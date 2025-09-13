Firma TCL získala na veletrhu IFA 2025 ocenění za klimatizaci FreshIN 3.0 s inovativní úsporou energie díky umělé inteligenci

Globální ocenění za technické inovace produktů (GPTI Awards), které uděluje společnost International Data Group (IDG) a Německá průmyslová a obchodní komora (DIHK), letos vyzdvihlo pokroky společnosti TCL v oblasti klimatizací. Nová řada klimatizací TCL FreshIN 3.0 byla za své vynikající energeticky úsporné vlastnosti odměněna Zlatou cenou za technologii úspory energie s umělou inteligencí.
Díky vylepšenému algoritmu T-AI Energy-Saving dosahuje řada klimatizací FreshIN 3.0 až o více než 37 % vyšší úspory energie, čímž spotřebitelům zajišťuje ekologičtější životní styl. Tato technologie úspory energie řízená umělou inteligencí bude postupně uplatňována napříč celým portfoliem klimatizací firmy TCL, aby uživatelům poskytovala chytřejší, zdravější a šetrnější životní prostředí.
Kromě své hlavní přednosti v oblasti energetické účinnosti prokázala řada FreshIN 3.0 vynikající schopnosti v čištění vzduchu a ultratichém proudění. Díky patentovanému zvedacímu vstupu čerstvého vzduchu FreshIN a špičkovému systému detekce kvality vzduchu TVOC v reálném čase zajišťuje řada FreshIN 3.0 vysoce efektivní čištění ovzduší interiérů. Díky systému redukce hluku Quadruple Noise Reduction System poskytuje klimatizace klidné prostředí pro spánek s hlučností pouze 16 dB. Kromě těchto inovací nabízí klimatizace FreshIN 3.0 i režim jemného vánku, který rozptyluje proudění vzduchu podobně jako sprcha, čímž poskytuje přirozený a komfortní zážitek bez nárazů studeného vzduchu. Tyto inovativní prvky odrážejí odhodlání firmy TCL podporovat chytrý a zdravý životní styl a profesionální řešení řízení vzduchu přizpůsobená moderním potřebám. Společnost TCL také nabízí komplexní řešení ovzduší interiérů od rezidenčních po komerční prostory a díky špičkové technologii umožňuje uživatelům vést zdravější život.
O společnosti TCL
Společnost TCL Electronics se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu spotřební elektroniky včetně televizorů, mobilních telefonů, audio zařízení, produktů pro chytrou domácnost a domácích spotřebičů. Kombinací promyšleného designu a inovativních technologií přináší naše nabídka klíčové funkce a hodnotné zážitky. Jako jedna z největších světových značek v oblasti spotřební elektroniky umožňuje naše vertikálně integrovaná dodavatelská síť a moderní továrna na zobrazovací panely poskytovat inovace pro všechny. Další informace naleznete na: https://www.tcl.com
