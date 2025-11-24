Firma CHUDĚJ s.r.o. získala další ocenění a potvrzuje pozici mezi nejúspěšnějšími českými firmami

V dubnu 2025 navíc společnost získala ocenění Diamanty českého byznysu, kde obsadila 3. místo ve Zlínském kraji. Tento titul oceňuje podniky s vynikajícími hospodářskými výsledky a dlouhodobě zdravým růstem.
„Ocenění, která jsme získali, vnímám jako potvrzení poctivé práce všech, kteří se na rozvoji firmy v průběhu let podílejí. Můj otec položil pevné základy a my na ně s pokorou navazujeme. Naše výsledky jsou především odrazem společného úsilí celého týmu,“ říká Miroslav Chuděj, majitel společnosti CHUDĚJ s.r.o.
O společnosti CHUDĚJ s.r.o.
Společnost CHUDĚJ s.r.o., založená v roce 1990, se specializuje na výrobu plastových a nerezových lineárních žlabů, kanalizačních, podlahových, střešních a terasových vpustí a sanitárního sortimentu. Výrobky značky CHUDĚJ jsou známé svou kvalitou, bezpečností, spolehlivostí a precizním zpracováním a nacházejí uplatnění v domácnostech, průmyslových objektech i stavebních projektech po celém světě.
Firma disponuje moderním výrobním zařízením, zakládá si na neustálých inovacích a investuje do nových technologií, které jí umožňují udržovat vysoký standard a pružně reagovat na potřeby trhu.
Zároveň si zakládá na odpovědném přístupu k životnímu prostředí a recyklaci použitých materiálů. Provozy firmy využívají solární panely a tepelná čerpadla, která zajišťují vysokou energetickou soběstačnost bez závislosti na fosilních palivech. S respektem přistupuje CHUDĚJ s.r.o. i ke komunitám a regionu, ve kterém působí. Dlouhodobě se věnuje charitativním a sponzorským aktivitám, podporuje kulturní i sportovní akce a spolupracuje s chráněnými dílnami.
Za všemi úspěchy stojí především zaměstnanci, jejichž odbornost, loajalita a nasazení tvoří základ stability a růstu společnosti.
CHUDĚJ s.r.o. exportuje do více než 50 zemí světa a pravidelně se prezentuje na mezinárodních veletrzích, kde představuje své výrobky a novinky z oblasti odvodňovacích systémů. Jen od září 2025 se firma účastnila výstav v Praze, Uzbekistánu, Mexiku, Indii či ve Španělsku, na konci listopadu se představí v Dubaji, v prosinci ještě v Německu a v lednu 2026 poprvé také v Saudské Arábii.