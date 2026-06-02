Firma Fee Brothers uvádí na trh ve vodě rozpustný přípravek Fat Wash, který umožňuje přípravu slaných koktejlů ve velkém měřítku

Rochester (stát New York) 2. června 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - V USA se na trhu objevil 1. června, na mezinárodních trzích bude k dispozici na podzim

Fee Brothers, rodinný výrobce příchutí působící již pátou generaci, uvádí na trh vůbec první řadu ve vodě rozpustných přípravků Fat Wash, díky nimž lze připravovat slané koktejly rychleji, konzistentněji a s menšími nároky na obsluhu. Řada přichází ve třech příchutích – slanina, pečená kachna a hnědé máslo – a nabízí barmanům jednoduchý způsob s dlouhou skladovatelností, který dodává nápojům hloubku, aroma a sametový pocit v ústech bez nutnosti tradičního procesu zvaného fat washing.

„Slané koktejly jsme si oblíbili natolik, že jsme si začali připravovat fat wash doma," uvedl Jon Spacher, prezident a generální ředitel společnosti Fee Brothers. „Jakmile se nám podařilo vyvinout ve vodě rozpustnou variantu se stejnou chutí a stejným pocitem v ústech, bylo rozhodnutí podělit se o ni s ostatními snadné."

Technika fat washingu se již dlouho používá k dodání bohatší chuti a komplexnosti koktejlům. Tato metoda však vyžaduje hodiny či dny macerace, prostor v mrazáku, filtrování a vede i ke ztrátám produktu. Výrobek Fee Brothers Fat Wash tyto překážky odstraňuje a zároveň zachovává chuť i texturu, jakou barmani očekávají. Tato řada ve vodě rozpustných produktů se v koktejlech hladce propojí s ostatními ingrediencemi, aniž by zanechávala mastnotu nebo se oddělovala. Několik střiků dodá nápoji plnost a zaoblenost a vytvoří luxusně sametový pocit v ústech.

Vzhledem k rostoucí popularitě slaných koktejlů hledají bary způsoby, jak tyto chutě nabízet, aniž by zpomalily obsluhu nebo zvýšily nároky na personál. Společnost Fee Brothers vyvinula Fat Wash právě proto, aby provozovatelům umožnila zařadit slané koktejly do nabídky i v provozech s vysokým objemem objednávek a zároveň zajistit konzistentní výsledky napříč směnami a pobočkami.

„Naprostá revoluce," uvedl Matt Green, zakladatel a provozovatel společnosti Aqua Vitae. „Přináší čistou efektivitu bez jakéhokoli nepořádku."

Jedním z hlavních cílů při vývoji byla provozní efektivita. Novinka pomáhá snižovat náklady na suroviny i přípravu a zároveň nabízí možnost zvýšit marže, protože odpadá nutnost upravovat metodou fat wash celé láhve destilátů. Eliminací pracovně náročné přípravy pomáhá Fee Brothers Fat Wash provozovatelům chránit marže a spolehlivěji zařazovat slané koktejly do nabídky. Umožňuje tak barům pozvednout zážitek hostů, aniž by to zvyšovalo zátěž v zázemí provozu.

Všechny tři příchutě budou k dispozici v pětiuncových lahvičkách s dávkovacím uzávěrem typu dash cap. Řada je bezlepková a vyvinuta tak, aby dlouhodobě zachovávala stabilitu chuti. Při správném skladování má Fat Wash doporučenou trvanlivost tři roky od data výroby.

Premiéra v USA se uskuteční 1. června a následně bude produkt dostupný prostřednictvím distributorů a vybraných internetových prodejců. Uvedení na trh v Evropské unii se uskuteční v říjnu během veletrhu Bar Convent Berlin, kde společnost Fee Brothers očekává výrazný zájem ze strany barů zaměřených na řemeslnou přípravu koktejlů a podniků s vysokou návštěvností.

O společnosti Fee Brothers

Společnost Fee Brothers, založená v roce 1864, je rodinná firma páté generace se sídlem ve městě Rochester ve státě New York, která vyrábí prémiové bitters, botanické vody, nápojové směsi, láky a koktejlové sirupy. Produkty společnosti využívají barmani po celém světě a značka staví na kombinaci řemeslného zpracování, konzistentní kvality a inovací, které posouvají umění přípravy nápojů vpřed. Více se dozvíte na feebrothers.com a v mediálním balíčku.

 

Pro rozhovory a další informace kontaktujte:

Jenny Stockdaletel.

(562) 343-3604

jenny@agency29.com

feebrothers.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2989213/Fee_Brothers_FatWash_1.jpg 

 

 

 

