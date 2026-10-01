Firma innogy vstupuje na trh s bateriovými úložišti, první projekt spouští v Berouně

- Bateriová technologie o výkonu 4 MW optimalizuje provoz místní teplárenské sítě
- Její přínos spočívá v rychlé reakci na změny výkonu a ve stabilizaci přenosové soustavy
- Úložiště tvoří tři bateriové kontejnery s kapacitou 6 MWh
Energetická skupina innogy rozšiřuje své aktivity a uvádí do provozu první bateriové úložiště. Nové zařízení o výkonu 4 MW vyrostlo v areálu teplárny Beroun Centrum. Moderní technologie pomůže s udržením stability přenosové soustavy a zároveň zefektivní místní teplárenský provoz.
Nové úložiště doplňuje stávající agregační blok innogy Energo, který dosud tvořily kogenerační jednotky. Bateriová kapacita dodá bloku potřebnou dynamiku a umožní firmě poskytovat služby výkonové rovnováhy. Provozovatel přenosové soustavy ČEPS tyto podpůrné nástroje nakupuje k bezpečnému řízení elektrické sítě.
„Projekt je součástí naší rozvojové strategie, která je zaměřena na rozvoj podnikání skupiny nad rámec standardního obchodníka s energiemi. Už dnes jsme jednička na trhu se stlačeným zemním plynem a biometanem, nyní přidáváme bateriová úložiště a intenzivně připravujeme náš první větrný park,“ uvedl Tomáš Varcop, předseda představenstva společnosti innogy Česká republika.
Bateriová úložiště vznikají stále častěji jako součást komplexních energetických provozů. Jejich přínos spočívá především ve schopnosti rychle reagovat na změny výkonu a podle potřeby podporovat další zdroje. Právě takové využití představuje i berounský projekt, kde baterie doplňuje kogenerační jednotku a vytváří prostor pro flexibilnější řízení celého systému.
„Jsem moc rád, že se nám v bateriovém úložišti v Berouně podařilo propojit vysoký ekonomický potenciál projektu s konkrétními výhodami pro město. Nová technologie totiž optimalizuje provoz teplárenské sítě, snižuje provozní rizika a zlepšuje celkovou stabilitu dodávek tepla s minimální zátěží pro své okolí,“ uvedl Jiří Šimek, jednatel společnosti innogy Energo.
Nezbytnou součástí řešení je také energy management system (EMS). Ten řídí provoz úložiště přesně podle aktuálních potřeb sítě. Kombinace baterie a inteligentního řízení dovoluje v reálném čase pracovat s výkonem i stavem nabití a efektivně tak využít potenciál úložiště v dlouhodobém provozu.
„Projekt bateriového úložiště vnímám jako krok k bezpečnějším a spolehlivějším dodávkám energií, které dokážou lépe reagovat na potřeby obyvatel i firem ve městě. Je pro nás důležité, že se do Berouna dostávají technologie, které podporují udržitelnost a zároveň posilují stabilitu energetické soustavy,“ řekla starostka Berouna Soňa Chalupová.
V rámci výběrového řízení s velkým počtem uchazečů vybrala innogy Energo jako dodavatele projektu společnost PV SERVICE PLUS. Ta zajistila zakázku na klíč – od kompletních projekčních prací a inženýringu přes montáž komponent až po samotné zprovoznění. „Energetika se dnes neposouvá dopředu pouhým přidáváním dalších technologií. Důležité je správně určit roli konkrétního zařízení v celém systému a zajistit, aby spolu zdroje a spotřeba spolehlivě fungovaly. U bateriových úložišť proto hledíme na projekty v dlouhodobém horizontu a už při návrhu počítáme s budoucími změnami energetického trhu. Spolupráce s innogy Energo přesně tento přístup odráží v konkrétním technickém řešení,“ sdělil Eduard Michna, technický ředitel společnosti PV SERVICE PLUS.
Základ nové technologie tvoří tři vzduchem chlazené bateriové kontejnery s celkovou nominální kapacitou 6 MWh. Tyto jednotky propojují kabely do šesti slučovacích boxů pro stejnosměrný proud. Výkon následně putuje do 24 střídačů s jednotkovým výkonem 200 kW. Přes trafostanici pak energie proudí do předávacího místa distribuce.
Areál teplárny Beroun Centrum nabídl pro instalaci velmi příhodné podmínky, a to díky vlastní trafostanici a fungující kogenerační jednotce. Samotný prostor pro novou technologii byl však omezený. Konstruktéři proto museli řešení přesně přizpůsobit místním podmínkám. Součástí stavby bylo také rozšíření stávající spínací stanice vysokého napětí pro vyvedení výkonu a připojení další kogenerační jednotky.
Zdroj: innogy Česká republika
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59414.