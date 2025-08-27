Firma Fitshop plánuje otevření pobočky v Praze

Fitshop plánuje v příštích letech významný růst v dalších částech Evropy. Kromě přítomnosti na polském trhu se plánuje rozšíření obchodu spolu se značkou Kettler v zemích střední Evropy. Tím je na mysli otevření pobočky v Praze. „Naše webové stránky se pozvolna rozvíjí, a proto je pro nás logickým krokem otevření pobočky v nejlidnatějším městě země. Tato logika expanze se již osvědčila na ostatních trzích a nyní by měla být realizována také v České republice,“ vysvětluje Sebastian Campmann, generální ředitel skupiny Fitshop.
Značka Kettler, vztahující se na oblast fitness, patří od konce roku 2024 do skupiny Fitshop. V první fázi má dojít k úpravě sortimentu a rozšíření distribuční činnosti v dalších částech Evropy. Tradičně silnými zeměmi pro značku Kettler jsou kromě Polska také Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Bulharsko a Maďarsko.
Sebastian Campmann zdůrazňuje: „Právě pracujeme na výběru našich partnerů a jsme přesvědčeni, že v nejbližší době budeme moci představit distributory značky Kettler na trzích, které jsou pro nás klíčové.“
Skupina Fitshop působila doposud především v německy mluvících zemích, Beneluxu, Skandinávii a Velké Británii.
O společnosti Fitshop
Skupina Fitshop, dříve Sport-Tiedje, se sídlem ve Šlesviku, je s 69 pobočkami v Německu, Velké Británii, Rakousku, Švýcarsku, Belgii, Nizozemsku, Dánsku, Polsku a Francii největším evropským specializovaným prodejcem domácích fitness zařízení a zároveň jedním z nejrenomovanějších online prodejců fitness vybavení na světě. Společnost dodává profesionální zařízení také fitness studiím, firmám, sportovním klubům, hotelům a fyzioterapeutickým ordinacím. Sortiment zahrnuje více než 7000 položek fitness produktů nejrůznějších výrobců. Zároveň nabízí vysoce kvalitní vlastní značky. Zákazníkům je k dispozici nejen pomoc s odbornou montáží zařízení, ale také sportovní poradenství před a po nákupu. Skupina Fitshop dosáhla v roce 2024 obratu přes 134 milionu Eur a pracuje pro ni více než 600 zaměstnanců. Více informací na: www.fitshop.de
Zdroj: Fitshop