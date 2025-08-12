Firemní vzdělávání s výsledky: Jak zjistit, zda se vyplatí?

Praktický webinář Jak měřit přínos firemního vzdělávání v praxi je určen pro všechny HR specialisty, majitele firem či manažery, kteří potřebují vidět výsledky svých investic do kurzů a školení. Téma připravili zkušené lektorky a koučky Eva Pilarčíková a Michaela Köszegi, spolu s odborníkem na digitální vzdělávání Michalem Ošvátem.
Webinář se uskuteční ve čtvrtek 21. srpna 2025 od 11:00 do 12:00 online. Účast na akci je bezplatná, potřebná je registrace předem na tomto linku.
Dotazníky spokojenosti nestačí
V současnosti firmy denně čelí rostoucím nákladům a manažeři se stále častěji setkávají s náročnou otázkou: „Co nám to firemní školení vlastně přineslo?“
Měření dopadu vzdělávání již nemůže být jen o reportování absolvovaných hodin školení či vyplněných dotaznících spokojenosti. Firma musí mít jistotu, že vzdělávání není pro zaměstnance pouze drahým firemním benefitem, ale skutečně je posouvá dopředu.
Manažeři proto potřebují znát nástroje pro měření efektivity vzdělávacích programů. Velkou pomůckou jsou při tom inovativní digitální nástroje, které umožňují sledovat pokroky zaměstnanců i v reálném čase.
Změna postojů či motivace – jak to změřit?
Lektorka a koučka Eva Pilarčíková se ve své praxi zaměřuje na osobní efektivitu i na měření výsledků ve vzdělávání. „Až příliš často se setkávám s tím, že firmy mají detailně nastavené vzdělávací plány, chybí jim však přehled o výsledcích nebo jejich správná interpretace,“ tvrdí Pilarčíková.
Podle koučky a facilitátorky Michaely Köszegi je skutečný dopad rozvoje zaměstnanců založený na změně postojů, chování a motivace. Na webinář přinese ověřené postupy, jak tento dopad měřit kombinací více metod.
Jazykové vzdělávání: Sledujte pokrok v reálném čase
Speciální část webináře se bude věnovat jazykovému vzdělávání. Organizace kurzů je pro firmy často náročná na čas i rozpočet a reálné přínosy bývají přinejmenším sporné. Řešení přináší inovativní aplikace LangBee, která umožňuje sledovat pokroky v učení v reálném čase. Neomezené AI konverzace BeeTalk™ zaměstnancům poskytují možnost denně konverzovat s virtuálním „native speakerem“ přímo v aplikaci.
Michal Ošvát, autor LangBee, říká: „Firmy konečně získávají nástroj, který jim za zlomek ceny klasických jazykových kurzů poskytne nejen efektivní vzdělávání, ale také přehledná data o pokroku a zapojení zaměstnanců .“
Změňte svůj pohled na efektivitu ve vzdělávání
Pokud jste HR manažer, vedete týmy nebo jste podnikatel, který chce investovat do rozvoje zaměstnanců smysluplně a efektivně, tento webinář je pro vás:
? Získáte praktické tipy pro měření efektivity vzdělávání
? Dozvíte se o chybách firem při hodnocení vzdělávání
? Uvidíte, jak lze měřit pokrok i v reálném čase
? Získáte odpovědi na své otázky v živé diskusi
Na webinář Jak měřit přínos firemního vzdělávání v praxi se můžete bezplatně zaregistrovat na tomto odkazu:
https://langbee.app/app/webinar/2025-b2b/?lang=CZ&src=prx
Zdroj: wocabee.app