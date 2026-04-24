Firemní ambasadoring v PressCentru ČTK

Odbornou garantkou meetupu byla zkušená odbornice na HR Hanka Slačálková, která zdůraznila, že u ambasadoringu nejde jen o bezduché sdílení nějakého článku na sociálních sítích. „Firemní ambasadoring je takový autentický hlas, jak vidí vaši zaměstnanci práci ve vaší firmě,“ řekla Slačálková.
Petr Skondrojanis ze společnosti COCUMA ve své přednášce uvedl, že základem úspěšného ambasadoringu je autentický zájem firmy o vlastní zaměstnance. "Potřebujete docílit toho, aby ambasadoři měli s vámi dlouhodobý vztah. Jde o oboustrannou důvěru a integritu,“ dodal Skondrojanis. Také Mariana Sládková z firmy Footshop se soustředila na to, jak důležitá je péče o zaměstnance, kteří to firmě můžou posléze vrátit v podobě ambasadoringu. „Zveme si například do firmy hosty - pozveme si třeba tatérku nebo barbera,“ nastínila Sládková. Úspěšné byly podle ní i akce spojené s péčí o zdraví, jako třeba přednáška o dlouhověkosti. „Loni jsme měli 38 takových minieventů,“ uvedla Sládková.
S osobní zkušeností se svěřil primář kardiochirurgie v Nemocnici Na Homolce v Praze Jaroslav Benedik, který se pokoušel na Twitteru mimo jiné edukovat pacienty. Zpočátku ale velký úspěch neměl. „Pak mi to došlo, jak to dělat. Je třeba do toho sdělení dát kus sebe. Začal jsem psát, co řeším sám během operace, třeba když se mi chce na toaletu. A pak raketově stoupla sledovanost," popsal Benedik. V podobném duchu argumentovala i Michaela Raková z firmy 52pages, podle níž i průzkumy naznačují, jak důležité je pro výběr zaměstnání osobní doporučení. "Ukazuje se, že osobní profil na LinkedIn funguje mnohem lépe než firemní stránka. Lidi věří lidem a nevěří logům. Lidi zajímá zkušenost jiných lidí." Martin Ptáčník ze společnosti Tipsport popisoval, že kromě spolupráce se sportovními hvězdami vsadili i na influencery. "Uvěřitelnější jsou ti, kteří vyrostli skrz sociální sítě. Vědí, jak mají komunikovat, znají své publikum." Tento způsob komunikace je důležitý hlavně u mladší generace, která nesleduje televizi.
Vendula Valentová ze skupiny Veolia na druhé straně upozornila i na význam off-line ambasadoringu. "Naše zaměstnance podporujeme v tom, aby se angažovali v lokálních, regionálních projektech. Rozdělujeme na tyto projekty pět milionů korun," uvedla Valentová. Alžběta Fridrichová z agentury Adison připustila, že ve firmách je složité najít vhodné lidi na ambasadoring. Klíčové je podle ní pracovat s motivací zaměstnanců a jejich časem. "Pomozte svým ambasadorům najít svoji osobní profilaci. Jak chtějí působit, jaká budou jejich hlavní témata. Tím jim i poradíte, jak udělat správný obsah," řekla Fridrichová. V rámci závěrečné panelové diskuse pak zaznělo, jak předcházet tomu, aby zaměstnanci nezašli ve svých výstupech na sociálních sítích příliš daleko. A jak reagovat, když už se tak stane.
Partnery akce byly společnosti Tipsport, Veolia a agentura Adison.
Zdroj: ČTK Connect