožňuje inovovat a být připraven na nové výzvy. Díky integraci Realtime-XLS můžeme bankám po celém světě pomoci prohloubit jejich vztah se zákazníky, zvýšit zákaznickou loajalitu a celkový objem využívaných služeb – bez nutnosti výměny stávajících core systémů.“
Díky akvizici získává Finshape přibližně 60 nových specialistů, rozšiřuje své působení o nové kanceláře ve Francii a Singapuru a posiluje vztahy s předními bankami ve významných finančních centrech Blízkého východu a Asie a Pacifiku, jako jsou Spojené arabské emiráty, Austrálie, Indonésie a Singapur. Tým Finshape se tak rozrůstá na téměř 600 profesionálů, kteří podporují více než 100 bank a miliony koncových uživatelů v Evropě i ve světě, včetně Raiffeisen International a Erste Group. Věrnostní řešení bude k dispozici také pro stávající klienty Finshape v Evropě, na Blízkém východě a v regionu CIS.
Vstup Finshape do segmentu loyalty potvrzuje trend, kdy banky přecházejí na digitální bankovní platformy, které rychle navyšují výnosy a zároveň zlepšují zákaznickou zkušenost – a to bez nutnosti nahrazovat stávající bankovní systémy.
„Řešení Realtime-XLS se stává nedílnou součástí našeho rostoucího portfolia digitálního bankovnictví zaměřeného na zákazníky. Bezproblémová integrace do DBOS dále zvyšuje hodnotu, kterou našim klientům přinášíme – umožňuje doručovat hyper-personalizované nabídky a budovat hlubší, smysluplné vztahy se zákazníky,“ uzavírá Koutný.
Finshape je přední evropský poskytovatel digitálních bankovních řešení s více než 30 lety zkušeností. Pomáhá finančním institucím využívat špičkové technologie k urychlení digitální transformace, zvyšování provozní efektivity a zkvalitnění digitální interakce se zákazníky. Řešení Finshape využívá 100+ finančních institucí ve 25 zemích na čtyřech kontinentech; s podporou týmu téměř 600 expertů obsluhují miliony koncových uživatelů po celém světě.
PortfoLion Capital Partners je maďarská investiční společnost ze skupiny OTP Bank. Od roku 2010 spravuje více než €440 mil. v šesti multi-stage fondech. Portfolio tvoří zhruba 40 rychle rostoucích firem ve 14 zemích, především ve střední a východní Evropě. Díky přístupu „od seed až po buy-out“ poskytuje PortfoLion kapitál, strategické know-how i síť kontaktů pro mezinárodní expanzi.
Zdroj: Finshape