FinTech Roadmap přinese do Prahy mezinárodní fintechové firmy i debatu

Letošní ročník získal záštitu člena bankovní rady České národní banky Jana Procházky. Konference tak vedle technologických inovací otevře také diskusi mezi fintechovými firmami, právními experty a regulátory.
Mezinárodní hráči i lokální firmy
Konference se v posledních letech výrazně internacionalizuje. Vedle českých a slovenských účastníků mezi které patří lídr v digitalizaci finančních institucí MoroSystems, se konference pravidelně účastní také zahraniční odborníci a firmy. Letos vystoupí například zástupci společností Banking Circle, DECTA, Kontomatik, Bird & Bird nebo LexisNexis Risk Solutions.
Část programu bude probíhat v angličtině. Přednášky v češtině budou v reálném čase překládány pomocí AI do anglických titulků, které účastníci uvidí v projekci i ve svých mobilních zařízeních.
Konferenci dlouhodobě podporují také české fintechové a technologické firmy, například IDEMIA, Hobza Legal, MoroSystems, Roger nebo Portu.
„Fintech Roadmap je jedním z klíčových setkání fintechového trhu v České republice. Jako právníci zaměření na finanční regulaci zde pravidelně diskutujeme aktuální vývoj legislativy i praktické dopady na podnikání,“ říká Martin Hobza, advokát a partner kanceláře Hobza Legal.
“AI mění celá odvětví. Finanční instituce na to nejsou připravené - zejména z pohledu technologií a zastaralých systémů, které používají. A změny dnes netrvají roky ale měsíce. Esenciální je začát věci měnit, a to rychle. To vidíme jako trend následujících dvou let. Roadmapa je setkání lídrů trhu, kde se vzájemně inspirujeme,” říká Radek Teichmann, CTO MoroSystems
Nově se letos zapojí také řečníci ze společností Anycoin, Etnetera, Five Crafts, ARTIN, AKCENTA nebo Centrálního depozitáře cenných papírů.
Rostoucí akce v rámci FinTech Week CEE
Organizátorem konference je Czech WealthTech Association, která FinTech Roadmap připravuje jako hlavní odbornou akci svého kalendáře. V posledních třech letech akce rostla průměrně meziročně o 51 % z hlediska rozpočtu a o 36,4 % počtu účastníků.
„Každý rok se snažíme rozšiřovat program i mezinárodní účast. Cílem je vytvořit platformu, která propojí fintechové firmy, investory i odbornou veřejnost,“ říká Ondřej Mikulčík z Czech WealthTech Association, hlavního organizačního subjektu konference.
FinTech Roadmap je součástí FinTech Week CEE, během něhož se v Praze konají také konference ETH Prague a The Fintechers UnBundled. Pro zahraniční návštěvníky tak jde o možnost setkat se během jednoho týdne s většinou středoevropské fintechové komunity.
