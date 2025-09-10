Firma UNIQ uvádí na trh pouzdra pro iPhone 17 navržená pro inteligentní jednoduchost a vědomou sílu

  10:05
Singapur 10. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Firma UNIQ, která je známá svým promyšleným designem a účelnými inovacemi, představuje kolekci pouzder pro iPhone 17. Odolná, udržitelná a rafinovaná kolekce pouzder se hodí pro jakýkoliv životní styl. Každé pouzdro, ať už AirSuit, Clario, Combat Active, nebo Keva, se přizpůsobí náplni vašeho dne a poskytne vašemu zařízení ochranu, aniž by vám překáželo.

Pohybujte se volně s pouzdrem AirSuit, tím nejtenčím, průhledným a pevným pouzdrem. Díky zesílenému 1.3mm štítu chrání váš iPhone 17 proti poškrábání. Díky zabudovanému ImpactFrame™ chrání taktéž fotoaparát zařízení. Přesné výřezy a hmatová tlačítka pouzdra zajišťují, že užívání telefonu je úplně snadné. Lehká váha, silná ochrana zařízení, zkrátka pouzdro vyrobené tak, aby se přizpůsobilo vašemu životnímu tempu.

Vyzkoušejte si účelnou ochranu. Pouzdro Clario je vyrobené z odolného recyklovaného plastu a poskytuje spolehlivou ochranu proti každodenním nárazům a poškrábání. Zároveň si zachovává barvu a čistotu i v průběhu času. Bylo navržené pro výkon a udržitelnost a nabízí trvalou ochranu s lehčí stopou.

Pouzdro Combat Active bylo navržené pro dobrodruhy. Spojuje robustní odolnost s moderním stylem. Třívrstvá ochrana, testovaná na pád z výšky až 4 metrů, udržuje vaše zařízení v bezpečí díky vojenské síle. Díky strukturovanému úchopu a reflexní šňůrce poskytuje pouzdro pohodlí a všestranné využití v rámci života na cestách.

Pouzdro Keva utkané z pravých aramidových vláken poskytuje lehkou, ale silnou ochranu před nejtvrdšími údery života. S hmatovými knoflíky a rafinovaným designem je lehké jako pírko a odolné jako ocel. Je ideálním pouzdrem pro ty, kteří vyžadují jak odolnost, tak styl.

„Dnešní uživatelé očekávají víc než jen generická řešení. Kladou důraz na inovativní funkce, které umožňují uživatelům značky Apple vyjádřit svůj styl a pozvednout svůj každodenní zážitek," uvedl spoluzakladatel a generální ředitel společnosti UNIQ Andy Wong.

Pro doplnění zážitku z iPhonu 17 představuje společnost UNIQ také ochranné sklo Optix Screen a ochranu fotoaparátu Lens Protector – neviditelnou ochranu, která poskytuje úplné krytí.

Ať už se jedná o každodenní cestu do práce, nebo víkendový výlet, Optix chrání váš iPhone 17 kompletním krytím od okraje k okraji. Je dokonale čiré a citlivé na dotyk, takže zařízení chrání před škrábanci a nárazy, aniž by omezovalo čistotu displeje a fotoaparátu. Existují různě dostupné varianty, Optix má jednoduše řešení pro každého uživatele iPhonu.

Kolekce pouzder pro iPhone 17 od společnosti UNIQ je nyní dostupná na webu [www.uniqbetterbydesign.com](http://www.uniqbetterbydesign.com) . Pro nejnovější aktuality a inspiraci k produktům sledujte společnost na Instagramu @uniqbetterbydesign.

O společnosti UNIQ

UNIQ, značka se sídlem v Singapuru, je založená na přesvědčení, že produkty by měly být zároveň funkční i smysluplné. UNIQ se specializuje na technologické doplňky, jako jsou kryty na iPhone, pouzdra na sluchátka AirPods a ochranná skla, a zlepšuje každodenní zážitek uživatelů značky Apple tím, že se přirozeně propojuje s jejich životním stylem. Rozšířením nabídky o cestovní doplňky značka vychází vstříc různorodým potřebám po celém světě. Díky silnému zastoupení v USA, Evropě, na Blízkém východě a v Asii a Tichomoří si společnost UNIQ získala důvěru více než 150 milionů uživatelů po celém světě a v každém produktu klade důraz na kvalitu a odpovědnost.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2762374/Smartly_designed_simply_functional_UNIQ_s_iPhone_17_cases_built_flow_effortlessly.jpg 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2762375/UQ_PR_iP17_Airsuit_02.jpg 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2762376/UQ_PR_iP17_Clario_03.jpg 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2762377/UQ_PR_iP17_CombatActive_04.jpg 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2762378/UQ_PR_iP17_Keva_05.jpg 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2762379/UQ_PR_iP17_Optics_06.jpg 

KONTAKT: Krystle Koo krystle@uniqcreation.com

 

