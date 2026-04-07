Firma Gotion v čele zavádění evropsko-afrického logistického koridoru pro elektrickou nákladní dopravu

Společnosti Gotion, Green Power Morocco (GPM) a Chery Heavy Trucks podepsaly dohodu o vybudování logistického koridoru pro dopravu těžkými nákladními vozidly s elektrickým pohonem mezi Marokem a Francií, který má podpořit přeshraniční nákladní dopravu s nižšími emisemi.
Trasa o délce 2000 km spojuje Agadir (jižní Maroko) přes přístav Tanger s Perpignanem (jižní Francie) a v současnosti ji denně využívá přibližně 2000 těžkých nákladních vozidel. Partneři budou postupně nasazovat elektrická nákladní vozidla a související infrastrukturu s cílem snížit intenzitu emisí podél této klíčové obchodní tepny.
Škálovatelný model partnerství
Společnosti Gotion a GPM založí společný podnik, který bude spravovat flotily elektrických vozů, stanice pro výměnu baterií, inteligentní dispečink a ukládání energie. Počáteční nasazení zahrnuje 100 těžkých elektrických nákladních vozidel vybavených bateriovými systémy Gotion, přičemž další rozšíření bude záviset na výkonu a připravenosti infrastruktury. Společnost přispívá svými kapacitami v oblasti konstrukce a výroby užitkových vozidel.
Inovace v oblasti nabíjení a výměny baterií
V současné době se vyvíjí řešení výměny baterií, které má minimalizovat prostoje a zlepšit provozní efektivitu těžkých nákladních vozidel. Součástí je i práce na standardizaci baterií a řízení jejich životního cyklu.
Obchodní koridory s nižšími emisemi
Projekt propojuje elektrifikaci, energetickou infrastrukturu a digitální logistiku s cílem vytvořit škálovatelný model pro snížení emisí z nákladní dopravy. V této fázi se neuvádějí žádná tvrzení o uhlíkové neutralitě; budoucí tvrzení o environmentální výkonnosti bude nutné doložit ověřenými daty a certifikací.
Phil Jenkins, generální ředitel společnosti GPM Holding, k tomu uvedl: „Tato spolupráce kombinuje bateriovou technologii společnosti Gotion s výrobními kapacitami společnosti Chery s cílem přizpůsobit elektrická logistická řešení regionálním potřebám. Marocký logistický sektor má silný dlouhodobý potenciál."
Li Zhen, předseda představenstva společnosti Gotion High-Tech sdělil: „Jedná se o důležitý krok k rozšíření možností využití našich bateriových technologií, který podporuje praktická a škálovatelná řešení nákladní dopravy s nižšími emisemi."
Zdroj: Gotion
